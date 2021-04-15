10 мифов про аккумуляторы: разоблачили все!

Правда ли, что слишком мощная батарея спалит стартер? АКБ заряжается при любой поездке, а на морозе разряжается быстрее, чем при теплой погоде? Батареи AGM нельзя применять на старых автомобилях? — ответили на все вопросы.

Автомобильные аккумуляторы чем-то схожи с велосипедами: по сути, не меняются десятилетиями. Появляются новые технологии, преображается внешность, а внутри всё те же свинец да кислота. Кажущаяся простота пришельцев из прошлого порождает множество небылиц. Разберем самые устойчивые мифы.

Миф №1. Аккумулятор и батарея — это одно и то же

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Не совсем. Даже совсем не одно и то же. Электрический аккумулятор — это, грубо говоря, два электрода в растворе электролита. А батарея — это группа таких аккумуляторов, соединенных друг с другом. Распространенные 12‑вольтовые АКБ для легковых автомобилей содержат по шесть электрических аккумуляторов, соединенных в батарею последовательно.

Емкость каждого такого аккумулятора равна емкости батареи! Если на этикетке АКБ написано, к примеру, 75 А·ч, то и емкость каждого из шести аккумуляторов также составляет 75 А·ч. А вот энергия батареи вшестеро выше, поскольку напряжения аккумуляторов суммируются. Точно так же получается, что при последовательном соединении двух АКБ по 75 А·ч в сумме все равно мы имеем те же 75 А·ч!

Миф №2. При установке на автомобиль батареи большей емкости, чем у штатной, она постоянно будет недозаряжаться

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Нет ни одной причины, которая помешает такой батарее зарядиться полностью. Аналогия простая: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана всё тот же стакан — как в ведро, так и в бочку. Если батарея отдала, например, 1 А·ч, то и вернуть ей нужно 1 А·ч, безо всяких скидок на этикетку.

Конечно, если установить на машину разряженную батарею, то до ее полного заряда пройдет больше времени, чем потребовалось бы для АКБ меньшей емкости, но после окончания заряда всё нормализуется. А при отказе генератора такая батарея продержится без его помощи дольше, чем «маленькая».

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАТ ВМЕСТО АКБ Среднестатистическая стартерная аккумуляторная батарея развивает мощность примерно в 40–45 Вт на килограмм ее массы. Электрический скат умудряется при необходимости выдавать до 150 Вт/кг. Подзарядка ската идет, по всей видимости, в процессе его обеда. А запихнуть его под капот машины вряд ли получится — да и скату там не понравится.

Миф №3. При установке слишком мощной аккумуляторной батареи стартер может сгореть из-за чрезмерно большого тока

Даже если установить на автомобиль десяток батарей вместо одной, сопротивление обмоток стартера не изменится, а потому ток, потребляемый им, не увеличится ни на йоту. Закон Ома от емкости батареи не зависит.

Миф №4. Если на этикетке написано 60 А·ч, то такая батарея может выдавать как ток в 1 А в течение 60 часов, так и 60 А в течение часа

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Ток в 1 А батарея, действительно, сможет выдавать в течение 60 часов (и даже чуть дольше), а вот при нагрузке в 60 А ее на час не хватит. Указанные 60 А·ч — это так называемая емкость 20‑часового разряда. Чтобы прикинуть реальные возможности АКБ, надо поделить заявленную емкость на 20 — в данном случае получится 60/20 = 3. Значит, производитель гарантирует, что в течение 20 часов батарея сможет выдавать ток в 3 А. Чем больший ток вы хотите получить, тем меньше емкость, на которую вы можете рассчитывать. При токе потребления в 60 А емкость такой батареи составит менее 40 А·ч — ­ она продержится меньше 40 минут. А вот при малых токах, напротив, емкость даже увеличится.

ЧТОБЫ НЕ ИЗДЕВАЛИСЬ НАД СТАРТЕРАМИ В советские времена на ряде армейских автомобилей строго запрещалось устанавливать автомобильные аккумуляторы большей емкости, чем предусматривала конструкция. Но причиной запрета был человеческий фактор. Если мотор не желал пускаться, неопытные водители часто мучили стартеры до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. Если в броду двигатель глох, то зачастую машину пытались вывезти «на стартере». Последние при этом сильно перегревались и нередко ломались. А чем больше емкость батареи, тем дольше можно было издеваться над электромотором. Именно для защиты стартеров от подобных перегрузок и появилось когда-то армейское требование не устанавливать батареи с емкостью выше «стандартной».

Миф №5. На морозе батарея разряжается быстрее, чем при теплой погоде

Ничего подобного: на морозе любые химические реакции, в том числе и саморазряд, замедляются! Поэтому аккумуляторная батарея в теплом помещении разрядится быстрее, чем такая же батарея в холодном гараже. Другое дело, что зимой батарее приходится обслуживать большее число потребителей, чем летом, а стартерные токи сильно возрастают из-за повышенной вязкости моторного масла.

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