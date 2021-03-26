Покупаем аккумулятор: 4 обязательных шага (и видеоинструкция)

Тип, емкость, габариты — все это важно. И главный вопрос: где покупать.

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Официалы гарантированно установят подходящую именно вашей машине АКБ и убедятся в том, что никакие настройки автомобиля при этом «не обнулились». Но цена «кусается»: бывает, что подобную услугу сервисмены оценивают в 40–50 тыс. рублей (включая цену батареи)!

Автомагазин: могут «впарить»

Одно дело, если вы настроены купить точно такую же АКБ, что была прежде. Другое — если ищете что-то новое. Продавец проконсультирует, поможет установить новую батарею (часто за отдельную плату). И даже заберет старую АКБ «в зачет», сократив ваши расходы.

Заманчиво, если бы не одно «но». Не факт, что продавец порекомендует АКБ, оптимально подходящую именно вашему автомобилю. Он найдет тысячу доказательств, что лучшая батарея — та, что есть у него сейчас на складе.

Интернет-магазин: подберет приблизительно

Многие «аккумуляторные» сайты предлагают ввести параметры вашего автомобиля, на основании которых подбирают подходящую батарею.

И АКБ, естественно, будет из ассортимента этого онлайн-маркета. По сути, никакого отличия от оффлайн-магазина — разве что продавец «не ездит по ушам».

Из плюсов: курьер, который привозит новую батарею, обычно забирает старую.

Выбираю сам: что надо знать?

Шаг 1. Измеряем габариты

Покупать нужно такую АКБ, которая заведомо уместится на штатном месте — в моторном отсеке, в багажнике или под полом. Ошибетесь на сантиметр — не поместится.

Можно измерить габариты старой АКБ или найти размеры на сайтах компаний-продавцов.

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Шаг 2. Разбираемся с полярностью

Посмотрите на старую батарею — где у нее «плюс», а где «минус». Клеммы на «европейках» и «азиатках» могут отличаться как по форме, так и по расположению. На большинстве автомобилей разместить батарею с «неродной» полярностью не удастся — просто не хватит длины штатных проводов.

Шаг 3. Решаем: AGM или не AGM?

Все современные АКБ являются свинцово-кислотными, но различия между ними есть.

Самые дешевые — это обслуживаемые АКБ (те, что с пробками!). Самые дорогие — так называемые AGM (с абсорбирующим стекловолокном внутри). Промежуточное положение занимают батареи EFB (фактически это дешевая альтернатива AGM).

Преимущества более продвинутых батарей хорошо известны.

Например, удельная энергоемкость простых батарей составляет примерно 30–40 Вт.ч/кг, а у AGM этот показатель находится на уровне 40–45 Вт.ч/кг. Ожидаемый срок службы для обычных батарей заявляют 4–5 лет, для AGM — 5–6 лет.

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Но главное преимущество батарей AGM — способность работать в старт-стопном режиме, который простым батареям противопоказан. Внутреннее сопротивление таких батарей ниже, чем у «обычных» предшественниц, поэтому они способны отдавать более высокие токи. Их саморазряд также в несколько раз ниже.

Батареи AGM и создавались именно с целью полностью вытеснить с рынка обычные АКБ.

Единственный недостаток AGM — цена, которая может превышать «обычную» в 1,5–2 раза. Но если у вас изначально стояла такая, менять ее на более дешевую нельзя.

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Шаг 4. Определяемся с ёмкостью и максимальной силой тока

В одних и тех же корпусах предлагаются батареи разной ёмкости и с разными заявленными токами — от этих характеристик зависит цена. Советуем взять подороже, ту, где «амперов» побольше. Чем выше максимальная сила тока, тем легче стартеру провернуть коленвал. Емкость тоже выбираем по принципу «кашу маслом не испортишь» — чем больше, тем лучше.

Не забудьте зарядить перед установкой!

Ведь, как правило, АКБ продают полуразряженными. Такая батарея в итоге прослужит гораздо меньше, чем изначально заряженная.