Почему умирают АКБ: 4 главные причины

Обычный срок службы аккумулятора составляет 4–5 лет. Нередки случаи, когда батареи живут вдвое дольше. Однако бывает и обратная ситуация, когда АКБ отправляется в утиль уже через ­год-два.

1. Сэкономили

Ситуация аналогична заправке топливом: многие автовладельцы выискивают самые дешевые АЗС, не желая задумываться о причинах щедрости продавца. И чуть ли не в каждом магазине запчастей можно купить батарею с нормальными рабочими параметрами, которая стоит на несколько тысяч рублей меньше других. Яркая этикетка, знакомые характеристики 600 А или 64 А·ч, да и название впечатляет: «Тёмная Звезда» или «Киборг». Нагрузочная вилка показывает: изделие живое. Но пройдет меньше года — и аккумулятор прикажет долго жить.

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Что произошло? Вы нарвались на батарею, производитель которой ставил ту же цель — сэкономить! Алгоритм простой: предприниматель обращается на аккумуляторный завод, где заказывает партию дешевых АКБ без оглядок на стандарты. Заводу выгодно: товар уходит сразу, заказчик тут же расплачивается, рекламаций не будет.

А как удешевить производство? Проще всего уменьшить число свинцовых пластин. Такая «облегченка» в тепличных условиях сможет тянуть лямку. Но при повышенной нагрузке (например, при эксплуатации зимой) «здоровья» не хватит. Ведь чем меньше пластин, тем ниже емкость, а также ресурс. А потому долго такая батарея не проработает .

2. Батарея не той системы

Некоторые современные АКБ производят по технологии AGM. Они рассчитаны на куда большее количество циклов «разряд-заряда». Поэтому их надлежит использовать в автомобилях с системами «Старт/стоп». Однако владельцы таких машин ради экономии часто приобретают взамен вышедшей из строя штатной ­AGM-батареи «обычную». В этих случаях АКБ умрет очень быстро: частые глубокие разряды и быстрое восстановление ей не по зубам.

3. Перепады температуры

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Оптимальная рабочая температура для АКБ лежит в пределах 20–25 °С. Если температура выше, возрастает опасность выкипания воды из электролита — в первую очередь, это случается на АКБ старой конструкции с заливными пробками. Пластины обнажаются, емкость и ток падают. Кроме того, и саморазряд в жару увеличивается. Все, что от вас требуется, — хотя бы изредка контролировать состояние аккумулятора. В обслуживаемый придется подливать воду, у необслуживаемого достаточно проверять напряжение на клеммах. Если оно ниже 12,6 В — заряжайте!

Зима — самая тяжелая пора для любых АКБ. Батарея пока не нагреется, практически не принимает заряд, а вот отдаваемый ею ток достигает максимальных значений — при частых и сложных зимних пусках, когда мотор с трудом прокручивается и плохо запускается. В итоге батарея часто оказывается недозаряженной, а то и вовсе может опустеть. А, как известно, разряженная батарея умирает быстрее.

4. Водительская халатность

Сегодня найти аккумулятор для любой машины не представляет труда. Однако некоторые ухитряются купить батарею, не подходящую не только по типу или электрическим параметрам, но даже по размерам.

При установке нештатной батареи провода к ней подцепить еще как-то удается, а вот закрепить должным образом не получается. И владелец начинает «колхозить»: привязывать батарею веревками, скотчем или вовсе оставляет незафиксированной. В движении аккумулятор будет трясти, как на вибростенде. Из-за чего довольно быстро может осыпаться активная масса или появятся трещины — и то, и другое приведет к отказу.

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На продолжительность жизни даже качественной батареи сильно влияет уровень ее зарядки. В большинстве случаев в недозаряде батареи виноваты не только городские пробки и короткие пробеги, но и состояние бортсети.

Об отсутствии зарядки известит индикатор на панели приборов. Но даже если заряд идет, для нормального пополнения батареи его может не хватить. Поэтому важно регулярно измерять питающее напряжение и своевременно устранять неисправности, приводящие к недозаряду.