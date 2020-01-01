Так мы еще не экономили! 4 способа для автомобилиста

Дорогие вещи, как правило, лучше дешевых. Однако применительно к автомобилям есть любопытные исключения.

Стеклоочистители

Материалы по теме Какие дворники лучше — наш ресурсный тест

Длительные ресурсные испытания, которые регулярно проводит «За рулем», всегда показывают: даже при многократной разнице в стоимости дорогущие дворники на поверку решительно ничем не превосходят «обыкновенных» коллег. В частности, последняя многомесячная экспертиза подтвердила: дворники Bosch Eco 50C по цене 150 рублей за штуку ни в чем не уступили японским Maruenu Gyraless TW-50 стоимостью 2400 рублей (тоже за штуку). Меняются технологии, разработчики рапортуют о новых конструкциях, но вот головокружительной разницы в поведении между каркасными, бескаркасными и гибридными стеклоочистителями как не было, так и нет. Единственное очевидное различие — внешний вид: каркасный дворник может показаться непрестижным на фоне более «продвинутых» коллег. Но, памятуя о том, что дворник — это расходный материал, который желательно менять почаще, преимущество более дешевого изделия становится неоспоримым.

Лампочки

В этом случае экономить нужно не на бренде, а на типе конструкции. При наличии в продаже ламп Narva, Osram или Philips не стоит заглядываться на яркие упаковки неизвестных поставщиков, даже если они более дешевые. Сэкономить можно (и нужно!) совсем на другом — на типе конструкции.

Материалы по теме Лампы Н7 — какие прослужат дольше? Экспертиза ЗР

При покупке лампы для головной оптики (например, типа Н7) выясняется, что выбор — огромный, но при этом почти все лампы являются «улучшенными». Обещания звучат по-разному:и т.п. Однако на практике любой подобный тюнинг — это враг ресурса лампочки. И если обычная галогенка служит примерно 500 часов, то «улучшенная» — в несколько раз меньше.

Тут налицо прямая аналогия с двигателями внутреннего сгорания: любая попытка увеличить его мощность неизбежно снижает ресурс. И если лампочка сулит «+ 50%» мощности, дальности или яркости, то приготовьтесь поменять ее не через 500 часов, а гораздо раньше. Замечу также, что на практике никакого заметного улучшения освещения вы, как правило, не почувствуете. Дело в том, что обещанная прибавка часто имеется в какой-то небольшой зоне светового пятна. Формально производитель вас не обманул, просто не уточнил, где именно эти «+50%» нужно искать.

Сложность при покупке будет одна: некоторые производители предпочитают пускать «обыкновенные» лампочки на конвейер, а в продажу направлять исключительно видоизмененные. Однако, найдя дешевую «обычную» лампу, вы убьете сразу двух зайцев: сэкономите на ее стоимости и получите лампу с достойным сроком службы. Помните, что замена ламп во многих современных автомобилях — процесс трудоемкий.

Когда и как менять лампы?

Если сгорела одна лампа, меняйте сразу пару. Так вы обеспечите равномерное освещение. Пара из старой и новой лампы этого сделать не смогут. К тому же если одна сгорела, то и второй осталось недолго.

Не трогайте стеклянную колбу новой лампы — следы от пальцев приведут к потемнению при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной спиртом.

Электрический разъем лампы нагревается очень сильно — случается, что со временем пластмасса начинает крошиться. Своевременно замените такой разъем.

Омывайка

Стеклоомывающая жидкость — это расходник из расходников: особенно при наличии омывателя фар. А если на улице грязно, то омывайка будет расходоваться литрами. Однако от простейшего летнего способа экономии — залить водички! — все-таки надо отказаться. Жирный налет со стекол вода из-под крана смывает плохо, форсунки забиваются солями, а уплотнение вала насоса быстрее выходит из строя.

Лучше применить иной способ экономии: залить в бачок концентрат для омывания ветрового стекла. Недавно «За рулем» проводил испытания подобных препаратов— результаты очень хорошие. Что касается цены, то приведем два примера: отечественный Lavr Art Ln1217 обойдется вам чуть дороже трех рублей за литр готового продукта, а немецкий Liqui Moly Art. 1967 — в тридцать с лишним рублей за тот же литр. Арифметика — проще некуда.

У зимней омывайки свои законы: тут без спирта не обойтись. Однако во всех официально продаваемых жидкостях используется один и тот же спирт — изопропиловый. Все ценовые навороты — дань бренду, отдушке, месту продажи и т.п. К сожалению, лучшая (и при этом самая дешевая) омывайка продается только нелегально, на обочине — такая омывайка сделана на основе метанола, который у нас до сих пор под запретом. Что касается изопропиловых жидкостей, то при покупке старайтесь выбирать не просто дешевую омывайку: если сильных морозов еще нет, то берите жидкость с температурой замерзания не ниже минус 10...15℃. Помимо более низкой цены вы получите меньшую дозу неприятного запаха.

Мойка автомобиля

Практика показывает, что зачастую стоимость мытья автомобиля напрямую связана с расположением сервиса, а также с его обликом. Это, в общем-то, правильно, но раз уж мы заговорили об экономии, то иногда можно заезжать и в неприглядные помещения, переоборудованные под мойку. Там используют те же «керхеры», а с работами типа «кузов — коврики — пороги» справится даже не очень компетентный мойщик. Из недостатков отмечу нелюбовь таких сервисов к оплате банковскими картами.

Есть и другой вариант: мойка самообслуживания. В большинстве случаев сэкономить действительно можно. Особенно если автомобиль крупный. Только придется поработать самому. И не забудьте про одежду, которую не жалко испачкать или намочить, а еще подходящую обувь.

Всех, кто хочет поделиться своим опытом экономии без ухудшения качества, приглашаем к диалогу.