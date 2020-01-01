Так мы еще не экономили! 4 способа для автомобилиста

Стеклоочистители
Лампочки
В этом случае экономить нужно не на бренде, а на типе конструкции. При наличии в продаже ламп Narva, Osram или Philips не стоит заглядываться на яркие упаковки неизвестных поставщиков, даже если они более дешевые. Сэкономить можно (и нужно!) совсем на другом — на типе конструкции.
Тут налицо прямая аналогия с двигателями внутреннего сгорания: любая попытка увеличить его мощность неизбежно снижает ресурс. И если лампочка сулит «+ 50%» мощности, дальности или яркости, то приготовьтесь поменять ее не через 500 часов, а гораздо раньше. Замечу также, что на практике никакого заметного улучшения освещения вы, как правило, не почувствуете. Дело в том, что обещанная прибавка часто имеется в какой-то небольшой зоне светового пятна. Формально производитель вас не обманул, просто не уточнил, где именно эти «+50%» нужно искать.
Сложность при покупке будет одна: некоторые производители предпочитают пускать «обыкновенные» лампочки на конвейер, а в продажу направлять исключительно видоизмененные. Однако, найдя дешевую «обычную» лампу, вы убьете сразу двух зайцев: сэкономите на ее стоимости и получите лампу с достойным сроком службы. Помните, что замена ламп во многих современных автомобилях — процесс трудоемкий.
Когда и как менять лампы?
- Если сгорела одна лампа, меняйте сразу пару. Так вы обеспечите равномерное освещение. Пара из старой и новой лампы этого сделать не смогут. К тому же если одна сгорела, то и второй осталось недолго.
- Не трогайте стеклянную колбу новой лампы — следы от пальцев приведут к потемнению при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной спиртом.
- Электрический разъем лампы нагревается очень сильно — случается, что со временем пластмасса начинает крошиться. Своевременно замените такой разъем.
Омывайка
Лучше применить иной способ экономии: залить в бачок концентрат для омывания ветрового стекла. Недавно «За рулем» проводил испытания подобных препаратов— результаты очень хорошие. Что касается цены, то приведем два примера: отечественный Lavr Art Ln1217 обойдется вам чуть дороже трех рублей за литр готового продукта, а немецкий Liqui Moly Art. 1967 — в тридцать с лишним рублей за тот же литр. Арифметика — проще некуда.
У зимней омывайки свои законы: тут без спирта не обойтись. Однако во всех официально продаваемых жидкостях используется один и тот же спирт — изопропиловый. Все ценовые навороты — дань бренду, отдушке, месту продажи и т.п. К сожалению, лучшая (и при этом самая дешевая) омывайка продается только нелегально, на обочине — такая омывайка сделана на основе метанола, который у нас до сих пор под запретом. Что касается изопропиловых жидкостей, то при покупке старайтесь выбирать не просто дешевую омывайку: если сильных морозов еще нет, то берите жидкость с температурой замерзания не ниже минус 10...15℃. Помимо более низкой цены вы получите меньшую дозу неприятного запаха.
Мойка автомобиля
Практика показывает, что зачастую стоимость мытья автомобиля напрямую связана с расположением сервиса, а также с его обликом. Это, в общем-то, правильно, но раз уж мы заговорили об экономии, то иногда можно заезжать и в неприглядные помещения, переоборудованные под мойку. Там используют те же «керхеры», а с работами типа «кузов — коврики — пороги» справится даже не очень компетентный мойщик. Из недостатков отмечу нелюбовь таких сервисов к оплате банковскими картами.
Есть и другой вариант: мойка самообслуживания. В большинстве случаев сэкономить действительно можно. Особенно если автомобиль крупный. Только придется поработать самому. И не забудьте про одежду, которую не жалко испачкать или намочить, а еще подходящую обувь.
Всех, кто хочет поделиться своим опытом экономии без ухудшения качества, приглашаем к диалогу.
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