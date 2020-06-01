После карантина: 5 важных советов автомобилисту

Поедем ли летом в Крым? Как питаться по дороге? И что делать, если так никуда и не поедем?

Столько раз смотрел кино «День сурка», но не думал, что приму участие в сюжете...

(шутка не моя)



Похоже, что свет в конце туннеля все-таки забрезжил. Во всяком случае, президент назначил Парад Победы на 24 июня, а Бессмертный полк пройдет 26 июля. Это — знаковые события, говорящие, что мы потихоньку выходим из карантинно-домашнего состояния. В каждом регионе — по-своему, но тенденция прослеживается повсюду, даже в столице.

Автомобилисты уже знают, что с 1 июня в России началось поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма. Во всяком случае, в Севастополе намереваются разрешить работу летних террас, а с 15 июня планируется возобновить работу гостиниц и турагентств. Не думаю, что сроки будут выдержаны, но хочется быть оптимистом. Хотя бы с расчетом на конец июня.

Очевидно, что если коронавирусная кривая опять загнется в нежелательную сторону, то поездок в тот же Крым не будет — ни в июне, ни в июле. Поэтому глупо демонстративно нарушать нынешние запреты, какими бы глупыми они ни казались. Отдельные чиновники тут же спишут какой-то из своих просчетов на несознательность граждан — в итоге «День сурка» продлится. Другая причина — более серьезная: можно не бояться заразы, но не стоит забывать о ее реальном существовании.

Как безопасно заправить машину

Применительно к автомобилю все это означает повышенное внимание к стерильности. В первую очередь это относится к заправкам на АЗС. Если операторы не спешат вам помочь, не хватайте заправочный пистолет без перчаток: только представьте себе, сколько людей сделало это перед вами. Расплачиваться нужно картой: люди в телевизоре говорят, что бумажные деньги — источник заразы. Наконец, разобравшись со всеми делами, обязательно вымойте руки — на любой нормальной АЗС WC всегда имеется. А если не имеется, то это — ненормальная АЗС: уезжайте оттуда сразу.

Как спланировать маршрут

Собравшись из одного региона в другой, не забудьте прояснить ситуацию с пропусками: нужны они или нет? Если, к примеру, Московская область отменила ограничения, то это не означает, что ее примеру последовала, скажем, Тульская. Что касается питания по дороге, то сегодня лучше ориентироваться на себя. Запастись пропитанием заранее или присмотреть продуктовый магазин по пути следования, в котором можно было бы пополнить запасы. Большинство придорожных кафешек, скорее всего, будут закрыты. Да и с гигиеной там так же, как было раньше, то есть не очень хорошо.

А если никуда не ехать

Почти уверен, что к привычному для себя режиму езды с июня вернутся далеко не все автомобилисты. Некуда ехать, незачем ехать, нет денег — и так далее. В итоге машина продолжает стоять как заброшенный памятник — и хорошо, если это происходит в закрытом гараже. А если нет?

Во все времена автомобиль, долгое время стоящий на одном месте, вызывал у многих чувство раздражения. Временами оно перерастает в желание сделать машинке какую-то гадость — поцарапать, разбить, раздеть и так далее. Поэтому настоятельно советую время от времени менять место дислокации, хотя бы и в пределах одного двора. При этом вы сразу же можете оценить состояние аккумуляторной батареи: вполне вероятно, что от длительного безделья та разрядилась сильнее, чем хотелось бы. Если пустить машину удалось, то хорошо бы дать ей помолотить на минимальных оборотах холостого хода хотя бы минут 10, по возможности не раздражая этим сидящих дома соседей. Лучше, конечно, совершить хотя бы круг почета вокруг квартала (если это не запрещено местными городничими). Дополнительный плюс от этого известен: шины и подшипники изменят свое положение в пространстве, уменьшая остаточную деформацию.

Водить не разучились?

Пожелание многим покажется несерьезным, но все-таки выскажу. После длительной разлуки с машиной далеко не каждый водитель, особенно с небольшим стажем, быстро восстанавливает навыки. Ямы на дорогах, мотоциклисты, развозчики пиццы, едущие во все стороны одновременно — все это с отвычки нервирует. Другая опасность — противоположная: эйфория от ощущения сухого асфальта и возможности нажимать на правую педаль. Цитировать психологов не буду, упомяну лишь, что холерикам они советуют немножко покататься по пустой площадке, а меланхоликам — прокручивать в голове предстоящий маршрут. Хуже от этого никому не будет.

Главный совет — не унывайте

Как говорил один французский историк, мир принадлежит оптимистам. Мол, пессимисты — всего лишь зрители. Постараемся быть оптимистами: россияне и не такое переживали.