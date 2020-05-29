Конституционные свободы граждан, а также здравый смысл оказались фактически уничтожены во имя борьбы с невидимым врагом — коронавирусом.

От штрафов за QR...

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В Москве и Московской области в рамках борьбы с коронавирусом была спешно внедрена система электронных пропусков с QR-кодами. С апреля без разрешения администрации выезжать на дороги было нельзя, иначе — штраф. В Москве — 5000 рублей. Причем непонятно, по какому ­алгоритму эти штрафы выписываются.

Автомобилистам, получившим эти штрафы, не стоит тут же бежать в кассу: Верховный суд еще до появления в вашем почтовом ящике квитанций четко пояснил, что такие наказания имеют мало общего с законом. То есть, опираясь на позицию ВС РФ, эти штрафы однозначно будут отменены. Но как быстро будет отменена сама пропускная система? И будет ли она вообще отменена?

Как подсказывают нам эпидемиологи в многочисленных публикациях, коронавирус с нами надолго. В печально известном многочисленными смертями Бергамо эпидемия начала идти на спад только тогда, когда большое количество местных жителей коронавирусом переболели. Это поспособствовало приобретению коллективного иммунитета, и это, похоже, единственный на сегодняшний день способ однозначно и бесповоротно победить заразу. Спасает то, что большинство людей переносят заболевание без каких-либо симптомов.

...до роуминга пропусков

Россию, видимо, ждет подобная участь. Большинство россиян рано или поздно переболеют «короной», и выжившие приобретут иммунитет. Но до этого момента нас ждут те или иные ограничения, в том числе и на передвижение. А это значит, что мы вынуждены теперь жить не только с коронавирусом, но и с пропускной системой. Но даже после полной и окончательной победы над врагом вряд ли цифровые ограничения быстро отменят. Те, кто изучал историю, должны помнить, что даже Гай Юлий Цезарь не отказывался от чрезвычайных полномочий только по причине окончания очередной войны. Полномочия, как и деньги, легко отдать, но крайне тяжело вернуть назад.

Нет смысла искать логику в самой системе пропускного режима для передвижения на личном автотранспорте. Она выстраивается не столько для борьбы с вирусом, сколько для иных целей. Уже понятны контуры системы цифровых QR-кодов.

Во‑первых, в условиях пропускной системы вам надо будет аргументировать необходимость поездки на автомобиле. Просто по личным делам? Разрешат — но раза два в неделю. Всё остальное время ваш автомобиль должен стоять на парковке, если, конечно, не хотите совершить платный выезд.

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пропусков не будет у тех, кто занят в теневом секторе экономики. Вы заявляете, что работаете курьером? Подтвердите это налоговыми платежами за истекший период. Уже сейчас база данных пропусков в Москве синхронизируется с базой данных налоговой инспекции.

Во‑вторых,Пока это работает с ошибками, но их рано или поздно исправят. И тогда, если вы оказываете услуги за наличные, формально находясь в статусе безработного, то выезжать на дороги на автомобиле вы ­сможете только пару раз в неделю «по личным нуждам».

Тем, кто трудоустроен неофициально и получает зарплату «в конверте», будет почти невозможно получить так называемый рабочий пропуск. Указывать ИНН работодателя бессмысленно, если этот работодатель не платит за вас налоги — всё будут пробивать по налоговой базе. И окажется, что официально вы безработный! И должны ездить не по какой-то невидимой для государства работе, а исключительно в центр занятости — за пособием по безработице. Само собой, на общественном транспорте.

В‑третьих, о межрегиональных поездках. Не исключено, что придется получать пропуска как в своем, «домашнем» регионе, так и в «гостевом». Уже на полном серьезе обговаривают термин «роуминг пропусков». По сути, пропуск становится подобием ­внутренних виз.

Хорошо забытое старое

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Думаете, такого не было никогда? Всё новое — хорошо забытое старое. Первые внутренние паспорта появились в СССР в 1932 году. Право на паспорт было только у жителей городов и пригородов, но далеко не всех. В те времена в сельском хозяйстве была занята добрая половина страны — и паспортов колхозники не имели. Им запрещалось передвижение без справки (пропуска), которую выдавали руководители колхоза. Если же сельский житель нарушал пропускной режим, то его штрафовали, а за повторное нарушение можно было угодить в тюрьму на срок до двух лет.

Впервые в истории России и СССР паспорта разрешили выдавать всем жителям только в 1974 году, а закончилась всеобщая выдача паспортов лишь в 1981‑м. Автору этой статьи к тому моменту было уже два года.

Как обжаловать штраф за езду без пропуска? Об этом — тут.

Автор: Петр Шкуматов