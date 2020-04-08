Как наверняка убить коронавирус? Экспертные советы водителям

Водка, санитайзер, влажные салфетки, мыло, чистый спирт, отбеливатель — кое-что способно убрать с вас вирус, а с чем-то не стоит даже пытаться. Хотя было бы намного проще и быстрее!

На вопросы отвечает Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».

1. Главное — мыть руки. Но, скорее всего, вы делаете это неправильно

Материалы по теме Водители, сидите дома! 10 важных вопросов про тест на вирус

Частицы коронавируса покрыты липидной, то есть жировой, мембраной. А лучший способ разрушить что-то жирное — обработать это что-то мылом или другим ПАВом, то есть поверхностно-активным веществом. Мыло разбивает жировую пленку на крошечные капельки, которые потом легко смыть водой. В случае коронавируса можно сказать, что ПАВы «обдирают» с него мембрану, без которой вирус не может существовать.

Но для того чтобы мытье рук возымело эффект, тереть их надо долго — иначе останется много участков, куда мыло не попало. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует делать это не меньше 20 секунд — примерно столько требуется, чтобы два раза пропеть песенку «Happy Birthday to You». Затем нужно тщательно смыть пену под струей воды и насухо вытереть руки. Вирус гораздо легче передается на влажные поверхности и с них, поэтому если вы случайно заденете мокрой рукой грязный кран или возьметесь за дверную ручку, потраченные на тщательное мытье усилия могут пропасть даром.

2. Я в дороге похватался за разное. Воды и мыла нет. Санитайзер работает?

Материалы по теме Когда это все закончится? Наука отвечает!

Да — если он содержит не меньше 60% спирта. Санитайзеры, содержащие хлоргексидин и другие антисептические вещества, против коронавируса бесполезны. Алкоголь уничтожает вирусы, разрушая их внешнюю оболочку: он заставляет входящие в нее белки разворачиваться. Однако при меньших концентрациях изрядное количество вирусных частиц остаются неповрежденными. Кстати, спирт необязательно должен быть этиловым: изопропанол тоже годится. И хотя санитайзеры сейчас в дефиците, на руки их нужно наносить как можно щедрее. Экономия сведет на нет попытки уничтожить вирус, потому что какие-то участки останутся необработанными.

Кроме того, спиртовые растворы не убивают мгновенно: чтобы гарантированно разрушить оболочки вирусных частиц, они должны быть на руках хотя бы некоторое время. Тонкий слой санитайзера моментально испарится, и множество патогенов даже не успеют испугаться.

Еще одна плохая новость: спиртосодержащие санитайзеры действуют значительно хуже, если у вас грязные или жирные руки. В этом случае без мытья не обойтись.

3. Как насчет народного санитайзера — водки?

Увы. Водка содержит только 40% спирта и не способна уничтожить все вирусные частицы…

4. А внутрь?

Пить водку (коньяк, виски, другие крепкие напитки с оздоровительной целью, как многие любят) или полоскать ими горло в надежде убить проникшие в горло патогены тоже не стоит: большую часть времени вирусы находятся внутри клеток, и «достать» их внешним воздействием не получится.

5. У меня с собой только влажные салфетки. Хоть какой-то прок от них есть?

Материалы по теме 10 наивных вопросов о коронавирусе и автомобилях

Обычные влажные салфетки не содержат алкоголь: чаще всего их главный действующий ингредиент — это ПАВ (поверхностно-активные вещества), то есть, по-простому, мыло.

Но очистить руки салфетками так же хорошо, как обычным мылом, не получится. Во-первых, концентрация ПАВ гораздо меньше, во-вторых, после салфеток руки не скользкие и их не получится как следует потереть, а в-третьих, без текущей из крана воды все «недобитые» вирусы останутся на пальцах и ладонях и замечательно попадут внутрь, когда вы возьмете яблоко или потрете нос.

Спиртосодержащие влажные салфетки работают лучше, но тоже не дают стопроцентной защиты, так как концентрация алкоголя в них, скорее всего меньше 60%. Кроме того, спиртовой раствор из салфеток вряд ли «продержится» на руках достаточно долго и часть патогенов останется неуничтоженной. Но если вы все же вынуждены воспользоваться салфетками, постарайтесь тереть ими руки как минимум несколько десятков секунд, стараясь захватить все участки.

6. Что еще из подручных средств можно использовать?

Коронавирус можно уничтожить хлорсодержащими чистящими средствами. Но вряд ли вы захотите наносить их на руки. Зато этот вариант отлично подойдет для очистки поверхностей — например, стола или дверных ручек. Более чувствительные предметы — планшет, телефон, компьютер, которые тоже надо регулярно обрабатывать, лучше протирать спиртом.

7. Так, ладно, а лицо-то надо мыть?

Материалы по теме Остановила ГИБДД во время самоизоляции? Вот как надо отвечать!

В идеале — да. После того как вы придете с улицы домой, лучше умыться — опять же с мылом. Да, большинство из нас не трется щеками или лбом о потенциально зараженные поверхности, но зато мы постоянно трогаем руками лицо. По статистике, люди делают это от 16 до 23 раз в час (!). И если до этого вы потрогали что-нибудь, на чем «сидят» вирусные частицы — они быстро окажутся в опасной близости от слизистых, через которые могут проникнуть внутрь. Да и ваши так тщательно вымытые руки вновь станут источником заразы, как только вы в очередной раз потрете подбородок или почешете лоб.

Чтобы узнать, каковы ваши шансы подхватить инфекцию, пройдите небольшой тест.