Водитель и коронавирус: 5 точек встречи

Личный автомобиль — один из надежных способов уберечь себя от COVID-10. Но иногда вы вынуждены из него высовываться...

1. АЗС

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На многих заправках приходится хватать заправочный пистолет самому. Очевидно, что сегодня это лучше делать в перчатках — причем желательно в одноразовых. Заправился, стянул с рук — и в урну.

Расплачиваться лучше картой: считается, что банкноты — переносчик инфекции. Многие советуют заправляться на сумму не выше 1000 ₽, поскольку отдельные банковские карты при этом не требуют вводить пин-код. Однако мне кажется, что лучше заправлять машину полностью, сокращая число визитов на АЗС. А код при должной сноровке можно вводить, например, головкой от ключа… Впрочем, через салфетку, наверное, проще.

На фирменных сетевых АЗС машину заправят без вашего участия. Однако, независимо от этого, настоятельно советую во всех случаях обязательно посетить заведение WC и тщательно вымыть руки. А салфетки — и побольше — держать под рукой: это расходный материал, и нечего его жалеть.

2. Паркоматы

Рекомендации те же — лучше расплачиваться картой. Но, к сожалению, в ряде случаев это практически невозможно. На отдельных пунктах оплаты — в частности, на трассе «Дон» — приемные лотки для денег и чеков расположены крайне неудобно: приходится шарить в них практически на ощупь. Вылезать из машины также неудобно… Спаситель — электронный бесконтактный транспондер, но он оправдывает себя лишь у тех, кто постоянно ездит по таким дорогам. Можно посоветовать разве что заранее готовить требуемую сумму без сдачи, условно считая свои деньги незаразными…

Что касается оплаты парковок, то тут все проще. Риск заражения есть разве что при контакте с кнопками, нажимать на которые можно в перчатках или той же головкой ключа.

3. Автомойка

На большинстве моек трудящиеся предпочитают наличность… Зато при этом услуги там всегда дешевле, чем на более цивилизованных. Что ж, надо постараться расплатиться без сдачи, а также, по возможности, отказаться от услуг по мытью салона, хотя оно и необходимо. Процедуры с протиркой ручек, клавиш и рулевого колеса лучше выполнить самостоятельно.

4. Пассажиры

Звучит нехорошо, но лучше бы на какое-то время обойтись без них. Хотя, конечно, если коллеги просят подвезти, отказать тяжело. В таких ситуациях лучше всего не накалять атмосферу, а после поездки пробежаться антибактериальными салфетками по дверным ручкам и т.п. Хуже не будет.

5. Меры предосторожности

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Поездка на машине редко представляет собой «беспосадочный перелет» — обычно водитель едет из пункта А в пункт Б. Чаще всего, пункт Б — это его офис: с коллегами, лифтами, выключателями, компьютерами, дверными ручками, туалетами и т. п. Совет простой: мойте руки как можно чаще и не тащите возможную заразу в машину. А про то, как лучше нажимать на кнопки и клавиши, мы уже говорили.

Про дистанцию в полтора-два метра говорят давно — сегодня это пожелание нетрудно исполнить. И на АЗС, и на мойке, и на работе, и всюду, куда бы вы ни заехали на своей машине. Вас поймут и, скорее всего, не обидятся.

Всем счастливого пути и полной победы над вирусами!