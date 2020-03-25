Skoda напомнила, какие места в автомобиле самые «захватанные»

А еще специалисты из Чехии поделились правилами гигиены автомобиля во время пандемии коронавируса.

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Лучшее, что можно сейчас сделать, чтобы оставаться в безопасности, — вообще не выходить из дома. Но что, если необходимо отправиться куда-нибудь на автомобиле?

Яна Пармова, главный врач в штаб-квартире марки, рекомендует:

«Если вы вынуждены отправиться куда-либо на автомобиле, лучше не делите его с попутчиками. Если вы перевозите пассажиров, убедитесь, что у них нет явных симптомов заболевания. Пользуйтесь респираторами или медицинскими масками. Убедитесь, что у вас есть контактные данные ваших пассажиров, чтобы вы могли связаться с ними в случае, если окажетесь инфицированы».

Дезинфекция

При использовании автомобиля тщательно дезинфицируйте все поверхности салона, которых вы касаетесь, до и после поездки, особенно, если путешествуете не одни. Необходимо обеззаразить рулевое колесо, рычаг переключения передач, рычаг стояночного тормоза, ручки дверей и переключатели мультимедийной системы (см. картинки). Не забудьте также про переключатели на рулевой колонке (указатели поворота, управление стеклоочистителями, круиз-контроль), подлокотники, рычаги и кнопки регулировки сидений, дверные рамки, внешние ручки дверей и багажника.

Особенно это важно соблюдать пользователям каршеринга, а также тем, кто работает в такси или просто часто перевозит пассажиров.

Дезинфекция салона

Тут советуют использовать те чистящие средства, которые есть у вас дома. Любая жидкость с содержанием спирта свыше 70% эффективна против коронавируса, а изопропиловый спирт не причинит вреда интерьеру автомобиля. Спиртосодержащей жидкостью можно протереть обивку сидений и другие мягкие поверхности салона автомобиля — однако нужно следить за количеством средства, чтобы ткань не намокла.Спирт не должен повредить кожу или ее заменитель, а вот материал может потерять цвет — поэтому не трите поверхность сидений слишком сильно.

Не нужно использовать перекись водорода для обработки поверхностей, она повредит материал. Для сенсорных дисплеев не следует применять чистящие средства на основе аммония. Для всех деталей интерьера лучше всего подходят тряпки из микрофибры.

Медицинские маски защищают окружающих, респираторы защищают вас

Если вы находитесь в автомобиле с кем-то, кто мог взаимодействовать с инфицированным человеком, используйте индивидуальные средства защиты, такие как маски и респираторы. Классическая тканевая маска не защитит от вируса, но может значительно уменьшить вероятность заражения окружающих людей. Поэтому даже самая простая маска является хорошим способом свести к минимуму вероятность распространения инфекции. Для наилучшей защиты используйте респираторы класса FFP3 и выше.

После дезинфекции салон автомобиля следует тщательно проветрить

Этот совет, в свою очередь, связан с другим: прочистите систему кондиционирования воздуха. Везти автомобиль в сервис не надо: для этого сейчас не самое подходящее время. Можно купить (онлайн или, например, на заправочной станции) специальные спреи, предназначенные для очистки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Они не так эффективны, как профессиональные, но помогут снизить риск заражения. Дезинфекционный спрей не сможет обеззаразить систему вентиляции, но существенно уменьшит вероятность того, что вирус в ней поселится.

Безопасная заправка автомобиля

Сведите к минимуму контакты с персоналом заправочной станции. При возможности выберите АЗС с системой самообслуживания. После заправки автомобиля немедленно помойте руки или продезинфицируйте их при помощи антисептика (обязательно держите его при себе или храните в вашем автомобиле). Расплачивайтесь бесконтактно — с помощью карты или мобильного телефона. Чтобы реже посещать заправочные станции, заправляйте полный бак.

Конечно, некоторые из описанных мер могут показаться слишком сложными или чрезмерными, однако в текущей ситуации осторожность очень важна.

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Фото: Skoda