Все автозаводы России могут встать: не хватает комплектующих

Уже объявили о приостановке работы калужские заводы Volkswagen и PSA. На очереди и другие.

Материалы по теме С понедельника Volkswagen приостановит сборку автомобилей в России

Вчера из-за нехватки компонентов на фоне коронавируса о приостановке производства в России объявили два автоконцерна — Volkswagen и PSA. Фольксваген уйдет в вынужденный простой с 30 марта по 10 апреля; калужская площадка «ПСМА Рус» (выпускает автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi) не будет работать с 1 по 3 апреля, а с 6 по 10 апреля включительно сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск.

В Калуге также расположено грузовое производство — завод Volvo Trucks. Здесь пока размышляют над различными сценариями развития событий, но приостановка производства и тут реальна.

Предприятия в России постоянно мониторят количество компонентов, заместить те, что идут из Европы, в короткие сроки нереально.

BMW, наладивший сборку на калининградском «Автоторе», имеет небольшой запас комплектующих, источники «Коммерсанта» сообщают, что приостановка выпуска машин тут тоже вполне возможна. «Автотор» ранее уже сообщал о перебоях в поставках компонентов. Помимо BMW, на заводе собирают модели Kia и Hyundai, но там на перебои с поставками пока не жалуются, заводы в Южной Корее недавно возобновили работу.

У французского концерна Renault в России достаточно высокая локализация, но проблемы могут возникнуть по отдельным моделям. Трудности могут быть и у немецкого производителя Mercedes-Benz, собирающего автомобили в Подмосковье.

Хотя на заводах в Японии масштабных проблем нет, Toyota, Mazda-Sollers и Nissan частично зависят от поставок из Европы, и в ближайшие недели также могут испытывать трудности и даже уйти в простой.

На Mazda Sollers намечена плановая остановка 27 апреля, связанная с модернизацией производственной линии. Автомобили у дилеров есть, дефицита не предвидится.

АВТОВАЗ работает по производственному графику.

На КАМАЗе подсчитали, что комплектующих хватит до конца апреля. Потом грузовой автогигант попробует поискать альтернативных поставщиков. Часть компонентов на грузовое предприятие поставляют из Европы, Китая, Индии, Турции и Латинской Америки.

В «Соллерсе» (объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers) основной риск видят в падении спроса на автомобили.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация — новая для российского автопрома. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько затянется остановка заводов в Европе. Зависимость от импортных компонентов в той или иной форме может привести к остановке любого производства. Так, сборка Skoda Rapid была приостановлена из-за перебоев с поставками задних фонарей.

В Минпромторге признают, что на заводах, принадлежащих иностранным концернам, приостановка производств очень реальна, но считают, что запас автомобилей пока есть.

Правительства нескольких стран просят автозаводы помочь с выпуском медицинской продукции. Так, Fiat Chrysler намерен в ближайшее время переоборудовать свой завод в Китае, чтобы sналадить там выпуск масок для лица, нехватка которых ощущается в США. Кроме того, инженеры Fiat и Ferrari в Италии работают с итальянской компанией по производству аппаратов искусственной вентиляции легких Siare Engineering, чтобы помочь ей удвоить свою производительность.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС