Правительства просят автозаводы помочь с выпуском медицинской продукции

Медицинского оборудования для борьбы с вирусом во многих странах остро не хватает. Речь и о масках, и об аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Власти разных стран просят автоконцерны подключиться к решению этой проблемы.

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Министерство экономики Германии выясняет у автоконцернов, могут ли они за короткий срок наладить выпуск медицинского оборудования, сообщает агентство Bloomberg. Это обсуждается уже в течение нескольких дней, также как правительство США решает с General Motors и Ford вопрос производства медоборудования. В GM уже сообщили, что могут использовать избыточные производственные площади для сборки аппаратов искусственной вентиляции легких. Однако речь не об обязанности, компании в итоге должны сами принять решение. А правительства обещают упростить требования к необходимой продукции, чтобы выпуск начался как можно быстрее.

Эта просьба является частью усилий властей по привлечению инженерных и производственных ресурсов и устранению возникшего дефицита необходимого медицинского оборудования.

Оборудования и защитных средств (масок, одноразовых халатов, перчаток и дезинфицирующих растворов) остро не хватает, так, по информации издания, в некоторых испанских больницах, чтобы защитить себя, врачам и медсестрам приходится обматываться пакетами, предназначенными для мусора, так как одноразовые халаты закончились.

По словам пресс-секретаря Volkswagen AG, компания ведет переговоры с властями и даже создала международную целевую группу для изучения вариантов. Хотя медицинское оборудование является абсолютно новой сферой деятельности для концерна, начать такое производство при получении нужных технологии несложно. Представитель VW добавил, что у компании более 125 промышленных 3D-принтеров, которые до сих пор в основном использовались для изготовления компонентов для прототипов автомобилей, но при необходимости их можно переориентировать.

В Daimler AG также получили запросы от властей и в настоящее время изучают свои возможности. Volkswagen и Daimler также договорились пожертвовать более 300 000 защитных масок из имеющихся у них запасов организациям здравоохранения.

Известно также, что Ferrari и Fiat Chrysler тведут переговоры с крупнейшим итальянским производителем ИВЛ, чтобы помочь ему нарастить производительность.

Глава Tesla Илон Маск, который изначально преуменьшал риски, связанные с вирусом, в субботу написал в Твиттере, что обсудил с Medtronic Plc вопрос выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких. В Medtronic Plc поблагодарили Маска за участие в переговорах, и отметили, что, несмотря на то, что компании работают в разных областях, перед угрозой эпидемии нужно объединить усилия и предоставить больницам все необходимое для спасения жизней.

Ранее в Medtronic подсчитали, что необходимо удвоить возможности по производству и поставке ИВЛ для борьбы с глобальной пандемией, это оборудование играет важную роль в оказании помощи пациентам с нарушением дыхательной функции.

Автозаводам приходится сокращать выпуск машин, так как продажи упали практически везде.



Фото: dpa/picture-alliance