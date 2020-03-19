В феврале только в США был рост.

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В феврале в Западной Европе было продано 1,1 миллиона новых легковых автомобилей, что на 7,2% меньше, чем в предыдущем году. Из пяти крупнейших европейских рынков снижение было наиболее выраженным в Германии (-10,8%), за ней следуют Италия (-8,8%), Испания (-6,0%), Франция и Великобритания (по 3%).

Рынок легковых автомобилей в Eвросоюзе в феврале сократился на 7,4% до 957 052 зарегистрированных единиц. К снижению привел комплекс факторов, в том числе изменения в налогообложении транспортных средств в различных государствах-членах ЕС (которые перенесли регистрацию на декабрь 2019 года), ухудшение глобальных экономических условий и неопределенность в поведении потребителей.

В отличие от этого, объем продаж в США вырос в феврале на 8% до 1,4 миллиона легковых автомобилей (легковые и легкие коммерческие машины). Продажи легковых автомобилей упали на 5%, в то время как сегмент внедорожников и пикапов вырос на 14%, сообщает auto-medienportal.net.

В Китае пик эпидемии пришелся на февраль. После китайского Нового года были приняты жесткие меры по сдерживанию пандемии, что оказало огромное влияние на продажи — объем рынка новых легковых автомобилей упал на 82% до 224 000 единиц. За первые два месяца года в Китае было продано 1,8 миллиона новых автомобилей, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце в Индии было продано 251 500 автомобилей, что на 8% меньше, чем в феврале 2019 года. С начала года в этой стране реализовано 514 200 автомобилей, что на 7% меньше, чем в 2019-м.

Японский рынок легковых автомобилей в феврале сократился на 10% и достиг уровня 362 100 единиц. На продажах до сих пор сказывается повышение НДС, которое произошло в октябре 2019 года. Всего в январе-феврале было продано 663 200 автомобилей, что на 11% меньше, чем в первые два месяца предыдущего года.

В России обеспокоенность ситуацией с коронавирусом усилилась лишь к марту, что очевидно повлияет на продажи этого месяца, но как именно, пока прогнозировать сложно. По итогам февраля падение продаж легковых и легких коммерческих автомобилей составило 2,2%, всего в прошлом месяце нашли своих покупателей 119 173 автомобиля, а по итогам двух месяцев — 218 442 шт. (-0,5%).

Фото: AP/TASS