Держи дистанцию: Audi и Volkswagen изменили логотипы

Людям во всем мире рекомендуется практиковать «социальное дистанцирование», чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Автобренды решили продвигать этот тренд.

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Из-за пандемии коронавируса (COVID-19) автопроизводители во всем мире временно приостановили производство. Некоторые даже начали производить приборы ИВЛ и медицинские маски вместо автомобилей, чтобы помочь в борьбе с болезнью. Людям во всем мире рекомендуется оставаться дома и практиковать «социальное дистанцирование», чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Поддерживая этот тренд, Audi и Volkswagen временно изменили свои официальные логотипы, добавив в них «дистанцию».

Обновленный значок Audi теперь имеет четыре кольца, отделенных друг от друга, в отличие от обычных соединенных колец. Volkswagen (который недавно обновил свой логотип) увеличил пространство между буквами «V» и «W». Два автопроизводителя разместили новые «социально отдаленные» логотипы в соцсетях.

Volkswagen сопроводил видео комментарием: «В Volkswagen мы традиционно вместе во всех кризисах и поддерживаем друг друга. Мы убеждены, что вместе мы найдем новые пути и решения для преодоления этого кризиса. Сейчас особенно важно, чтобы мы следовали правилам поведения и гигиены и были дисциплинированны. Оставайтесь в безопасности — соблюдайте дистанцию!».

Audi так подписала свое видео, разместив его на Фейсбуке: «Держите дистанцию, будьте здоровы, поддерживайте друг друга — в этом мы вместе».

Как уже упоминалось выше, это временные логотипы. Не ожидайте, что «воздушные» значки появятся на ваших транспортных средствах.

Таким стал недавно новый логотип Фольксвагена.



Видео:YouTube