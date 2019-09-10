Компания показала его на автосалоне во Франкфурте.

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Про новый логотип мы уже писали, утечек по этому поводу было немало, но сегодня впервые он был представлен самой компанией на автосалоне во Франкфурте. Напомним, логотип стал плоским, лишился привычного 3D-эффекта и в целом выглядит гораздо проще. Известно, что компания в перспективе даже планирует устанавливать светящийся логотип на будущих моделях.

Сегодня вечером Volkswagen «включит» новый логотип на здании своей штаб-квартиры в Вольфсбурге. Пройдет некоторое время, прежде чем логотип будет заменен повсюду, так как ребрендинг требует значительных временных затрат и финансовых вливаний.

Это легко понять, учитывая, что марка Volkswagen представлена в 154 разных странах. Это означает, что автопроизводителю придется заменить около 70 000 логотипов по всему миру, в том числе на 10 000 представительств и сервисных центрах. Несмотря на эти огромные усилия, в компании планируют, что ребрендинг завершится к середине следующего года.

Хотя логотип выглядит довольно лаконично, процесс изменения дизайна был достаточно трудным. В частности, Volkswagen сообщил, что к проекту были привлечены 19 внутренних групп компании и 17 внешних агентств.

Новый логотип является 12-м по счету , последний раз Volkswagen обновлял его в 2012 году, привнеся иллюзию 3D, которой теперь он благополучно лишился.

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Фото: VW