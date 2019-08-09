Новый логотип Фольксвагена: современный, «цифровой», менее немецкий

Впрочем, если не объяснить, читатель вряд ли сам найдет отличия, слишком уж они неочевидные. Но в целом смотрится новый логотип действительно «моложе».

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Еще в апреле 2018 года директор по маркетингу Фольксвагена Йохен Сенгпил объявил, что логотип «должен иметь яркую международную символику как на автомобилях, так и на смартфонах», а VW всегда стремился быть «слишком немецким», постепенно теряя эмоциональность. Цель обновления состоит в том, чтобы сделать VW менее зажатым и более четко осветить инновации производителя.

Ожидается, что Volkswagen представит новый логотип на своих автомобилях ближе к концу этого года, пишет немецкий auto-motor-und-sport.de.

Гольф 8 с новым логотипом

Однако недавно на камеру фотошпионов попал новый Golf 8 с уже модернизированным логотипом, и журналисты рассмотрели его поближе. Шильдик стал менее выпуклым, линейки букв — тоньше. Буква W теперь не касается кончиков нижней кромки круга. И самое главное — пропал эффект трехмерного изображения, буквы стали плоскими.

Возможно, новый логотип VW представят в рамках презентации на автосалоне во Франкфурте, что было бы вполне логично. Предполагают даже, что он появится на электрической модели ID, как символ обновления компании. Поэтому и логотип должен измениться — выглядеть моложе, современнее и лучше соответствовать месту VW в цифровом мире, при этом оставшись узнаваемым и не потеряв своих фамильных черт.

Для сравнения: логотип текущего Гольфа

Известно, что новый логотип был разработан Клаусом Бишоффом в сотрудничестве с брендинговыми агентствами. Ответственным за популяризацию нового дизайна бренда станет агентство KMS Team.

Новый логотип VW является 12-м по счету. Последний раз Volkswagen обновлял логотип в 2012 году, привнеся в него иллюзию 3D.