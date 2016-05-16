Первые фото серийного VW Golf восьмого поколения — журнал За рулем

Первые фото серийного VW Golf восьмого поколения

Volkswagen Golf восьмого поколения был сфотографирован во время съемок для рекламы.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

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Новый Volkswagen Golf: все изменения в облике

Новые фотографии Volkswagen Golf Mk8 показывают, как будет выглядеть серийная версия хэтчбека. Задняя часть автомобиля получила новые фонари, которые, безусловно, выглядят более агрессивно, чем у машины предыдущего поколения. Кроме того, видна хромированная окантовка выхлопных труб и два горизонтальных отражателя по бокам номерного знака. Передняя часть автомобиля получила фары новой формы и воздухозаборник с горизонтальными полосками в цвет кузова.

Интерьер нового VW Golf будет выполнен в новом стиле. На центральной консоли появятся сенсорные кнопки и большой экран информационно-развлекательной системы.


Программное обеспечение нового Гольфа будет обновляться онлайн, а для его защиты от кибератак предусмотрена специальная защита. По слухам, программа новинки содержит 100 миллионов строк кода. Для сравнения, 10 лет назад программы содержали около 10 миллионов строк кода.


Изначально предполагалось, что новый Volkswagen Golf восьмого поколения представят на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, но премьеру перенесли на октябрь.

Фото: carscoops.com

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