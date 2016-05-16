Первые фото серийного VW Golf восьмого поколения

Постановление Пленума ВС РФ от 25 июня 2019 года поставило владельцев автомобилей с потертыми номерными знаками в пикантную ситуацию: между подложным, видоизмененным и нестандартным номерами образовались очень тонкие грани.
В регионах, находящихся восточнее от МКАДа, крошечный Toyota Vitz второго поколения пользуется большой популярностью и народной любовью. Это шустрый, компактный, надежный и ликвидный автомобиль. Но есть у японской малолитражки несколько минусов, о которых стоит знать перед покупкой автомобиля.
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