Новый Volkswagen Golf: все изменения в облике

Никаких революций в дизайне — немцы вновь пошли эволюционным путем.

Материалы по теме Volkswagen Golf вернулся в Россию: известны цены и комплектации

В России Volkswagen Golf имеет статус нишевой модели в силу высокой цены, а вот в Европе на протяжении десятилетий является бестселлером. В этом году машина, представленная в классе имени себя (гольф-класс), в очередной раз сменит поколение.

В Сети появились фотографии предсерийных экземпляров хэтчбека восьмого поколения, которые вообще лишены какого-либо камуфляжа. Cенсации нет: как и в случае с предыдущими генерациями, машина пережила эволюционные изменения. Оно и понятно: зачем Volkswagen революция в облике самой продаваемой машины на европейском рынке?

Самые заметные перемены сосредоточены в передней части хэтчбека. У Volkswagen Golf новая оптика, бампер, а капот получил более покатую форму. Фары и радиаторная решетка переместились ниже.

В профиль разница между поколениями не так заметна. Видно, что хэтчбек прибавит в длину, причем за счет увеличенной колесной базы. Задние стойки получили еще более изогнутую форму. Сзади же у машины бросаются в глаза острые формы фонарей и оформления двери багажного отсека. Над ней появился весьма развитой спойлер: с помощью различных аэродинамических ухищрений Volkswagen хочет повысить экономичность Golf.

Машина построена на модернизированной платформе MQB Evo. По сравнению с предшественником VW Golf станет не только просторнее — он будет легче, а у его кузова будет значительно увеличена жесткость на кручение.

В Volkswagen еще в прошлом году официально сообщили, что представят автомобиль в конце весны, а его производство стартует в июне. Собирать машину, как и прежде, будут на флагманском заводе марки в Вольфсбурге.

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Фото: Auto Express