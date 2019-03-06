VW представил Passat с чистым дизелем

Внешне обновленный Passat почти не отличается от предшественника, но автомобиль стал гораздо технологичнее.

Volkswagen Passat для Европы получил новые передний и задний бамперы, а также слегка видоизмененную решетку радиатора. Кроме того, модель оснащается теперь светодиодными фарами и задними фонарями, дневными ходовыми огнями и даже противотуманными фарами. Фары головного света достались Пассату от нового Touareg, представленного в 2018 году.

Теперь надпись «Passat» на крышке багажника не сдвинута вбок, а красуется по центру, прямо под логотипом. В салоне автомобиля появилась цифровая панель приборов и информационно-развлекательная система третьего поколения, оснащаемая, в зависимости от комплектации, мониторами диагональю 6,5, 8 и 9,2 дюйма. Новая мультимедиа способна, например, транслировать интернет-радио, а навигационные карты дополняются актуальной информацией в режиме реального времени.

Главным же нововведением стал расширенный набор вспомогательных систем, которые позволяют автомобилю передвигаться в автономном режиме на скоростях до 210 км/ч. Это интеллектуальный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе движения, система экстренной помощи при рулении, а также системы помощи при буксировке прицепа и парковке. Кроме того, инженеры доработали тормозную систему Пассата. Теперь автомобиль оттормаживается гораздо эффективнее благодаря использованию электромеханического усилителя.

Все бензиновые и дизельные двигатели обновленного Volkswagen Passat имеют сажевый фильтр. Автомобиль оснащается тремя бензиновыми двигателями TSI мощностью 150, 190 и 272 л.с., а также четырьмя турбодизелями мощностью 120, 150, 190 и 240 л.с. Стоит отметить, что 150-сильный турбодизель получил обозначение Evo, чтобы подчеркнуть уровень его чистоты: он выбрасывает в атмосферу на 10 г/км меньше сажи, чем его предшественник.

Гибридный Passat GTE также был доработан, и теперь запас его хода на электротяге достигает 55 километров (в более реалистичном цикле WLTP) или 70 км (в цикле NEDC). До обновления запас хода в цикле NEDC составлял 50 километров.

Продажи обновленного Volkswagen Passat в Европе начнутся в мае, а первые поставки автомобилей клиентам запланированы на конец августа.

С премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую ведут корреспонденты «За рулем».

Фото: Volkswagen