Пока поездки на автомобиле не запрещены, но въезд и выезд в города затруднен, а в некоторые невозможен вовсе.

Материалы по теме Такси в период изоляции: теперь это и доставка

В Ленинградской области 30 марта начало действовать постановление, предписывающее дополнительные меры самоизоляции. Согласно этому документу, перемещение граждан должно быть ограничено границами района проживания. Дачникам, выехавшим за пределы Санкт-Петербурга в область, предписано нахождение по месту временного пребывания. Исключение составляют лишь работники предприятий, не приостанавливающих деятельность. При себе такие граждане должны иметь паспорт и документ, подтверждающий место проживания.

На семи федеральных трассах Ленинградской области введено ограничение скорости — на дорогах ставят знаки и укрепляют обочины. Города Волхов, Мурино, Кудрово, Янино, Выборг, Кингисепп и ещё ряд населённых пунктов закрыты на въезд и выезд — если в городе выявлен случай заражения коронавирусом, в нем объявляется карантин, и попасть туда без особого разрешения нельзя. В Санкт-Петербурге же действуют стандартные для большинства городов предписания по самоизоляции, прямого запрета на автомобильные поездки нет. Дороги в городе и на его границах загружены слабо.

В Татарстане с 31 марта заработал сервис выдачи смс-пропусков для перемещения по республике (похожая система, но с использованием QR-кодов, со 2 апреля введена в Нижегородской области). Путем отправки определенного смс-сообщения можно зарегистрироваться в системе, а следующим сообщением указать цель, с которой вы планируете перемещаться. Причина может быть одной из девяти обозначенных, от посещения почты до поездки на дачу. Пришедший в ответ временный код нужно предъявить представителям органов правопорядка в случае остановки.

К 1 апреля в системе зарегистрировалось около 10 000 человек при общем населении республики в почти 4 миллиона граждан. Кроме того, в Татарстане утверждена форма справки, выдаваемой работодателем сотруднику для перемещения к месту работы. Без смс-пропуска или справки с работы нельзя въехать или выехать из Казани. На стационарных постах сотрудники проверяют автомобили, иногородние без весомой причины в город также не пропускаются. Сейчас пробок на въездах в город не наблюдается.

В Самарской области, где 30 марта губернатором также подписано постановление о дополнительных мерах по самоизоляции, 31 марта и 1 апреля сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов на улицах и предупреждали о вступающих в действие ограничениях на автомобильные поездки. На въезде в Самару утром 1 апреля наблюдались большие пробки вблизи постов ДПС — в город пускали «по записи», то есть только граждан с самарской пропиской.

Со 2 апреля количество постов на дорогах Самары и Тольятти возросло, а полицейские, останавливая машины, теперь просят обосновать причину поездки. Известны случаи, когда автомобилисты показывали справки от работодателя, объясняющие необходимость пребывания сотрудника на рабочем месте, к которому он следует, после чего были отпущены. По состоянию на полдень 2 апреля, сотрудники ГИБДД Самарской области пока не выписывают штрафы, ограничиваясь рекомендациями вернуться домой. Загруженность дорог в Самаре и на въезде в город близка к характерному для последних дней низкому уровню.

Расскажите в комментариях ниже, что происходит в вашем городе с автомобильным движением!

В Москве пока тоже нет запрета на автомобильные поездки, но каждая из них должна быть обоснована.

Фото: Егор Алеев/ТАСС, скриншоты сервиса Яндекс.Карты