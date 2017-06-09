Можно или нет ездить за рулем в С-Петербурге? Как бы да, но не совсем! — журнал За рулем

Можно или нет ездить за рулем в С-Петербурге? Как бы да, но не совсем!

Запрета на самом деле нет, но есть рекомендации.

По официальным источникам, среди специальных ограничений, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, прямых запрещений на поездки за рулем в Санкт-Петербурге нет.

Запрета нет, но есть рекомендации. Гражданам, находящимся на территории Санкт-Петербурга, с 30.03.2020 по 05.04.2020 рекомендовано не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Выезжать рекомендовано только тем, кому нужно добраться до  работы, которая требует присутствия, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Санкт-Петербурга, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, которые еще не приостановлены.

То есть если имеется разумная веская причина покинуть дом и сесть в автомобиль (например, чтобы привезти продукты пожилым родственникам), это пока не возбраняется. Домашний режим не ограничивает права граждан, речь только о том, что для передвижения по городу причина должна быть значимая. Однако нужно следить за ситуацией, так как ограничительные меры могут быть в любой момент ужесточены по объективным причинам.

Режим строгой самоизоляции обязаны соблюдать водители старше 65 лет, вот им нельзя по 14.04.2020 включительно выходить на улицу и передвигаться даже на личном автомобиле. Правда, под этот запрет не подпадают отдельные категории граждан. Например, работники предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте необходимо для обеспечения функционирования, и работники здравоохранения. Но они должны иметь с собой подтверждающие документы, выданные предприятием.

Также нельзя пользоваться личным транспортом, да и вообще выходить из квартиры, тем, у кого диагностирован коронавирус, и они проходят лечение не дому, или соблюдающим режим 14-дневной изоляции после возвращения из зарубежной поездки.

Источник: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга, постановления Правительства Санкт-Петербурга.

Фото: Замир Усманов/ТАСС

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