Так можно или нет ездить на авто по Москве сегодня?

Официально прямого запрета на поездки нет, но любой выезд должен быть обоснован веской причиной.

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В Москве и ряде других регионов вводятся запреты на передвижения людей, которые не до конца ясны гражданам из-за множества оговорок и условностей. Например, указом от 29 марта 2020 года мэр столицы Сергей Собянин обязал людей оставаться дома и выходить только в исключительных случаях.

При этом «Ограничение движения личного, служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено», — пояснили в департаменте транспорта Москвы.

Но ездить можно только до ближайшего к дому магазина или аптеки. Нет ограничения и на въезд в Москву, но на то должна быть веская причина, что звучит весьма размыто.

«При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу», — заявил Собянин.

Среди веских причин указана «поездки на работу, если вы обязаны ходить на работу». Специальные пропуска выдает Правительство Москвы, но только госслужащим. Частные компании, не имеющие возможность приостановить работу (например, продуктовые магазины, аптеки и другие компании, попавшие в список исключений), оформляют сотрудникам пропуска сами. По сути, это справки.

Также разрешено покидать дома для «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью». То есть это позволяет выезжать, например, в травмпункты, больницы и в ветеринарные клиники. Обоснованной может стать и поездка на автомобиле к родственникам для передачи продуктов и без захода в их жилище.

В мэрии Москвы пообещали развернуть умную систему контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.

«Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — пообещали в мэрии.

Вчера же, 1 апреля 2020 года, Мосгордума приняла закон о санкциях в отношении нарушителей режима самоизоляции, предусматривающий штрафы для граждан в размере 4000 рублей, а для организаций — до 500 000 рублей. Дело остается за подписью мэра столицы.

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Фото: Гавриил Григоров/ТАСС