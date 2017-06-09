Коронавирус погнал людей из центра Москвы

В столице наблюдается не снижение трафика, а его перераспределение во времени и пространстве.

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Мониторинг изменения аудитории наружной рекламы выявляет интересные тенденции перестроения трафика в столице во время карантина. Специалисты MAER GROUP отмечают рост количества передвижения людей по дорогам, но происходит он не в центре Москвы, а на ее окраинах. Больше перемещений отмечается на вылетных магистралях — это дороги в крупные сетевые гипермаркеты и на дачи.

Если 10 марта wi-fi-снифферами рекламных щитов было собрано 522 000 уникальных и 1,95 млн неуникальных MAC-адресов мобильных устройств, то уже через неделю, 17 марта, количество людей на дорогах существенно выросло — до 595 000 и 2,4 млн MAC-адресов соответственно. Также отмечается рост количества перемещающихся по столице людей на 5,8 млн человек.

24 марта столичный трафик оказался ниже, но его показатели все еще превышают показатели начала месяца — 549 000 уникальных и 2,24 млн неуникальных адресов.

«Мы не сравниваем напрямую свои данные о количестве собранных MAC-адресов и данные навигационных сервисов о снижении пробок и задержек на дорогах. Потому что происходит не общее снижение трафика, а его перераспределение во времени и пространстве: с утренних и вечерних часов пик он уходит на другое время в течение дня, а из центра города перемещается за Третье транспортное кольцо и МКАД», — говорит СЕО MAER GROUP Константин Майор.

Как сообщили в компании, эти данные подтверждает и статистика Яндекса и Мегафона. Согласно данным Мегафона, около половины выезжающих из столицы людей перемещаются на расстояние более 25 километров от МКАД. Отмечается также отток людей из центра Москвы на окраины города. В компании Яндекс (Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор) отмечают выросший интерес москвичей к магазинам Metro. Рост трафика следует связать с тем, что люди отказываются от поездок на метро в пользу личного транспорта.

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Фото: Johan Arthursson / Unsplash