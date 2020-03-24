Сегодня, в 13:55 «Автодор» начал тестировать систему «Свободный поток» для платных трасс Нововведение позволит водителям экономить время, а госкомпании — снизить расходы на создание и содержание системы взимания платежей.
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Государственная компания «Автодор» в тестовом режиме запустила систему «Свободный поток» (Free Flow). На 64-м километре трассы М-4 «Дон» установлена рамка с комплектом оборудования для испытания системы,
сообщается на сайте «Автодора». До конца 2020 года систему планируется запустить в эксплуатацию на третьем пусковом комплексе ЦКАД, где поставят четыре аналогичные рамки, считывающие информацию с проезжающих автомобилей.
Промышленный компьютер, размещённый на опоре, будет формировать транзакцию проезда и отправлять её в центр взимания платы «Свободного потока». При этой процедуре будет использоваться комбинация данных, полученных с помощью трёх технологий: распознавание транспондеров на автомобилях специальными антеннами, расположенными над полосами движения и обочинами, видеоопределение номерных знаков и количества осей транспортного средства, а также подсчёт габаритов машины путём лазерного сканирования.
Оплата будет взиматься с помощью транспондера или на сайте оператора, отмечают в «Автодоре». Безбарьерная интеллектуальная транспортная система позволит экономить время участников дорожного движения, улучшить экологию ввиду отсутствия пробок и сократить строительные и эксплуатационные расходы из-за отказа от строительства пунктов оплаты со шлагбаумами, а также снизить риск ДТП.
В сентябре 2019 года стало известно, что проезд по строящейся ЦКАД будет платным. Фото: «Автодор»
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