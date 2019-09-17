Готовьте деньги (снова): объездная дорога вокруг Москвы будет платной

Центральная кольцевая автодорога активно строится и скоро станет спасением для автовладельцев, которые часами стоят в пробках на подступах к Москве. Однако в отличие от МКАД, которую она призвана разгрузить, ЦКАД будет платной. Практически полностью.

Строительство ЦКАД завершится уже совсем скоро — в 2021 году. Трасса пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы в пятидесяти километрах от МКАД. Ее основной функцией станет «перехват» транспорта и его транзит в обход Первопрестольной. По данным «Автодора», ЦКАД будет состоять из пяти частей — так называемых пусковых комплексов. Протяженность нового кольца составит 336 километров.

Участки ЦКАД

ЦКАД-1 — от трассы М4 «Дон» до 11-го км трассы А-107 «Малая Бетонка»;

ЦКАД-5 «Звенигородский ход» — от М3 «Украина» до М10 «Россия»;

ЦКАД 5–3 (от трассы М10 «Россия» до М11 Москва — Санкт-Петербург;

ЦКАД-3 — от М11 Москва — Санкт-Петербург до М7 «Волга»;

ЦКАД-4 — от трассы М7 «Волга» до М4 «Дон».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CKAD-map.jpg

Общая стоимость проекта — 315 миллиардов рублей. Часть этих денег — частные инвестиции, поэтому проезд по всем участкам, кроме пятого, будет платным. Объясняется это довольно просто. Всего 28 километров пятой секции из 76 были построены «с нуля». Остальная часть — это реконструированная трасса А-107, которая в народе называется «Малая бетонка».

Бесплатными аналогами нового кольца будут Малое и Большое бетонные кольца. Однако ЦКАД, по мнению экспертов, не будет пустовать. Любители комфортной и быстрой езды получают в качестве бонуса за пользование платной услугой идеальное дорожное покрытие и максимальную скорость до 110 километров в час. Со временем ЦКАД обрастет круглосуточным дорожным сервисом и участками для отдыха.

Тарифы за проезд на сегодняшний день четко не определены. Известно лишь, что средняя цена за километр составит примерно 2,5 рубля. При этом стационарных пунктов взимания платы на этом кольце скорее всего не будет, дабы не создавать дополнительные пробки. Поэтому специалисты «Автодора» выбрали технологию Free Flow — автомобили будут просто проезжать через специальные рамки, на которых установят системы считывания данных с транспондеров. Таким образом оплата будет происходить буквально на ходу.

Чтобы не получить штраф за неоплаченный проезд по этой трассе, водителям понадобится своевременно привязать номер своего транспортного средства к лицевому счету в специальном мобильном приложении. Когда система «считает» данные с транспондера, плата за проезд автоматически спишется со счета.

Фото: Википедия