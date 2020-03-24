Глобальная пандемия не заслуживает паники, но осторожность не повредит.

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Врачи рекомендуют избегать ненужных поездок в общественном транспорте и людных мест. Личный автомобиль становится убежищем и способом безопасно добраться из точки в точку. Мы уже писали, как обеззаразить салон автомобиля, используя самые простые средства. А теперь — вот как можно снизить риск заражения, оставаясь за рулем.

Не нужно совершать лишние поездки: если можете сегодня никуда не ехать, лучше никуда не ехать. Ну заодно так и будете меньше мешать службам доставки, нагрузка на которые возросла, а также автомобилям экстренных служб.

2. Пропустите ТО. Самоизоляция и карантин не могут стать поводом для отказа в гарантии, если вы не приедете на техобслуживание в оговоренный договором срок, ведь пандемия — тот самый форс-мажор. Кроме того, в договоре гарантии, как правило, прописывается погрешность заезда на ТО: один месяц или 1000 км пробега.

3. Гораздо чаще мы заезжаем на автозаправки. Настоятельно рекомендуется использовать перчатки при заправке автомобилей, но есть и другое решение.

«В ситуации, когда одна из главных рекомендаций врачей — сократить взаимодействия с другими людьми, а ВОЗ рекомендует отказаться от наличных, бесконтактная оплата в офлайне начинает играть важную роль. Сервис Яндекс.Заправки в Навигаторе, в первую очередь, задумывался, чтобы помогать в ситуациях, когда неудобно выходить из машины на АЗС (например, в дождь). Но сейчас мы видим, что также помогаем избежать нежелательных контактов и будем информировать об этом пользователей.

В сервисе можно найти ближайшую заправку с бесконтактной оплатой — достаточно остановиться у колонки, выбрать её в приложении и оплатить. Не нужно выходить из машины — заправщик сам заправит транспортное средство.

Обычный рост показателей сервиса от недели к неделе составляет около 5% процентов. А с прошлой среды число заправок и залитого бензина увеличилось на 20%», — рассказали «За рулем» в пресс-службе сервиса Яндекс.Заправки.

4. Многие опасаются использовать дезинфицирующие средства для рук в автомобиле, так как они создаются на основе спирта и могут стать причиной придирок инспекторов ГИБДД с особо чувствительными носам. Тем более сейчас: конец квартала, и инспекторы «дорабатывают» план. И в общем правильно: если опасаетесь, лучше не использовать средства на основе спирта. Обычное мыло (любое!) действует на коронавирус эффективнее многих других средств, а значит для дезинфекции достаточно мыльных салфеток. Они и стоят дешевле, и вирус убивают, и не оставляют запаха спирта.

Личный автомобиль остается самым безопасным транспортом на время пандемии.

Laura Gariglio / Unsplash