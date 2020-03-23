Назван самый безопасный транспорт на время пандемии

По мнению специалиста, самым безопасным видом транспорта во время пандемии COVID-19 является личный автомобиль и такси.

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Заразиться коронавирусом (COVID-19) можно не только воздушно-капельным путем, но и прикоснувшись к поверхности, до которой дотрагивался инфицированный человек. Симптомы болезни проявляются не сразу, поэтому внешне здоровые люди могут продолжительное время являться разносчиками вируса, сами того не зная.

В результате, больше всего шансов заразиться пневмонией — в общественном транспорте. Но директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог-инфекцонист Георгий Викулов призывает не паниковать по этому поводу.

«Создавать панику по поводу метрополитена я бы не стал. Там будет вводиться система тепловизоров, камеры слежения и система фильтрации воздуха, какую сделал уже „Аэрофлот“», — рассказал телеканалу «Звезда» Георгий Викулов.

Специалист отметил, что самым безопасным до сих пор остается личный транспорт, а среди таких средств передвижения, как такси, автобус, троллейбус или трамвай, лучше предпочесть такси.

После введения обработки общественного транспорта рекомендованными Роспотребнадзором антибактериальными средствами передвигаться на нем стало безопаснее, но из-за скученности людей риск заражения все еще есть.

Узнать, каковы ваши шансы подхватить инфекцию, вы можете пройдя небольшой тест.

Фото: Viktor Forgacs / Unsplash