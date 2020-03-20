Тест для водителей: узнайте свой шанс схватить коронавирус

Самолеты почти не летают, спорт на паузе, концерты не разрешены... Но общественный транспорт, такси, личные машины продолжают ездить. А значит, зона поражения вирусом COVID-19 растет. Вы знаете, как от него защищаться? Вот 10 простых вопросов. Важно: запоминайте цвет ответов!

1. Многие компании переводят сотрудников на работу из дома. Допустим, ваше начальство пока такой приказ не издало, но рекомендовало не появляться в офисе без особой необходимости. Ваша реакция?

Последую рекомендациям — незачем подвергать себя лишнему риску. Из дома можно почти все сделать.

Из дома я сделаю меньше, а деньги всегда нужны. Так что буду приходить, но чуть реже.

Нечего панику нагонять. Вирус поражает только стариков и детей.

Заразиться могут люди разных возрастов. По данным Роспотребнадзора, как и в случае с другими вирусными респираторными заболеваниями, для детей, людей пожилого возраста, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет, существует риск более тяжелого течения болезни.

2. Как обычно, перед началом трудового дня в офис входит начальник и в знак приветствия пожимает руки коллегам. Очередь доходит до вас, и вы...

Естественно, пожму руку — не могу же я поставить в глупое положение и себя, и начальника.

Воздержусь от рукопожатия, поприветствую словесно и аккуратно напомню, что в городе эпидемия.

Отвечу на рукопожатие, но после этого (не при начальнике, естественно) продезинфицирую руки.

Гигиена рук — одна из важнейших мер профилактики коронавируса. Специалисты рекомендуют в нынешних условиях воздержаться от рукопожатий. Основная причина в том, что многие забывают после этого помыть руки или хотя бы протереть их салфетками. Чтобы занести вирус, остается только потрогать грязными руками глаза, нос или рот.

3. Как часто за последнюю неделю вы ездили в общественном транспорте?

Вообще ни разу — я сижу дома.

Я езжу только на своей машине.

Мне приходится делать это регулярно.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус COVID-19 может передаваться при контакте с предметами и поверхностями. Если поездки на автомобиле не избежать, вооружайтесь дезинфицирующими средствами (спиртовые салфетки, гигиенические лосьоны или хлоргексидин) и протирайте те предметы, к которым прикасаетесь, — руль, рычаг КП, ручник. Особенно если используете каршеринг.

4. Предположим, у вас нет своего автомобиля, а вам нужно срочно съездить по важному делу на другой конец города. На общественном транспорте туда не добраться. Как поступите?

Отложу поездку. Что может быть важнее здоровья?

Воспользуюсь услугами такси или каршеринга.

Попрошу товарища меня отвезти — у него в машине ездит явно меньше народу, чем в такси или в каршеринге

На первый взгляд, вариант «звонок другу» выглядит самым привлекательным. Но можете ли вы поручиться, что друг заботится о чистоте салона? С этой точки зрения будет безопаснее, если вы возьмете каршеринг или поедете на такси. Никому из агрегаторов или каршеринговых компаний сейчас не хочется портить себе репутацию сообщениями о заражениях среди клиентов. Но вообще лучше остаться дома сейчас.

5. Вы определились: поедете на такси. Берете телефон, чтобы оформить заказ… Кстати, давно его дезинфицировали?

Несколько раз в день протираю спиртовыми салфетками и телефон, и ноутбук. Про планшет и наушники тоже не забываю.

В смысле «давно»? Их тоже, что ли, нужно дезинфицировать?

Слышал, что нужно протирать, но я периодически забываю.

Портативные устройства запросто могут стать источником заражения, как, впрочем, и любые предметы, с которыми регулярно контактируют руки. Не забывайте обрабатывать антисептиком девайсы после посещения общественных мест. И, пожалуйста, не таскайте их в уборную, где концентрация микробов и так зашкаливает. Самым тщательным образом следует обрабатывать экран — он чаще всего соприкасается с лицом. Если на телефоне есть чехол, не поленитесь продезинфицировать их по отдельности.

6. После поездки на такси водитель протягивает вам сдачу, и вы убираете ее в кошелек. Все правильно сделали?

Конечно! Или вы предлагаете оставить таксисту на чай эти 300 рублей?

Все правильно. Дальше, когда я зайду домой, надо просто сразу помыть руки.

Конечно, неправильно. Когда в городе вирус, надо расплачиваться картой.

Если есть возможность, лучше расплатиться картой, так как с точки зрения гигиены банкнота — «зверь» пострашнее мобильного телефона. Однако если вы располагаете только наличностью, необходимо сразу же после посещения публичного места помыть руки. Помните, что делать это надо тщательно, обязательно с помощью мыла и (внимание!) секунд двадцать. Советуют напеть про себя дважды припев песни Happy Birthday to You —это и будет примерно 20 секунд. Но если вам больше по душе наши люди, попробуйте «Любите, девушки» группы «Браво» (там припев тоже длится примерно 20 секунд) или «Темную ночь» в исполнении Марка Бернеса (вариант посложнее — первый куплет длится примерно 40 секунд).

Инструкция по правильному мытью рук от ВОЗ

7. Власти некоторых городов (например, Москвы) обсуждают вопрос о введении карантина. Пора запасаться тушенкой и гречкой. Ваши действия?

Нужно поехать в гипермаркет и закупиться недели на две. К тому моменту, глядишь, все уляжется.

Буду покупать продукты как обычно — по мере употребления. На всю жизнь все равно не запасешься, а магазины пусть делают рекордную выручку за чужой счет.

Сделаю кое-какие запасы круп и консервов в магазине у дома. Торговый центр или гипермаркет сейчас не лучшее место для посещения.

Идея запастись продуктами не лишена смысла, ведь в таком случае вы сможете реже выходить из дома. Конечно, нет гарантии, что вы не пересечетесь с носителем вируса в магазине через дорогу от дома. Поэтому специалисты Роспотребнадзора советуют защищать органы дыхания медицинскими масками при посещении мест массового скопления людей. Благодаря ношению маски распространение вируса ограничивается.

8. Раз уж мы заговорили о торговых центрах, когда вы в последний раз их посещали?

Я не посещаю любые учреждения, в которых много людей.

Заезжал буквально вчера.

Был на этих выходных.

Вирус передается от больного человека к здоровому при чихании или кашле, поэтому эксперты призывают соблюдать расстояние не менее одного метра от окружающих. Отличить больного человека от здорового бывает очень сложно, поэтому лучше вообще избегать мест массового скопления людей. Про то, что чихать или кашлять, не прикрывая рот, не только неприлично, но и небезопасно, вы, наверняка, знаете. Используйте для этих целей не ладошку или носовой платок, а одноразовые салфетки — их нужно сразу утилизировать.

9. Носите медицинскую маску?

Вы бы лучше написали, где сейчас в городе найти хоть одну дешевую медицинскую маску. Я бы носил, но их нигде нет.

Я всегда надеваю медицинскую маску при выходе из дома.

Надеваю маску только в местах массового скопления людей.

Ношение медицинской маски способно ограничить распространение вируса. В зависимости от пропитки (и, как следствие, от стоимости), срок службы может составлять от 2 до 6 часов. Помните, что повторно использовать одну и ту же маску нельзя. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют носить ее непрерывно, ведь дышать свежим воздухом тоже нужно. Используйте маску только тогда, когда находитесь в общественном месте.

10. Утром вы почувствовали легкую слабость и тошноту. Немного погодя все усугубилось проблемами с желудком. Что теперь делать?

На работу идти и деньги зарабатывать — чтобы больше не питаться шаурмой в сомнительной закусочной.

Позвоню на работу и предупрежу, что мне нездоровится. Дальше понаблюдаю за симптомами — может, реально все дело во вчерашней шаурме.

Первым делом вызову врача, а потом уже буду звонить начальству и коллегам.

Симптомы коронавируса часто схожи с проявлениями гриппа. Это могут быть температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание. Однако в некоторых случаях у больных обнаруживаются симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. Так что если вы заметили у себя хоть один из них, лучше перестраховаться и обратиться в скорую.

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