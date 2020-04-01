7 самых важных советов водителям на апрель

Эпидемия заставила всех пересмотреть обычные весенние приоритеты. Давайте сосредоточимся на самосохранении и охране здоровья, но не забудем о сезонных опасностях.

1. Чистый салон

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Первоочередной задачей на апрель я считаю наведение и — главное! — поддержание образцовой чистоты в салоне машины . Я не медик, но знаю, что во все времена и при любых эпидемиях люди старались мыть, скоблить, протирать, чистить и дезинфицировать все, что только возможно. То же самое необходимо делать и сегодня.

При этом салон машины надо как следует проветривать. Что касается органов управления, то их хорошо бы почаще протирать хотя бы бактерицидными салфетками.

2. Заправляйтесь бесконтактно

На АЗС, где работают заправщики, у вас гораздо меньше шансов схватиться за пистолет, который до вас держало в руках огромное количество людей. Если же заправщиков нет, а бензин нужен, надевайте перчатки. Нет перчаток — купите: как правило, они продаются здесь же. В любом случае, очень рекомендую посетить после заправки местный WC и вымыть руки — хуже не будет. Кстати, многие советуют максимально избегать расчетов наличными: дескать, бумажные деньги — сплошная зараза. Доля истины в этом есть. А еще есть способ заправиться и расплатиться вообще не покидая салон автомобиля. С помощью функции Яндекс.Заправки в одноименном навигаторе, например. Самое время осваивать современные технологии.

Но хватит о вирусе.

3. Не впадайте в весеннюю эйфорию

На дворе апрель: светит солнышко, пахнет молодой листвой, снега нет (а если где и есть, то на пару дней, не более того), ветровое стекло чистое — короче, правая нога невольно давит на педаль акселератора. А дальше — как повезет. Может быть, ничего и не случится. Но, скорее всего, нарветесь на штраф за превышение скорости: камеры скидок на весеннюю эйфорию не дают. А самое глупое, что может случиться, — ДТП на ровном месте. Ямка в потрескавшемся за зиму асфальте, другие расслабившиеся ездоки, животные на дороге...

4. Берегитесь и берегите животных

Зимой, когда вокруг белым-бело, а лес прозрачен, братьев меньших видно гораздо лучше, чем в другое время года. К тому же самое уважаемое зверье зимой спит. А вот когда к лосям и кабанам добавляются проснувшиеся винни-пухи, заметить таких «пешеходов» очень трудно. По степени неожиданности лидируют, пожалуй, лоси, обладающие способностью выскакивать из ниоткуда в никуда. Увернуться от столкновения в таких ситуациях крайне тяжело — особенно, когда скорость достаточно высокая.

5. Пешеходы на колесах

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В городских условиях головную боль водителям часто доставляют велосипедисты, а также обладатели модных средств перемещения — сегвеев, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности. Они передвигаются там, где считают удобным для себя, — при этом в зеркало заднего вида их, как правило, не видно. Зимой их, по понятным причинам, почти не бывает, а вот в апреле — сколько угодно. Не случайно на велодорожках часто вешают знаки, предостерегающие водителей от резкого распахивания двери: в нее может въехать двухколесный собрат.

Сейчас, в условиях всеобщей самоизоляции, велосипедистов не стало меньше. Особенно в крупных городах. И еще активизировались доставщики еды и товаров первой необходимости. Работы у них хоть отбавляй.

6. Сезонная переобувка

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В этом году, несмотря на теплую погоду, я бы рекомендовал не спешить с переобувкой на шиномонтаже. Причина общеизвестна — необходимость самоизоляции. Даже если есть необходимость регулярно садиться за руль в ближайшее время. Какое-то время можно поездить и на зимнем комплекте шин.

Рано или поздно ситуация с коронавирусом стабилизируется, и мы все вернемся к привычному укладу жизни. При сезонной замене колес большинство автовладельцев не озадачивается дополнительной балансировкой, поскольку имеют готовый комплект на каждый сезон. Определенная логика в этом есть: после установки шины какое-то время будут «приходить в себя» после хранения. Имеет смысл какое-то время поездить на них, чтобы понять, есть ли проблемы с их поведением. Если вибраций не ощущается, на балансировке можно сэкономить.

На всякий случай напоминаем: способ хранения колес зависит от того, смонтированы они или нет. Смонтированные можно хранить стопкой, а вот шины без дисков надо хранить только в вертикальном состоянии. В противном случае они могут необратимо деформироваться.

7. Совет на любой сезон

Наш постоянный совет — избегайте езды по лужам. Причин много: вы можете окатить грязной водой пешехода, она способна сильно изменить траекторию вашего движения, она может быстро охладить каталитический нейтрализатор, что выведет его из строя.

Всех желающих поделиться своими «весенними советами» приглашаем высказаться.