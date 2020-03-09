Уже давно «плюс», пора же переходить на летние шины... или нет?

Эксперт «За рулем» — о том, в каких случаях сезонную переобувку не стоит привязывать к погоде.

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А что, если не переобуваться? В случае с шипованными шинами при движении по чистому асфальту и температурах выше плюс 5˚С можно быстро растерять все шипы. Фрикционные шины (липучки) в таких условиях тоже изнашиваются быстрее обычного из-за слишком мягкой резиновой смеси. Так что переобуваться все же нужно. Но когда?

Жители Ростовской области и Краснодарского края рассказывают, что порой за зиму переставляют колеса несколько раз. И правильно делают. Принимать решение о переобувке нужно по фактической погоде, особенно если автомобиль находится в постоянной эксплуатации.

Но бывают и исключения. Например, если приходится ездить в командировки, особенно в сторону севера, то с переобувкой разумнее повременить. А если машина используется редко, по настроению, то переставить колеса можно и пораньше. В обоих случаях вы не потеряете много времени на шиномонтаже. Ну а если выпадет снежок или образуется гололед, а такое в Московском регионе бывало и на майских праздниках, то от поездки на летних шинах, конечно, лучше отказаться.

Так все-таки когда? Летние шины тормозят лучше зимних, пока под колесами сухой асфальт. И неважно, какая температура за бортом. Так что если термометр показывает «плюс», а среднесрочный прогноз погоды подтверждает, что отрицательных температур ночью не предвидится, то можно заняться переобувкой автомобиля. Но помните: угодив в «последнее прости» зимы, надо быть втройне осторожным. Опаснее всего при этом ехать по мостам и эстакадам, а также участкам, на которых часто тормозят другие автомобили: это зоны перед перекрестками, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта, подъемы, где шлифуют лед такие же, как вы, «переобувшиеся».