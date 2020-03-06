7 ошибок, которые совершают все водители (но точно не вы!)

Привычка — вторая натура. Многие стереотипы поведения водителей вредны не только для них, но и для окружающих

«Ничто не вызывает у людей такого отвращения, как советы».

Джозеф Аддисон, журналист (XVII — XVIII век)

Как-то в редакцию пришло письмо, автор которого спрашивал, как правильно… пристегиваться. Аргумент был простой: вы не смейтесь, но об этом ведь вообще нигде не написано. И многие пытаются как-то поднырнуть под ремень. Вот, мол, вы и напишите, что да как.

Этот случай — не выдуманный. Более того — знал человека, пытавшегося каким-то образом надеть ремень себе на голову. В общем, ниже перечислены некоторые примитивные водительские заблуждения и ошибки, совершаемые подчас машинально. Буду рад, если кто-то постарается их впредь не допускать.

1. Мигните фарами!

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За последние десятилетия некоторые водительские жесты и приемы изменили свое значение на 100%. Типичный пример — мигание фарами. Лет сорок назад человек, пытающийся, скажем, повернуть через встречку налево, знал: если встречный начинает светить ему фарами, то пропускать он точно не собирается! А сегодня смысл противоположный: мигают — значит, пропускают!

Впрочем, речь не о пользовании фарами. Важнее другое: суета современной жизни делает нас озлобленными, напрочь убивая желание пропускать, уступать, помогать и т.п. Поэтому машину, робко высовывающую нос из подворотни, обычно ждет не мигание фарами, а протяжный звуковой сигнал: куда прешь? Стоит ли удивляться тому, что водитель этой машины, вырвавшись, наконец, на волю, будет мстить соседям по потоку таким же отношением? Не проще ли притормозить и спокойно мигнуть человеку фарами: проезжай, мол!

2. Штурм «лежачего полицейского»

Мы не любим «лежачих полицейских» — особенно тех, которые представляют собой кое-как наваленную горку из асфальта. Скорость, конечно же, приходится снижать, иначе машинке будет очень плохо. Однако часто видишь, как водитель начинает активно рулить, пытаясь объехать такое препятствие не «перпендикулярно», а под меньшим углом. Но в условиях реальной дороги смысла в этом нет: машина обязана двигаться по своей полосе, а практической выгоды водитель все равно не получит. А вот те, кто едет сзади, точно занервничают. Кроме того, справа может неожиданно появиться велосипедист, который никак не ожидает вашего виляния… Вам это нужно?

3. Спокойной ночи?

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Глупейшее заблуждение большинства водителей-непрофессионалов — панибратское отношение ко сну. Дескать, да я могу несколько суток… да я запросто… Профи-то знают: одолеть сон невозможно. Единственный способ — поспать хотя бы полчаса. Но мы все время торопимся, а когда до дома остается каких-нибудь пара сотен километров, то какие тут ночевки?..

Сон наносит нокаутирующий удар незаметно. Езда по унылому пустому шоссе может измотать водителя быстрее и сильнее, чем «веселые» городские пробки. В таких случаях срабатывает не столько переутомление, сколько монотонность. Такому «сонному опьянению», согласно статистике, не подвержены всего 3% водителей. Вы уверены, что входите в их число?

И еще одно массовое заблуждение. Почему-то многие убеждены, что спящий пассажир вообще не оказывает расслабляющего влияния на водителя… Оказывает.

4. Разгребите бардак

Тут со мной многие не согласятся. Но я убежден: хочешь порядка на дороге — наведи его в машине. А когда все кармашки, бардачки и боксы завалены древними чеками, огрызками, окурками, салфетками, фантиками, монетами и непонятно чем, а поверх этого висит паутина проводов, подключающих регистраторы, навигаторы и прочие гаджеты, все это создает ощущение помойки и анархии. И невольно переносится и на дорожную ситуацию: дескать, все равно вокруг бардак… А уж когда помойка приходит в движение (пластиковая бутылка свалилась под педальный узел, провод отсоединился от гаджета и т.п.), ситуация становится совсем неприятной. Водитель начинает исправлять ее одной рукой, отвлекается от управления… ну, в общем, понятно.

Кстати, у валяющегося на виду барахла есть и другое негативное качество: оно притягивает взоры посторонних. Не стоит удивляться, если какому-то «доброму человеку» однажды захочется высадить ваше стекло из-за пары блестящих монет…

5. Левый ряд

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Возможно, что движение в левом ряду кому-то и повышает адреналин, но настоятельно советую не занимать его по доброй воле. Плохо кончится. И все потому, что в условиях нашей автомобильной действительности движение в этом ряду всегда связано с максимальной нервозностью. Практически всегда в зеркале заднего вида у вас будет светить фарами гонщик, который желает двигаться еще быстрее, хотя и ваша скорость уже превысила максимально разрешенную. Как говорится, на каждый Мерседес найдется свой Феррари.

Если вам не нужен конфликт, то согласитесь: гораздо спокойнее уйти в соседний ряд, используя крайний левый только для опережения с последующим возвратом обратно. И вновь напомню, что на многополосных дорогах левый ряд почти всегда идет с превышением разрешенной скорости. А закон нарушать нехорошо, даже если он вам не нравится.

6. Оставьте селектор в покое

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Раньше этого, по-моему, не было. Но вот в последнее время все чаще замечаешь, как на светофорах стоящие перед тобой машинки вдруг начинают подмигивать фонарями заднего хода. Причина простая: при каждой остановке селектор АКП переводят в положение «паркинг».

Конечно, если остановка грозит затянуться (скажем, перед закрытым шлагбаумом и при отсутствии поезда на горизонте), смысл в этом есть: зачем зря нажимать на педальку… Но при кратковременных ожиданиях разрешающего сигнала светофора такое поведение говорит о неумении пользоваться техникой. Водителю в свое время не пояснили, что приемы управления машиной с механикой не стоит бездумно переносить на автоматы: их для того и придумывали, чтобы не хвататься ежесекундно за селектор.

Самое смешное, что многие обладатели автомобилей «с ручкой» ведут себя с точностью до наоборот, предпочитая то и дело стоять с выжатым сцеплением, лишь бы не переключаться лишний раз… Опять-таки: человека никто не учил правильно пользоваться машиной, и он ездит «по понятиям». Как при этом себя чувствуют выжимной подшипник, корзина и полукольца коленвала, ему неведомо. А жаль.

7. Остановка на заправку

Стереотип поведения на АЗС: подъехал, бросил фразу заправщику и пошел бродить по кафетерию, магазинчику и WC. Не возбраняется перекусить, расслабиться — кассирши сами это предлагают. Но мало-мальски воспитанный человек обязан, в первую очередь, отогнать заправленный автомобиль от колонки на парковку и только потом заниматься кофе-брейками. В противном случае он обрекает на идиотское времяпрепровождение всю очередь позади себя. А это — элементарное хамство.

Всех желающих поделиться соображениями насчет типичных стереотипов поведения, от которых желательно избавляться, приглашаем высказываться чуть ниже.