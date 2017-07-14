Стоит ли грамотному водителю надеяться на то, что и остальные водители едут по правилам? По мнению Верховного суда, да. Правда, не во всех ситуациях.

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Могу ли я как законопослушный водитель рассчитывать на то, что все остальные участники движения тоже соблюдают Закон? Или в любых ситуациях я должен прокручивать в голове всевозможные ситуации типа «А что будет, если...»?

В начале перестройки ответ на заданный вопрос был бы утвердительным: да, конечно! Доказательство для сомневающихся — в приказе МВД СССР от 16 июля 1986 г. № 139 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ». Цитируем:

…1.5. Каждый участник дорожного движения, соблюдающий настоящие Правила, вправе рассчитывать на то, что и другие лица выполняют требования Правил.

Перестройка, как известно, самоликвидировалась. Вместе с ней незаметно исчез и упомянутый пункт из ПДД. Последствия не заставили себя ждать.

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Одним из наиболее ярких проявлений этой недосказанности стали так называемые обочечники, которые объезжают поток законопослушных водителей по колдобинам справа. Мало того — в ряде случаев водителей, которые выезжали под знак «Уступи дорогу» и не пропустили обочечника, стали наказывать. Ведь обочечник хоть и нарушал правила, но нарушил их, двигаясь по главной дороге! А значит уступать ему нужно.

Наиболее известным из подобных прецедентов было длительное рассмотрение дела водителя из Самарской области, когда шесть лет назад тот, поворачивая налево, столкнулся с обочечником, двигавшимся прямо. Тогда автомобиль, ехавший по встречной полосе, остановился, а вот обочечник этого не сделал. Виновниками признали обоих участников ДТП, причем героя нашей истории обвинили в том, что он, дескать, не уступил дорогу машине, находящейся справа.

Понадобилось несколько лет, чтобы узаконить здравый смысл: мол, обочечник не имеет преимущества! Чтобы разрулить ситуацию, понадобилось специальное Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25.06.2019. Цитируем п. 14:

…Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД РФ по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.

Закрыт ли теперь вопрос? На мой взгляд — не до конца. Дело в том, что это постановление указывает лишь на некоторые из возможных нарушений, но перечислить абсолютно все глупости невозможно. И если, к примеру, какой-нибудь хам вместо обочины вздумает прокатиться, скажем, по островку безопасности или разделительной полосе, то вполне может быть, что в случае ДТП виноватым опять окажетесь вы. Дескать, не предусмотрели, не рассчитали — мало ли.

Впрочем, у юристов — особое мнение, причем оптимистичное.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист и постоянный автор За рулем.

В нынешней редакции ПДД сказано следующее:



1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.



Иными словами, речь идет о том, что каждый участник движения обязан следовать Правилам. Поэтому вы как участник того же движения вправе на это рассчитывать!

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Что ж, по мнению юриста, я могу надеяться на то, что автомобиль, стоящий перед красным сигналом светофора, вдруг не рванет на перекрестке мне наперерез. Хочется верить, что ГИБДД и суды, если дело дойдет до них, будут придерживаться того же мнения.

Но я на дороге всегда буду перестраховщиком. Потому что юрист — он далеко, а неадекват... он всегда где-то рядом.