Верховный суд: Уступать дорогу обочечникам не нужно

Суд отменил штраф водителю, выезжавшему с второстепенной дороги и не уступившему проезд машине, двигавшейся по главной дороге, но по обочине.

В марте прошлого года водитель Владимир Володин, выезжая на Mitsubishi с второстепенной дороги, пересекал шоссе на нерегулируемом перекрестке. По главной дороге двигался грузовик Scania. Володин убедился, что большегруз уступает ему дорогу, и начал пересекать шоссе, но неожиданно по обочине справа от грузовика выехал Nissan. Водители друг друга не видели, и автомобили столкнулись.

Прибывший на место инспектор ГИБДД, изучив обстоятельства аварии, оштрафовал Владимира Володина на 1 тыс. руб. — за невыполнение требования уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, а водителя Ниссана — на 1,5 тыс. руб. за движение по обочине.

Володин с таким решением не согласился и обратился в районный суд Санкт-Петербурга. Суд это решение подтвердил, мотивировав тем, что, согласно ПДД, выезжая с второстепенной дороги, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге. А дорога — это не только проезжая часть, но и обочина. Санкт-Петербургский городской суд подтвердил это решение, но настойчивый автовладелец в поисках правды дошел до Верховного суда, пишет «Коммерсантъ».

ВС встал на сторону Володина, пояснив, что движение по обочине запрещено ПДД, а значит, нарушитель на автомобиле Nissan не имел преимущественного права проезда. Это разъяснено в постановлении Пленума ВС от 20 июня 2019 года — если машина движется по обочине, то уступать ей дорогу не нужно: нарушитель теряет право преимущественного проезда.

«Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение Правил дорожного движения по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу », — говорится в разъяснении судебной инстанции.



Таким образом, Верховный суд отменил постановление об административном нарушении, вынесенное в отношении гражданина Володина, и производство по данному делу прекратил.

Если в истории автомобиля указаны недостоверные данные, этого достаточно, чтобы покупатель смог вернуть товар и получить обратно деньги, считают в Верховном суде.

Фото: ТАСС/ Юрий Машков