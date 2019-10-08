Если в истории машины указаны ложные данные, этого достаточно, чтобы покупатель смог вернуть товар и получить обратно свои деньги.

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Некий гражданин Откидач из Москвы обратился в суд с иском к компании «Селаникар» о расторжении договора купли-продажи автомобиля, приобретенного в октябре 2017 года, и возвращении ему уплаченных 1 110 100 рублей, а также неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.

Дело в том, что на интернет-площадке истец приобрел автомобиль Audi A6 из Нижнего Новгорода, который передали покупателю. Продавец гарантировал, что машина не эксплуатировалась в такси, не была в ДТП и под арестом не состоит. По условиям договора продавец обязался передать покупателю свободное от обременений транспортное средство. Между тем истцу было известно, что автомобиль с большим пробегом и эксплуатационным износом, и в связи с этим возможны поломки, в том числе скрытые. За это продавец ответственности не нес, это было указано в договоре, и истец с этим согласился.

Однако вскоре у покупателя начались проблемы. Стало известно, что на автомобиль выдавалось разрешение для работы в качестве легкового такси на территории Республики Татарстан, он участвовал в аварии и судебным приставом на него был наложен запрет на совершение регистрационных действий. То есть свои обязательства продавец не выполнил, и после заключения договора возникли правопритязания третьих лиц.

Откидач сдал автомобиль вместе с ключами и документами на склад продавца и потребовал расторгнуть договор. Однако продавец категорически отказался это сделать, ссылаясь на то, что истец знал, что автомобиль подержанный и может иметь скрытые недостатки. Кроме того, приобретал покупатель его не для личных нужд, а на перепродажу.

Районный и апелляционный суды Москвы встали на сторону ответчика, поскольку на момент совершения сделки никаких обременений на автомобиль наложено не было.

Верховный суд с этим не согласился, указав, что ложных данных об истории машины достаточно, чтобы ее вернуть. Если продавец не предоставил полной и достоверной информации о товаре, то за недостатки несет ответственность именно он. Поэтому покупатель вправе вернуть товар и потребовать назад свои деньги.

Верховный суд также подчеркнул, что суды подошли к вопросу формально и не стали разбираться в том, что продавец предоставил недостоверную информацию. Они сослались на то, что автомобиль с большим пробегом и за скрытые недостатки продавец ответственности не несет.

Между тем, указал Верховный суд, не скрытые недостатки стали основанием для иска, а недостоверная информация, указанная продавцом. В связи с этим суд постановил решение судов отменить, а дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Пленум ВC принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как следует наказывать водителей, нарушивших правила дорожного движения.

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