10 важных разъяснений по штрафам: пленум Верховного суда

Пленум ВC принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как следует наказывать водителей, нарушивших правила дорожного движения.

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Водителя могут привлечь за управление автомобилем с нечитаемыми или неправильно установленными номерами по ст. 12.2 КоАП. ВС подчеркивает, что оштрафовать водителя можно не только за установку «шторок», позволяющих в нужный момент закрыть номер, но и за грязные, заснеженные номера, но только если будет очевидно, что водитель умышленно нанес на них грязь или снег.

Сотрудники ГИБДД часто просят предоставить для проверки полис ОСАГО. Пленум ВС разрешил не возить с собой полис, оформленный в электронном виде, штрафовать за это не будут, а вот за отсутствие бумажного наказание пока остается, сообщает портал «Право.ру».

У машин, которые едут по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением нет никакого преимущества по отношению к тем, кто не нарушает правила и едет по своей полосе. Например, въехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора не имеет преимущественного права движения, и другие водители (например, выезжающие с прилегающей территории или осуществляющие поворот) не обязаны уступать ему дорогу.

Если водитель оставил машину одновременно и на тротуаре, и на газоне, и это зафиксировали камеры — его ждут его сразу два штрафа — по ст. 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и по соответствующей норме закона субъекта Федерации, если она существует.

Еще одно разъяснение коснется водителей, которые нечестно используют знак «Инвалид», чтобы иметь парковочные преимущества. Под незаконной установкой знака «Инвалид» понимается его размещение на транспорте, который в момент выявления нарушения не перевозит инвалидов.

Если водитель превысил максимальную скорость, разрешенную на участке дороги, то его действия не должны расцениваться по ст. 12.16 за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Вместо этого он понесет ответственность по «скоростной» ст. 12.9 КоАП, так как эта норма главнее нормы о несоблюдении предписаний знаков.

Движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается. Но если водитель выехал задним ходом на «одностороннюю» дорогу в нарушение требований дорожного знака, его действия нужно квалифицировать по ч. 3 ст. 12.16 КоАП («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»), а в случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке, — также и по ч. 2 ст. 12.14 КоАП («Нарушение правил маневрирования»).

Если водитель не успел завершить обгон и вернулся в свою полосу уже в зоне действия знака «Обгон запрещен», то ему грозит лишение прав до шести месяцев по ч. 4 ст. 12.15 КоАП (Нарушение «правил» расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). При этом суду необходимо проверять, правильно ли была нанесена разметка и установлен знак, из-за которых стало возможным привлечь водителя за «встречку».

Верховный суд подчеркивает: если водителя лишили прав, когда он управлял автомобилем, то и другими транспортными средствами на этот период он управлять не сможет.

Если у водителя закончился срок лишения прав, ему следует пройти проверку на знание ПДД, медосвидетельствование и оплатить штрафы. Если он просто сядет за руль, его ждет наказание по ст. 12.27 — как водителя, который не имеет права управления транспортом.

При автоматической фиксации нарушения, ответственность за него несет владелец транспортного средства — физическое либо юридическое лицо. Если владелец сможет доказать, что за рулем был кто-то другой, тогда отвечать будет именно водитель.

Водитель считается отбывшим административное наказание по истечении одного года со дня окончания исполнения постановления. Прошло больше года — нарушение не считается повторным. Исключением является ст. 31.9 КоАП, которая устанавливает двухлетний срок для исполнения постановления о штрафе.

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