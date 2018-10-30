Верховный суд разъяснил, в каких случаях дилеру можно вернуть автомобиль

Покупатель имеет право требовать замены некачественного товара либо возврата уплаченных денег, главное, чтобы это было сделано в 15-дневный срок.

Автомобиль, купленный у дилера, можно вернуть, если в процессе эксплуатации выявлены недостатки. Это известно всем, но до конца неясно, какими должны быть эти недостатки, чтобы их сочли существенными. Суды решали этот вопрос по-разному, и Верховный суд посчитал необходимым прояснить ситуацию на основании примеров нескольких подобных дел.

Покупатель приобрел новый автомобиль в салоне официального дилера и в течение 15 дней выявил ряд недостатков у транспортного средства. Мужчина обратился в автосалон и потребовал либо поменять ему машину на качественную, либо расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. Но автосалон отказался, предлагая лишь ремонт.

Владелец обратился в суд, который назначил автотехническую экспертизу, она выявила некоторые из указанных недостатков и установила, что они были следствием заводского брака. Суд признал правоту автовладельца, но апелляционная инстанция посчитала иначе, пишет «Российская газета». Аргументы были такими: во-первых, эксперты выявили не все недостатки, на которые указал автовладелец, во-вторых, все выявленные недостатки были устранены, и в-третьих, эти недостатки суд посчитал несущественными и не мешающими эксплуатации автомобиля.

Верховный суд не согласился с этим выводом, ведь, согласно статье 18 Закона о защите прав потребителей, в течение 15 дней с момента передачи автомобиля покупателю тот имеет право требовать его замены либо может отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата своих денег. В данном случае важно подать претензию в течение 15 дней, а вот насколько существенными оказались недостатки — не важно.

Существенность недостатков требуется устанавливать, если покупатель решил расторгнуть договор купли-продажи по истечении этих 15 дней.

В пример привели другой случай — гражданка приобрела автомобиль, но тот так часто ломался, что более 30 дней в течение каждого года двухгодичного гарантийного срока она не могла им пользоваться. Один из ремонтов затянулся более чем на 45 дней — максимальный срок устранения недостатков по Закону о защите прав потребителей.

Суд первой инстанции, а потом и апелляционный отказали женщине в иске к автосалону. При подсчете срока пользования автомобилем они в первый год владения учли лишь 27 дней без автомобиля. Трехдневный срок доставки машины эвакуатором в сервис, а также трехдневный период ожидания возврата отремонтированного автомобиля суды не включили в этот период. А на втором году пользования женщина дважды самостоятельно обращалась в сервисный центр в Норвегии, который не входит в перечень центров, уполномоченных ремонтировать проданные ответчиком автомобили.

Верховный суд указал, что срок доставки автомобиля в сервис и срок ожидания ремонта входят в период, в течение которого владелец не мог пользоваться автомобилем. Кроме того, ремонт автомобиля в сервисном центре иностранного государства возможен, потому что, согласно договору, клиенту предоставлена международная гарантия на автомобиль.

Расторгнуть договор можно при наличии совокупности следующих обстоятельств: невозможности в течение хотя бы одного года гарантии пользоваться автомобилем более чем 30 дней; невозможности использования, обусловленной неоднократными ремонтами; и устранения во время ремонтов разных недостатков товара.

Решение нижестоящего суда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

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