Претензий к Госавтоинспекции сегодня полным-полно у каждого. И каждый знает, что нужно сделать в первую очередь. ЗР предлагает особую стратегию реформирования ГИБДД.

Я — начальник ГИБДД? Ну-ну... Если бы подобное назначение произошло наяву, то предсказать дальнейшее было бы несложно.

В первый день я бы собрал всех подчиненных и категорически потребовал навести порядок всюду и во всем. Дескать, всех блатных — к ногтю, всех взяточников в погонах — под трибунал, всех нарушителей — карать, невзирая на ксивы и номера… Заодно издал бы распоряжение о полной замене всего автопарка: все Ауди и прочие Поршики приказал бы сдать государству, а личному составу посоветовал пересесть на Весты, Ларгусы и УАЗы всех мастей. В общем, помахал бы шашкой и затеял перестройку.

На второй день я бы отбивался от звонков и визитов обиженных князьков и прочих добрых людей с деньгами, ксивами и знакомствами во всех Белых Домах, у которых эвакуаторы увезли машину с тротуара перед Сандуновскими банями, у кого забрали права за езду по Невскому на скорости 200 км/ч и чьи детки устроили байкерские заезды с перестрелкой в центре ГУМа у фонтана.

На третий день возможны равновероятные варианты. Первый: ласковый узнаваемый голос по телефону спросит, всё ли у меня в порядке с головой и соображаю ли я, что творю. Второй вариант: меня сразу увозят с инфарктом, инсультом и т.п. В обоих случаях кабинет уже обживает мой преемник…

Ладно, оставим инсульты за скобками — лучше просто пофантазируем. Действительно, что бы такое стоило сделать в первую очередь?

Младенцы и истина

Перечень предложений у меня огромный. Но вначале поделюсь мнением… школьников, писавших в разных регионах страны сочинения как раз на эту тему. Таких опусов в Сети полным-полно.

«…Я бы никогда не брал взяток… И штрафовал бы всех без разбору: мне наплевать на статус человека, если он нарушил правила — то штрафа не избежать.»

«…Я бы очень жестко бы относился к тем людям, которые сели за руль в пьяном состоянии. Здесь бы я применял бы самые жестокие санкции: сел пьяным за руль — лишение прав лет на пять-шесть».

«…Я принимала бы на работу только умных, порядочных и добрых, а всех „оборотней в погонах“ сразу бы уволила. И как это до меня ни один нынешний начальник полиции до этого не додумался?»

А теперь — фрагмент, который больше всего понравился мне:

«Я — начальник ГИБДД! Я — толстый и важный. Мое рабочее утро начинается с чашечки горячего ароматного кофе. Каждый день я даю нагоняй подчиненным… У меня большой кабинет, в котором стоит огромный стол и стул на колесиках. Я, не выходя из него, вижу всю дорожную обстановку в городе с помощью огромного монитора. На каждом перекрестке стоят видеокамеры, и вся информация поступает на центральный пункт, то есть ко мне в кабинет. У меня в кабинете огромный аквариум, в котором плавают золотые рыбки. Когда я нервничаю, я их кормлю и успокаиваюсь. Аварий и нарушителей в моем городе нет, все тихо и спокойно!»

С чего же начать-то, е-мое…

Забавно? По-моему — да. Однако же пора предложить что-то и самому.

Хождение во власть

Сразу отмечу, что под «Начальником ГИБДД» я в дальнейшем подразумеваю лицо, которое уполномочено принимать решения абсолютно любого уровня. Иначе вообще нет смысла фантазировать: тут же выяснится, что в реальной жизни это самый начальник вообще ничего не может делать, кроме как материть подчиненных. Потребовать ввести на дороге регулируемый пешеходный переход — не может, проконтролировать расстановку дорожных знаков на платном участке — не может, проверять дорожные работы — не может. Поэтому предположим, что этот Начальник может решительно всё.

Инспекторы, ДПС и т.п.

Я верну ГИБДД функцию контроля. Каждый участок дороги закреплен за конкретным человеком, отвечающим за него. Пусть не сидит в кустах, карауля камеру, а ездит и проверяет, все ли в порядке. Пусть постоянно отслеживает состояние дороги, качество покрытия, состояние и наличие дорожных знаков (нужных и ненужных!), ограждений и т.п. Увидел наглого обочечника — отловить и наказать! Создалась пробка — разрулить ситуацию! Если дорога дрянная, пусть пишет рапорты и шлет мне: я выйду на Премьера, Президента и куда угодно. Ни один инспектор не имеет права проезжать мимо ДТП, ссылаясь на то, что это «не моё». На любое обращение о ДТП реагировать немедленно, а не раздумывать, стоит туда ехать или так обойдется.

Общественный транспорт

Каждый инспектор должен отвечать за свой участок! Нет аварий, нет пробок — молодец!

Заставлю все эти автобусы-электробусы ходить по расписанию. Выделенные полосы сделаю реально выделенными, даже если для этого придется пускать перед автобусом-электробусом танк. И не в столицах, а повсюду! За руль автобусов-электробусов разрешу пускать только водителей 1–2 классов. Забыли, что такое класс водителя? Верну обратно и заставлю вспомнить. И чтобы никаких развалюх-автобусов я не видел! Ни в Москве, ни в Заборске. Отъездил, сколько положено, — долой с дороги. В металлолом, под забегаловку придорожную — только не на трассу.

ПДД

Прекращу постоянное переписывание ПДД. Если разобраться, то основополагающих правил, которые обязан знать водитель, не так-то и много. Но в последнее время мы утонули в дополнениях и уточнениях.

Перевозка детей

Тут всё просто: вернуться к рецепту времен СССР. Перед каждым детским автобусом идет гаишная машина с цветомузыкой на крыше, обеспечивая ему максимально возможные удобства. Против такого кортежа не будет возражать ни один вменяемый участник движения.

«Фальшивомонетчики»

Всех с поддельными документами — за шкирку и к следователю. И неважно, что куплено — права или полис ОСАГО. И обязательно выяснить, какой добрый человек торгует такими документами и почему мои коллеги им до сих пор не заинтересовались. Заодно дам указание выявлять в потоке автомобили без ОСАГО и прочих документов: сегодня это несложно.

Мигалки

Вернуть мигалке прежнее достоинство. Сегодня она обесценена в глазах водителя — то местный князёк куда-то прёт, то «скорая помощь» в качестве такси подрабатывает. В итоге доходит до откровенного скотства: даже настоящий врач порой не может проехать к больному! Между тем спецслужбы обязаны иметь возможность беспрепятственно проезжать когда угодно и куда угодно.

Штрафы

Штраф — это не поборы, а наказание за правонарушение: тут спорить не о чем. Отменю нынешнюю амнистию: мол, заплати нам пораньше, а мы тогда обойдемся половиной суммы… Так обычно вымогают милостыню или взятку. Напротив, введу геометрическую прогрессию за неуплату с неукоснительным наказанием и передачей дела в суд. А то постоянно слышу: кто-то уже много лет не платит штрафы, а их потом то ли отменяют, то ли забывают про них…

Парковки

Никаких новостроек без парковок! Ни жилых, ни супермаркетов. А то сначала откроют магазин, а потом удивляются, откуда столько машин на тротуарах и газонах. Впрочем, это и есть функция контроля, которую я хочу вернуть ГИБДД,

Тротуары и пешеходы

Пешеходы откровенно распустились. Для них сегодня сделано очень многое: тысячи лошадиных сил замирают, когда по переходу бредет человек. Но вседозволенность недопустима: люди в капюшонах, наушниках, смартфонах и др. лезут под колеса где угодно! Надо все тротуары отгородить от проезжей части высокими перегородками-заборчиками, дабы прекратить попытки пересекать проезжую часть где угодно. Число нерегулируемых пешеходных переходов свести к минимуму. А самих пешеходов за несоблюдение ПДД — штрафовать: раньше это было нормой! Установить личность виновного сегодня несложно.

Фуры, грузовики и т.п.

У этих ребят работа, конечно, тяжелая, но это не дает им права носиться по трассам наперегонки с легковушками. Сколько в ПДД для них предписано на обычных дорогах — 70? Значит, пусть едут не быстрее 70! Без разговоров и обид.

Ремонтные знаки

Забыли убрать ремонтный знак, да еще и наказывают водителей за несоблюдение дурацких требований? Лично устрою разнос инспектору, отвечающему за этот участок дороги!

Скоростной режим и подстроенные ловушки

Запрещу менять скоростной режим каждые 200 метров! Действительно, только что было 80, водитель к этому привык, но за перекрестком вдруг откуда-то берутся 60, а то и 40. Если это реально необходимо, то водителя должны десять раз предупредить: мол, извини, но там такой крутой поворот, что быстрее никак нельзя...

При въезде в населенный пункт сплошь и рядом бывает так, что белую табличку уже проехал, а вокруг — ни домов, ни людей: степь сплошная. Поэтому ограничивать скорость в таких местах должен именно знак, а не цвет таблички. В любом случае за всяким ограничением должен стоять здравый смысл, а не бюрократ.

Транспортный налог

Отменить! Больше ездишь — больше сжигаешь бензина: вот и вся арифметика. Не ездишь — не платишь.

Вместо эпилога

Все перечислил? Да нет, конечно же. Буду благодарен всем, кто добавит к перечню еще что-то ценное и нужное.

Вдруг настоящий начальник прочитает и примет к сведению.