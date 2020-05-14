У меня есть пропуск, но штраф за нарушение самоизоляции пришел. Разбор «За рулем»

Сергей Ветошкин, предприниматель (Москва):

— Моя компания занимается коммерческими перевозками и у меня в собственности несколько автомобилей, на которых сотрудники передвигаются по Москве и области во время режима самоизоляции. Так что цифровые пропуска на все машины я оформил еще до того, как они стали обязательными, — иначе мы бы просто не смогли доставлять в магазины продукты. Всех моих водителей уже неоднократно останавливали инспекторы ГИБДД, которые с разной степенью придирчивости проверяли действительность цифрового пропуска и QR-кода в нем. Но итог проверки всегда был положительным, штрафов не было.

В связи с пандемией коронавируса с 15 апреля для поездок в Москве и Московской области на автомобиле требуется специальный пропуск, который состоит из буквенно-цифровых обозначений, а также QR-кода. Если пропуск отсутствует, недействителен или в него не вписан госномер машины, вам грозит штраф 5 тыс. рублей за нарушение так называемого режима повышенной готовности по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Контроль осуществляют не только инспекторы ГИБДД, но и дорожные камеры.

Пропуск — еще не гарантия

«Письмо счастья», которое пришло 3 мая на одну из моих ГАЗелей, стало неприятным сюрпризом. На всякий случай перед каждым рабочим днем я мониторю все пропуска сотрудников — не особо доверяю электронным уведомлениям, которые якобы должны приходить в том случае, если пропуск аннулировали. А еще проверяю наличие штрафов с помощью мобильного приложения. Как оказалось, делаю я это не зря.

В постановлении сказано, что 30 апреля на 83-м км МКАД я (а точнее, один из водителей) попал в поле зрения дорожной камеры, за что впоследствии я был привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП города Москвы — «Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы».

Я понимал, что о нарушении речи идти не может, поэтому нашел в интернете телефон МАДИ (в постановлении значится, что именно Московская административная дорожная инспекция выписала Сергею штраф. — Прим. ред.), но по указанному на сайте телефону никто не брал трубку. Тогда я позвонил в единую справочную службу портала mos.ru, диспетчер которой объяснил мне, что обжаловать подобный штраф я могу через сайт. На вопрос, что именно указать в жалобе, он не смог ответить ничего внятного, только процитировал самого же себя. Возможно, он был в стрессе от того, что я тоже записываю разговор, — об этом я его предупредил.

Отточенный механизм

Чтобы подать жалобу, вам потребуется сначала напечатать ее на компьютере в разделе «Услуги», затем распечатать и собственноручно подписать. Далее сканируем (благо, у меня дома был МФУ. Интересно, как я должен был бы поступить в случае его отсутствия?) и уже к электронной жалобе прилагаем скан подписанного заявления. Когда весь пакет документов готов, нажимаем «отправить». Все! Ждем решения из МАДИ (в течение 10 рабочих дней. — Прим. ред.)

Таким же образом я поступил со вторым постановлением, пришедшим через три дня на ту же самую машину, только уже на 24-м км МКАД (совпадение? — не думаю). Хочется верить, что в МАДИ разберутся с моим необоснованным штрафом и правда все же будет на моей стороне. Сейчас у меня на руках два постановления на общую сумму 10 тысяч рублей. Почему я должен их оплачивать, если я все делал по закону?

Позиция МАДИ

Редакция «За рулем» обратилась с запросом в Московскую административную дорожную инспекцию, выписавшую Сергею штраф за невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы. Нас направили в оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве — мол, это их компетенция. На момент публикации ответ на запрос так и не поступил.

Мнение адвоката