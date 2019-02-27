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Коронавирус поразил такси

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В ноябре прошлого года мы провели исследование рынка легкового такси в Москве с точки зрения пассажиров. Результаты оказались очень интересными, поэтому я начал эксперимент с точки зрения водителя. Четыре месяца я возил пассажиров, будучи подключенным к трем агрегаторам, записывал все параметры заказов, заработки и накладные расходы. Готовился опубликовать интересные выкладки, которые столь системно не собирал никто. И тут случился коронавирус. Который за несколько дней отправил отрасль легкового такси в нокаут. Пассажиры сидят по домам, немногие оставшиеся таксисты переквалифицировались в курьеров и доставляют продукты, остальные водители сдали автомобили в таксопарки и ушли с рынка.

Вся экономика перевозок тут же перестала существовать. Сейчас за копеечные и немногочисленные заказы идёт жесткая борьба. Количество работающих легковых такси по данным мэрии Москвы сократилось на 65% и продолжает падать.

В докоронавирусное время в московском регионе работали около 140 тысяч автомобилей такси. Из них остались в работающем состоянии около 45 тысяч. Куда же делись почти 100 тысяч «желтков»? Они ушли на стоянки таксопарков. Причем машины водители сдали даже при условии потери залога, который обычно составлял от 10 до 15 тысяч рублей. Это лучше, чем платить арендную плату от 1500 рублей в день за машину, на которой ничего не заработаешь. Антирекорд дня: за 12 часов в карантинной Москве водитель заработал 760 рублей «грязными».

Распродажи на вторичке — уже скоро

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Очевидно, что эти автомобили, которые большей частью взяты в лизинг, будут возвращены лизинговым компаниям. Что будут делать со свалившимся на них имуществом лизингодатели — непонятно. Продать такой объем машин на схлопнувшемся рынке невозможно без серьезных скидок. Но запас прочности у лизинговых компаний не позволяет запустить аттракцион невиданной щедрости. Поэтому за банкротством таксопарков очевидно последует тяжелое время для лизинговых компаний и далее по цепочке.

Среднее время жизни автомобиля в такси — три года. С учетом резкого падения уровня жизни наших граждан после вынужденного отпуска, учитывая, что цены на такси уже были ниже экономически обоснованного уровня на 30%, принимая во внимание грабительскую комиссию агрегаторов, доходящую до 42% от стоимости поездки, понимая, что стоимость автомобилей привязана к валютному курсу, который на момент написания этой статьи находился на уровне 75 рублей за доллар, можно констатировать, что отрасль легкового такси ждет быстрая и неминуемая смерть.

Может быть, каршеринг?

Каршеринг тоже затронут экономическими проблемами. Ведь стоимость автомобилей вырастет, стоимость их эксплуатации тоже. Спрос упадет, тарифы придется повышать. Чудес не бывает, и операторы каршеринга деньги не печатают. Поэтому внезапно обедневшие граждане пойдут стройными рядами на остановки общественного транспорта, проезд в котором тоже неминуемо подорожает.

В выигрыше окажутся те, у кого есть в собственности личный автомобиль. Настает время, когда наличие автомобиля помогает резко сократить издержки и сохранить привычный комфорт в передвижении. Городские власти по-прежнему будут бороться с личным транспортом, но теперь получаться это будет у них гораздо хуже.

Одним из распространителей вируса стал общественный транспорт. В Москве люди это очень быстро поняли, и метро почти опустело. Кто мог, пересели на личные автомобили, которые являются лучшим и самым безопасным способом передвижения в условиях эпидемии. Это было понятно давно, ведь автомобилисты болеют гораздо реже тем же гриппом, чем пассажиры общественного транспорта, но в истории с коронавирусом это стало решающим фактором.

Поэтому даже несмотря на финансовый кризис, ездить на личных автомобилях мы не перестанем. Пусть они будут старенькими, потрепанными жизнью, но это будут именно наши автомобили, которые сохраняют нам жизнь и здоровье уже не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова.

Остановила ГИБДД во время самоизоляции? Вот как надо отвечать.

Автор: Пётр Шкуматов