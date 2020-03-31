Остановила ГИБДД во время самоизоляции? Вот как надо отвечать!

На «наивные» вопросы водителей по поводу нынешнего режима, ограничивающего перемещения, отвечает Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора».

1. Поехал за продуктами в супермаркет, и меня остановили полицейские. Как мне доказать, что я за рулем «по делу»?

— Единственный вариант — убедительно объяснить сотрудникам полиции, что вы следуете в тот магазин, где есть необходимые продукты. Ведь далеко не всегда магазины рядом с домом имеют большой ассортимент. Опять же, вы могли отправиться в супермаркет или аптеку, чтобы купить продукты и лекарства для больных родственников пожилого возраста, которые сами не могут выйти из квартиры и нуждаются в помощи. Одним словом, будьте готовы внятно объяснить представителям власти, откуда и куда вы едете и какие магазины намерены посетить.

2. Допустим, я не смог объяснить полицейским причину поездки. Меня оштрафуют? На сколько? По какой статье? Кто определяет сумму — полицейский или суд?

— Наказания за нарушение режима самоизоляции не предусмотрено. Ограничение введено только для тех лиц, которые должны находиться на карантине. Это граждане, прибывшие из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

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Однако помните, если причина вашего пребывания на улице не соответствует тем, что прописаны в п. 9.3. Указа мэра Москвы, сотрудники полиции могут расценить ваши действия как неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль. Часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ влечет предупреждение или штраф до одной тысячи рублей для физических лиц.

В случае несоблюдения действующих санитарных правил и игнорировании мероприятий, направленных на борьбу с эпидемией, граждане могут быть привлечены к ответственности по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и оштрафованы на сумму до 500 рублей.

Для должностных лиц (сотрудников государственных и частных организаций, осуществляющих обеспечительные меры во время карантина. — Прим. ред.) возможно наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей за «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ч.1 ст. 20.6 КоАП РФ. — Прим. ред.). Для юридических лиц сумма на порядок выше — до 200 тысяч рублей.

3. Деятельность моей компании не приостановлена. Как подтвердить, что я на работу еду?

— Как говорится все в том же Указе мэра Москвы, гражданам, которые обязаны появляться на рабочем месте в период самоизоляции, будут выдаваться спецпропуска. Порядок их выдачи должен быть определен положением, которое подготовит правительство Москвы. Документ еще не опубликован, так что пока непонятно, каким образом можно будет получить спецпропуск. В настоящий момент, если вы передвигаетесь на машине до работы или обратно, желательно иметь при себе подтверждающие документы. Это может быть служебное удостоверение или копия трудового договора.

4. А вообще можно ограничивать мое перемещение, если в городе нет режима чрезвычайной ситуации?

— У меня возникают сомнения, что глава субъекта РФ вправе устанавливать ограничения на передвижение жителей. На мой взгляд, право, гарантированное гражданам Конституцией РФ, все-таки не может быть ограничено местной властью. Тем более учитывая то обстоятельство, что чрезвычайное положение в стране не введено. Подобные решения должны приниматься только на уровне российского правительства.

5. Что мне говорить сотрудникам полиции/ГИБДД, если меня обвинили в нарушении закона об эпидемиологической безопасности?

— В УК РФ есть статья 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Мы знаем примеры того, как люди, нарушившие карантин и сбежавшие из больниц, действительно были направлены на принудительное лечение и получали наказание в виде штрафа. Но, пожалуйста, не путайте карантин и рекомендованную самоизоляцию — это разные вещи. Статья 236 УК РФ имеет место быть, когда нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло массовое заболевание или отравление людей. Сам факт нахождения на улице человека, пусть даже и зараженного коронавирусом, еще не означает указанных последствий. Пока их нет — нет и наказания.

Другой вопрос, что сейчас уголовную ответственность по статье 236 УК РФ планируется ужесточить до 7 лет. Соответствующие поправки рассматриваются в Госдуме 31 марта.

Апдейт : как и ожидалось, закон об ужесточении уголовной ответственности за нарушение карантина был принят. Теперь, если по вашей вине заболел коронавирусом и умер другой человек, либо вы создали угрозу массового заражения, то есть шанс отправиться в колонию на пять лет. Если нарушение повлекло смерть двух и более людей, то максимальный срок заключения может достигать семи лет.

6. Я живу в городе, а прописан в области. Мне нужно возить с собой документ, подтверждающий, что я не покидаю «район обитания»?

— Во избежание претензий со стороны сотрудников полиции я бы советовал возить с собой хотя бы копию договора аренды квартиры. Документ вы всегда сможете предъявить инспектору или участковому, чтобы объяснить, почему находитесь именно в этом районе, а не по месту регистрации.

7. На дорогах сейчас выставили автомобили полиции (не ГИБДД). Они имеют право останавливать и штрафовать водителей?

— Сотрудник полиции имеет полномочия на проверку документов у всех граждан (в том числе у водителей, пассажиров и пешеходов), поскольку такие полномочия полицейским предоставлены законом о полиции. Кроме того, на водителя распространяется обязанность передавать сотруднику полиции для проверки документы на автомобиль, водительское удостоверение и страховой полис (см. п. 2 ПДД. — Прим. ред.). Эта норма касается не только инспекторов ГИБДД, но и сотрудников полиции. Но наказать за нарушение правил дорожного движения может только представитель Госавтоинспекции.

8. Для чего в принципе так много полицейских сейчас дежурит на дорогах? Чтобы проверять всех и каждого?

—- Основная функция сотрудников полиции сейчас разъяснительная. Они должны довести до граждан информацию, что необходимо оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Карательная функция пока не основная. К тому же полицейские ловят тех людей, которые по медицинским показаниям должны находиться на карантине. Случаи задержания таких водителей уже были.

9. Если меня повторно поймали за рулем во время карантина, что мне может грозить? Например, штраф за неповиновение?

— Я думаю, это возможно, ведь протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ — прием, который легче всего применить в отношении водителя (не путать со ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль». — Прим. ред.). К примеру, сотрудник полиции остановил водителя и вынес предупреждение о том, что ему необходимо находиться дома в период самоизоляции. Если водитель попадется во второй раз, это может быть уже расценено как неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Нарушителю грозят неприятности посерьезнее штрафа — вплоть до административного ареста сроком на 15 суток.