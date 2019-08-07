В правительстве республики недоумевают, как в период пандемии и ужесточения пропускного режима машины из других регионов ухитряются проникать на полуостров.

Стремятся приезжие, в первую очередь, в курортные поселки, чтобы переждать там пандемию.

«Керчь, Ленинский, Черноморский районы — полно приезжих, — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. — Мне звонят и говорят: в каждом дворе машины из других регионов. Мы сейчас решаем провести сплошную проверку документов», цитирует его местное издание ikrim.net

Как люди проникают на полуостров, да еще на машинах — неясно, в МВД утверждают, что пускают только имеющих здесь регистрацию или недвижимость.

Но туристы готовы на все, чтобы попасть в Крым.

«Звонят и спрашивают: какие условия у вас в обсерваторах, — рассказала вице-премьер Елена Романовская. — Такие же, как везде: 14 дней, не выходя из бокса».

«Минус в том, что из некоторых окон видно море», — прокомментировал Аксенов.

Дело в том, что один из обсерваторов открыли в санатории «Мисхор», где из окон открывается прекрасный вид на море.

Ранее Сергей Аксенов говорил, что россияне придумывают новые нелегальные способы въезда в Крым. Серые схемы проезда появились после того, как было принято решение о помещении всех прибывающих на полуостров из других регионов РФ на карантин. Жители регионов России едут на микроавтобусах с государственными номерами Краснодара до блокпоста на таманском берегу, а потом пересаживаются на крымское такси. Чтобы объяснить необходимость приезда на территорию республики, водители и пассажиры рассказывают придуманные истории.

Следить за соблюдением режима самоизоляции с помощью видеокамер начали и в Московской области.



Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС