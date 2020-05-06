Таких камер стало на 1400 больше.

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Следить за соблюдением режима самоизоляции с помощью камер фиксации нарушений ПДД начали и в Московской области. Штрафы в размере 5 тысяч рублей получили уже более 300 автомобилистов. Насколько они справедливы, пока неизвестно. Напомним, что нередко штрафы приходили тем, кто, оформляя пропуск, неправильно ввел номер машины, использовав не ту раскладку клавиатуры.

Минтранс Московской области почему-то называет рассылаемые постановления о наложении штрафов «уведомлениями», отмечает «Коммерсантъ». Но суть от этого не меняется. Будет ли подобная практика применяться в других регионах, кроме столичного, пока неизвестно — правозащитники настаивают на незаконности данной меры.

Всего же в Подмосковье за соблюдением режима самоизоляции автомобилистами следят 1200 стационарных комплексов видеофиксации и 200 мобильных. Новая функция камер заработала с 1 мая 2020 года, штрафуя людей на 5 тысяч рублей по ч. 4 ст. 3.6 КоАП Московской области, которая была поправлена ради этой цели Мособлдумой 30 апреля 2020 года.

«Понимая сомнительную законность штрафных постановлений за отсутствие цифровых пропусков, Москва не выносит их в большом количестве, ограничиваясь единицами, надеясь на эффект предупреждения, — говорит адвокат движения „Свобода выбора“ Сергей Радько. — В случае вынесения сотен тысяч постановлений это может спровоцировать массовое возмущение и без того находящихся на взводе людей, а также обжалование штрафов, что не добавит популярности властям и может парализовать работу судов».

Процесс выдачи электронных пропусков могут ужесточить в столице — об этом предупредил мэр Собянин.

Фото: Андрей Васильев/ТАСС