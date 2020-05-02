Собянин пригрозил ужесточением выдачи пропусков

Хочу электронный ПТС на авто с пробегом: комментарий ГИБДД Читатель «За рулем» хочет перед продажей машины получить электронный ПТС вместо исписанного бумажного. Это не запрещено, но имейте в виду, что бумажный паспорт утратит силу с даты оформления электронного, предупреждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Простейший способ отпугнуть птиц от машины — совет читателя Пользуйтесь на здоровье: и автомобиль будет чистым, и пернатым не навредите. Налево нельзя, а мне надо! Что, если проеду вот так? На дорогах такое встречается сплошь и рядом: поворот разрешен только направо. Многие водители сразу после этого ищут возможность для разворота. А могут ли оштрафовать за такой маневр?