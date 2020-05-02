Собянин пригрозил ужесточением выдачи пропусков — журнал За рулем

Собянин пригрозил ужесточением выдачи пропусков

В случае массового несоблюдения режима самоизоляции мэрия столицы намерена сократить количество выдаваемых пропусков.

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Предложение об ужесточении ограничительных мер может быть сделано, если москвичи не будут ограничивать себя в поездках.

«Самое главное — это все-таки человек, и, если у него есть проблемы, заболевания, это возможность оказать этому человеку помощь. Пока система заполняется, она испытывает все большую нагрузку каждый день. В этой ситуации, конечно, никакие послабления мер допускать нельзя», — высказался сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Пока рост числа заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, объясняется тем, что в Москве стали быстрее получать результаты тестов в несколько раз. Если в дальнейшем рост числа заболевших будет происходить из-за того, что жители города не соблюдают режим самоизоляции, то мэрия готова ужесточить режим выдачи пропусков, из-за чего выдавать их будут меньше.

«Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется цифровой пропуск. Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи цифровых пропусков, ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок. Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением об ужесточении этих мер», — говорит глава столицы.

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