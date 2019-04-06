Полный список ограничений на передвижения (по регионам). Проверь перед поездкой!

№ Регион Нормативный правовой акт Ограничения на передвижение

01 Республика Адыгея Указ Главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 г. N 41 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 г. N 27 «О введении режима повышенной готовности» Указ Главы Республики Адыгея от 14 апреля 2020 г. N 46 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Постановление Администрации муниципального образования «Красногвардейский район» Республики Адыгея от 17 апреля 2020 г. N 215 «О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования „Красногвардейский район“ Запрет с 3 апреля 2020 года покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом; Запрет перемещения транспортных средств по территориям муниципальных образований, за исключением межрегиональных перевозок и случаев, установленных Указом; Ограничения не распространяются на работников организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых допустима, в случае наличия у них специальных пропусков, выданных указанными организациями и индивидуальными предпринимателями по согласованным с органами местного самоуправления спискам работников; Лица, прибывающие в Республику Адыгея из городов Москвы, Санкт-Петербурга, обеспечивают выполнение требований по изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия; Запрет на выезд жителей за пределы населенных пунктов муниципального образования «Красногвардейский район» с 18.04.2020 года до особого распоряжения; Запрет на въезд на территорию муниципального образования «Красногвардейский район»: — Транспортным средствам, не имеющим специального пропуска администрации МО «Красногвардейский район»; — Иногородним транспортным средствам без документов, подтверждающих необходимость передвижения на территории муниципального образования «Красногвардейский район»

02 Республика Башкортостан Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 г. N УГ-111 «О введении режима „Повышенная готовность“ на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» Режим самоизоляции с 31 марта 2020 г. по месту проживания (пребывания), за исключением случаев, предусмотренных Указом; Следование к ближайшему месту (для городских округов и городских поселений ближайшее место — это расстояние, не превышающее 150 метров от места проживания (пребывания) для приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом возможно при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность; При продолжении трудовой деятельности, в организациях, деятельность которых не приостановлена необходимо наличие пропуска в виде пластиковой карты или на бумажном носителе; При нахождении в общественных местах, общественном транспорте, такси граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски) и перчатки

03 Республика Бурятия Указ Главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 г. N 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)» Обязанность лиц, находящихся на территории Республики Бурятия с 5-го по 30 апреля 2020 г. включительно, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом Необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту осуществления трудовой деятельности (не приостановленной в соответствии с настоящим указом) — подтверждающий документ, выдаваемый работодателем; Гражданам, прибывшим с территории иностранных государств, г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Коми, Нижегородской области, Краснодарского края необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию или прибытия из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Коми, Нижегородской области, Краснодарского края

04 Республика Алтай Распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 г. N 144-р «О введении режима Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай» Распоряжение Правительства Республики Алтай от 21 апреля 2020 г. N 232-р «Об определении комплекса ограничительных мероприятий на территории муниципального образования „Турочакский район“» Рекомендуется соблюдать режим самоизоляции; Ограничен въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Алтай и за ее пределы. Гражданам, прибывшим на территорию Республики Алтай всеми видами транспорта из регионов в Российской Федерации, эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции, за исключением граждан, следующих транзитом через территорию Республики Алтай любыми видами транспорта и граждан, осуществляющих внутренние и транзитные грузоперевозки необходимо обеспечить самоизоляцию в домашних условиях (по месту прибытия) на 14 дней со дня прибытия. C 21 апреля 2020 г. запрет гражданам въезд на территорию муниципального образования «Турочакский район» и выезд с указанной территории, за исключением граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в границах территории муниципального образования «Турочакский район».

05 Республика Дагестан Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. N 17 «О введении режима повышенной готовности» а) самоизоляция на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Республику Дагестан для лиц прибывших на территорию Республики Дагестан из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также с территорий субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); б) обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом и других случаев, установленных Указом

06 Республика Ингушетия Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. N 49 «О введении режима повышенной готовности» Обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом и других случаев, установленных Указом.

07 Кабардино-Балкарская Республика Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. N 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом.

08 Республика Калмыкия Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 г. N 88 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия» Обязанность в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом; Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, имеющих специальный пропуск, выданный работодателем

09 Карачаево-Черкесская Республика Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 г. N 51 «О введении режима повышенной готовности» Обязанность не покидать места проживания (пребывания),за исключением случаев установленных Указом.

10 Республика Карелия Распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 г. N 127-р Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 г. N 30 «Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции»; Указ Главы Республики Карелия от 16 апреля 2020 г. N 29 «О введении ограничительных мероприятий на отдельных территориях Республики Карелия» Обязанность с 1 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности не покидать места проживания (пребывания), за исключением, установленных Распоряжением случаев; Гражданам при покидании места проживания (пребывания) при себе иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации (в том числе в загородных жилых, дачных, садовых домах) — иной документ (копию документа), удостоверяющий право пользования жилым помещением (загородным жилым, дачным, садовым домом) по месту нахождения, либо документ, подтверждающий, что нахождение в месте, отличном от места проживания (пребывания), связано с исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, которая не приостановлена; Лицам, прибывающим на территорию Республики Карелия из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманской области необходимо обеспечить самоизоляцию (за исключением лиц, прибывших в служебную командировку) по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Республики Карелия; C 00:00 часов 22 апреля 2020 года и до отмены режима повышенной готовности въезд граждан и проезд автотранспортных средств на территорию Республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через специально оборудованные КПП; Ограничения на въезд на территории городов: Кондопога, Костомукша, Питкяранта, Сегежа

11 Республика Коми Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 «О введении режима повышенной готовности» Приказ Администрации Главы Республики Коми от 31 марта 2020 г. N 28-р «Об утверждении форм временных пропусков и порядка их выдачи» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением установленных Указом случаев; Для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) физическим лицам необходим пропуск

12 Республика Марий Эл Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. N 39 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. Разрешается передвижение по территории Республики Марий Эл, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, при наличии справки работодателя; Гражданам, прибывшим с территорий иностранных государств, а также граждан, прибывших из субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику; Гражданам необходимо находиться в общественных местах с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)

13 Республика Мордовия Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. N 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; Обязать граждан, прибывших с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Республику Мордовия

14 Республика Саха (Якутия) Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. N 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 апреля 2020 г. N 1110 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального образования „Город Алдан“ Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) и поселка Ленинский Алданского района Республики Саха (Якутия)»; Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2020 г. N 1122 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения» Обязанность для граждан, проживающих на территориях городского округа город Якутск, городского округа Жатай, муниципального образования Ленский район, муниципального образования Алданский район, муниципального образования Нерюнгринский район и муниципального образования Мирнинский район, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев установленных Указом; Гражданам, прибывающим на территорию Республики Саха (Якутия) из других субъектов Российской Федерации, выполнять требования по самоизоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Саха (Якутия) Требование не распространяется на: — работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств; — работников транспортно-логистических организаций, осуществляющих перевозку грузов; работников правоохранительных органов и иных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия); Ограничено свободное передвижение граждан на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского улуса ((выезд всех граждан, находящихся на территории г. Алдана, за пределы и въезд на данную территорию) с 00 часов 00 минут 12 апреля 2020 года и на территории поселка Ленинский Алданского района Республики Саха (Якутия) с 06 часов 00 минут 13 апреля 2020 года C 00 часов 00 минут 17 апреля 2020 года до особого распоряжения на отдельной территории муниципального образования «Ленский район» введен карантин:

15 Республика Северная Осетия-Алания Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 г. N 80 «О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания» Самоизоляция только для граждан, прибывших с территорий с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

16 Республика Татарстан Порядок выдачи в Республике Татарстан специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (утвержден постановлением КМ РТ от 31 марта 2020 г. N 240) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 марта 2020 г. N 240 «О мерах по реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 N 208 „О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции“ Специальные разрешения на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции; Разрешение выдается лицам, проживающим (пребывающим) на территории Республики Татарстан (далее — граждане), зарегистрированным на специализированном сервисе,отправив смс на номер 2590 с текстом «регистрация#серия и номер паспорта» Для получения разрешения гражданин, зарегистрированный на специализированном сервисе, отправляет на номер 2590 СМС-сообщение с текстом «ЦЕЛЬ» с указанием цели передвижения путем выбора одного из указанных в постановлении случаев; Установлены случаи когда получение разрешения не требуется Cамозанятые граждане, оплатившие не менее одного раза в 2019 или 2020 годах налог на профессиональный доход, вправе получить разрешение на передвижение в целях осуществления своей деятельности; С 23.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки гражданам прибывшим (вернувшимся) с территорий субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней

17 Республика Тыва Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. N 76а «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва» Распоряжение Главы Республики Тыва от 8 апреля 2020 г. N 122-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального района „Тоджинский кожуун Республики Тыва“ Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом Граждане должны при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение, справку, выданную и удостоверенную работодателем, или иной документ, подтверждающий вышеперечисленные обстоятельства; Ограничение передвижения граждан между административными территориями внутри республики, за исключением имеющих документ, удостоверяющий о направлении на командировку; Запрет на въезд на территорию муниципального района «Тоджинский кожуун Республики Тыва» и выезд из нее;

18 Удмуртская Республика Распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 г. N 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» Распоряжение Главы Удмуртской Республики от 11 апреля 2020 г. N 65-РГ «О введении ограничительных мероприятий на отдельных территориях муниципального образования „Малопургинский район“ Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Распоряжением Разрешается передвижение по территории Удмуртской Республики, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, при наличии у граждан, указанных в настоящем подпункте, справки, выданной работодателем по форме, утвержденной Правительством Удмуртской Республики; Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также граждан, прибывших в Удмуртскую Республику из городов Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области выполнять требования по изоляции в домашних условиях либо в условиях обсерватора,сроком на 14 дней; Органичен въезд на территории села Малая Пурга и деревни Баграш-Бигра Малопургинского района граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территорий с особым режимом; Установлены случаи на которые введенные ограничения не распространяются

19 Республика Хакасия Постановление Правительства Республики Хакасия от 13 марта 2020 г. N 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Распоряжение Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия от 1 апреля 2020 г. N 25-рп «Об утверждении типовой формы справки о нераспространении на работника режима нерабочих дней» Обязанность лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее — граждане), не покидать места проживания (пребывания) с 01 апреля 2020 года по 1 мая 2020 года, за исключением, установленных постановлением случаев Граждане при оставлении мест проживания (пребывания) должны иметь при себе: — документ, удостоверяющий личность; — правоустанавливающие или правоподтверждающие документы (при следовании лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку) — справку, выданную работодателем о том, что на них не распространяется режим нерабочих дней

20 Чеченская Республика Указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 г. N 66 «О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики» Граждане прибывшие в Чеченскую Республику с территории субъектов Российской Федерации и стран, на которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (далее — COVID-2019) обязаны соблюдать режим изоляции на дому (по месту пребывания; Обязанность для всех граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом Запрет на передвижение транспортных средств и пешеходов по территории Чеченской Республики с 20 часов 00 минут до 8 часов 00 минут Ограничения на передвижение, установленные настоящим указом, не распространяются на сотрудников служб и органов, обеспечивающих реализацию мер по предотвращению распространения COVID-2019, а также соблюдение режима «Стоп движение», и работников транспортных средств службы скорой медицинской помощи, экстренных аварийных и спасательных служб, других органов и организаций, определенных решением Оперативного штаба, и на граждан, имеющих специальные пропуска, выданные указанным штабом в установленном им порядке и форме

21 Чувашская Республика Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. N 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» Обязанность граждан, прибывших на территорию Чувашской Республики из иных субъектов Российской Федерации, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня их прибытия Режим самоизоляции не применяется к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев установленных Указом Ограничения не распространяются на граждан в случае наличия у них справок, выданных работодателем

22 Алтайский край Указ Губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 г. N 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» Гражданам, прибывшим на территорию Алтайского края из города Москвы всеми видами транспорта, обеспечить самоизоляцию на срок 14 календарных дней со дня прибытия: — жителям Алтайского края — в домашних условиях; — жителям, проживающим на территории другого субъекта Российской Федерации, — по месту прибытия, в случае отсутствия условий для самоизоляции — в обсерваторе; Гражданам, находящимся на территории Алтайского края, за исключением работающих граждан запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом. Ограничения распространяются на граждан, проживающих в муниципальных образованиях, перечень которых установлен названным Указом

23 Краснодарский край Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. N 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края» Следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» возможно при наличие специальных пропусков. В целях транзитного проезда по территории Краснодарского края для граждан наличие специального пропуска не требуется

24 Красноярский край Постановление Правительства Красноярского края от 1 апреля 2020 г. N 188-П «Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края» Указ Губернатора Красноярского края от 10 апреля 2020 г. N 86-УГ «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания, фактического проживания) и не покидать место жительства (пребывания, фактического проживания), за исключением случаев, установленных постановлением; Гражданин, вынужденный прервать режим самоизоляции в экстренных случаях, должен иметь при себе объяснительную, составленную им, с указанием данных; С 21 апреля 2020 года граждане, вынужденные прервать режим самоизоляции в предусмотренных случаях, вправе получить разовый цифровой пропуск, который оформляется на основании электронной заявки гражданина на специализированной платформе с адресом в сети Интернет https://si.krskcit.ru/ Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжают трудовую деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной инфекции (2019-nCoV), работодателем оформляется справка; Ограничен въезд и выезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территории некоторых муниципальных образований Красноярского края. Предусмотрены случаи на которые ограничения не распространяются

25 Приморский край Постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 г. N 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» Обязанность граждан, проживающих и временно находящихся на территории Приморского края не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев,установленных Постановлением Ограничения не распространяются в случае следования к месту (от места) работы, при наличии справки, подтверждающей привлечение к выполнению трудовых обязанностей

26 Ставропольский край Постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. N 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 7 апреля 2020 г. N 182-р «О мерах по обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами, прибывающими на территорию Ставропольского края»; Постановление Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2020 г. N 178-п «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края» Прибывающим гражданам необходимо обеспечить режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной территории На территории Ставропольского края введен комплекс ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет покидать место жительства либо место временного пребывания (за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в связи с установленными ограничительными мероприятиями; выноса отходов до ближайшего места накопления отходов) Покидая место жительства (пребывания) иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место проживания (пребывания) на территории Ставропольского края, а так же специальный пропуск, выданный работодателем, в случае следования к месту (от места) осуществления деятельности Запрет на въезд в город Пятигорск и выезд из города Пятигорска всех видов автомобильного транспорта (в том числе следующего транзитом), за исключением имеющих специальный пропуск;

27 Хабаровский край Постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. N 97-пр «О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» Постановление Правительства Хабаровского края от 11 апреля 2020 г. N 147-пр «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории сельского поселения „Село Богородское“ Ульчского муниципального района Хабаровского края» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением; Ограничено свободное передвижение граждан (выезд, въезд) за пределы с. Богородское в другие населенные пункты края в личных целях; Жителям с. Богородское, находящимся (осуществляющим трудовую деятельность) за пределами данного населенного пункта, принять меры, исключающие возвращение в с. Богородское (в том числе на выходные дни) Прекращено с 00 часов 00 минут 12 апреля 2020 г. до особого распоряжения транспортное сообщение по автомобильным дорогам на территории с. Богородское, включая общественный транспорт и личные автомобили, грузовые перевозки, за исключением случаев, указанных в Постановлении Введена пропускная система на границе с. Богородское для граждан, которые по служебной необходимости выезжают (въезжают) за (в) пределы населенного пункта. При организации пропускного режима учитывать наличие контактов с заболевшими гражданами, исключая выезд лиц из близкого контакта с ними

28 Амурская область Распоряжение Губернатора Амурской области от 27 января 2020 г. N 10-р «О введении режима повышенной готовности» Режим самоизоляции в домашних условиях (по месту временного пребывания) на срок 14 календарных дней со дня такого прибытия для лиц, прибывающих на территорию Амурской области из других регионов Российской Федерации; с 24.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запретить вход и нахождение в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

29 Архангельская область Указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. N 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом; Подтверждением необходимости следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы) является справка, выданная представителем нанимателя (работодателем); Гражданам, прибывающим на территорию Архангельской области с территорий иных субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская область, Мурманская область, Республика Коми) необходимо обеспечивать выполнение требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Архангельской области; Режим изоляции не распространяется на: — руководителей и работников организаций, не приостановивших деятельность: — лиц, прибывших в служебную командировку, при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции; — лиц, осуществляющих межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа; — иных лиц по решению оперативного штаба

30 Астраханская область Распоряжение Губернатора Астраханской области от 30 марта 2020 г. N 190-р «О специальных пропусках, выдаваемых в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области» Введены специальные пропуска, выдаваемые лицам осуществляющим передвижение по территории Астраханской области в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий

31 Белгородская область Ограничений на передвижение не установлено

32 Брянская область Постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 г. N 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением

33 Владимирская область Указ Губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 г. N 38 «О введении режима повышенной готовности» Указ Губернатора Владимирской области от 14 апреля 2020 г. N 91 «Об установлении комплекса ограничительных и иных мероприятий на территории муниципального образования Петушинский район» Самоизоляция для граждан, прибывших на территорию Владимирской области с территории других субъектов Российской Федерации на срок 14 дней со дня прибытия, за исключением граждан, прибывших в служебную командировку Обязанность граждан, проживающих и (или) временно находящихся на территории Владимирской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом; Подтверждением необходимости следования к местам работы (от мест), осуществления деятельности, которые не приостановлены, является справка, выданная работодателем; С 05.00 часов 16.04.2020 по 30.04.2020 запрещается въезд и выезд граждан на территорию муниципального образования Петушинский район, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории муниципального образования; Допускается следование транзитом в границах территории муниципального образования без остановки и стоянки; Установлены порядок въезда на территорию муниципального образования

34 Волгоградская область Постановление Губернатора Волгоградской области от 31 марта 2020 г. N 233 «Об утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» Для передвижения по территории Волгоградской области, гражданам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заранее подготовленное перед выходом из места проживания (пребывания) уведомление (в произвольной форме) об убытии из места проживания (пребывания) В случае следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, граждане должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также справку с места работы (в произвольной форме)

35 Вологодская область Постановление Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 г. N 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 апреля 2020 г. N 1405 «О введении дополнительных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» Обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, за исключением случаев, установленных Постановлением Ограничения не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных органами местного самоуправления муниципальных образований области в установленных ими случаях и порядке; Обязать не покидать места изоляции лиц, прибывших (вернувшихся) на территорию области из других субъектов Российской Федерации для постоянного (временного) проживания или пребывания, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия (кроме лиц, пересекающих границу области в целях обеспечения бесперебойного функционирования организаций, деятельность которых не приостановлена (не ограничена); Обязать проходить обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лиц, прибывших (вернувшихся) на территорию области из других субъектов Российской Федерации, в случае поступления в день прибытия от медицинского работника медицинской организации области предложения о необходимости прохождения указанного обследования Въезд автотранспорта в город Череповец осуществляется через оборудованные КПП Легковой автотранспорт допускается в город при наличии государственных регистрационных номеров с цифровым кодом Вологодской области. Легковой автотранспорт с государственными регистрационными номерами, имеющими цифровой код иных регионов РФ, допускается в город только при наличии у водителя и пассажиров документов, подтверждающих наличие регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории города Череповца, Вологодской области. Грузовой автотранспорт, осуществляющий перевозки грузов допускается в город при наличии сопроводительных документов (договоров поставки, товарно-транспортных накладных, путевых листов и т.д.) с местом поставки товара (груза) на территории города Череповца Автотранспорт, следующий транзитом, в город не допускается

36 Воронежская область Указ губернатора воронежской области от 03 апреля 2020 г. N. 138-у «О мерах по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» На территории Воронежской области допускается использование: — личного транспорта гражданами в случае следования к месту самоизоляции (включая жилые помещения и садовые дома), работы, приобретения товаров (в случае их отсутствия в ближайших объектах розничной торговли), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, оказания медицинской помощи, ветеринарных услуг, а также помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе; — транспорта юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом; — общественного транспорта; — такси. В случае следования к месту (от места) работы (службы) необходимо наличие справок, выданных работодателями по месту работы (службы) гражданина и (или) служебных удостоверений; Гражданам, прибывшим на территорию Воронежской области из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга необходимо соблюдать самоизоляцию (за исключением граждан, прибывших в служебную командировку) по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Воронежской области

37 Ивановская область Указ Губернатора Ивановской области от 23-УГ от 17.03.2020 Иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие осуществление ими на территории Ивановской области профессиональной (служебной) деятельности, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами; Обязанность лиц, прибывающих в Ивановскую область любыми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации обеспечить свою изоляцию по месту проживания (пребывания) на 14 дней со дня прибытия в Ивановскую область

38 Иркутская область Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 г. N 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Режим самоизоляции для граждан, передвижение возможно в случаях, указанных в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжают деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и областными правовыми актами, работодателем оформляется справка Прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» из г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Красноярского края с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия;

39 Калининградская область Постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. N 134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» Указ Губернатора Калининградской области от 15 апреля 2020 г. N 22 «Об установлении порядка передвижения лиц и транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Калининградской области» Обязанность не покидать места проживания (пребывания) с 31 марта по 26 апреля 2020 года, за исключением случаев, установленных Постановлением; Граждане, прибывающие в Калининградскую область в период с 20 апреля 2020 года по 17 мая 2020 года обязаны соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в Калининградскую область Граждане, покинувшие место проживания (пребывания), должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц (правоохранительных органов, надзорных органов) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и (или) их передвижения с использованием транспортных средств подтверждается: — справкой; — служебным удостоверением — справкой, выданной Агентством по делам молодежи Калининградской области для осуществления добровольческой деятельности

40 Калужская область Постановление Правительства Калужской области от 17 марта 2020 г. N 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Обязанность не покидать с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением

41 Камчатский край Постановление Губернатора Камчатского края от 10 апреля 2020 г. N 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» Распоряжение Губернатора Камчатского края от 6 апреля 2020 г. N 371-Р «Об утверждении рекомендуемой формы справки работодателя, при наличии которой разрешается передвижение работников по территории Камчатского края в целях осуществления трудовой (служебной) деятельности» Обязанность граждан до 30 апреля 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) Указанное требование не распространяется на работодателей и работников органов и организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право осуществлять деятельность Передвижение граждан по территории Камчатского края в целях осуществления трудовой (служебной) деятельности разрешается при наличие справки, выданной работадателем; Гражданам, посещавшим субъекты Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19 необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания)

42 Кемеровская область Распоряжение Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 14 марта 2020 г. N 21-рг «О введении режима „Повышенная готовность“ на территории Кемеровской области — Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Гражданам, прибывшим на территорию Кемеровской области — Кузбасса всеми видами транспорта из всех субъектов Российской Федерации, за исключением транспорта, задействованного для осуществления внутренних и транзитных грузоперевозок обеспечить изоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на срок 14 календарных дней со дня прибытия Изоляция лиц, не проживающих на территории Кемеровской области — Кузбасса, осуществляется в условиях обсерватора.

43 Кировская область Постановление Правительства Кировской области от 25 марта 2020 г. N 122-п «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области» В период с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239, гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением Гражданам, прибывающим из городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также иных субъектов Российской Федерации, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-пСоV необходимо соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме изоляции на дому

44 Костромская область Постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 г. N 43 «Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области» а) Гражданам, находящимся на территории Костромской области, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документ (справку) работодателя, служебное удостоверение; б) Граждане, проживающие на территории Костромской области и работающие за пределами Костромской области вахтовым методом, лица, проживающие на территории Костромской области и посещавшие территории других субъектов Российской Федерации в целях, не связанных с выполнением служебных (трудовых) обязанностей, а также иные лица, прибывающие на территорию Костромской области с территорий других субъектов Российской Федерации любым видом транспорта обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Костромскую область; С 20 апреля 2020 года обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при поездках в общественном транспорте, такси, при посещении вокзалов, зданий, строений (помещений в них), иных мест с пребыванием людей

45 Курганская область Постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 г. N 12 «О введении режима повышенной готовности» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением; Ограничение на въезд граждан в Курганскую область, за исключением граждан, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на территории Курганской области, а также прибывших для целей лечения, участия в похоронах, следующих транзитом через территорию Курганской области. Правом передвижения по территории Курганской области обладают граждане, имеющие справки, и транспортные средства, имеющие специальные пропуска (за исключением личного транспорта), а также граждане, направившие запрос о передвижении

46 Курская область Распоряжение Губернатора Курской области от 10 марта 2020 г. N 60-рг «О введении режима повышенной готовности» Распоряжение Губернатора Курской области от 2 апреля 2020 г. N 108-рг «Об усилении ограничительных мероприятий на территории муниципального образования „Город Курчатов“ Курской области» Обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Распоряжением Следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена осуществляется при наличии маршрутных листов; Обязанность граждан прибывших на территорию Курской области с территорий других субъектов Российской Федерации обеспечить самоизоляю на 14 дней, с момента прибытия Ограничен въезд на территорию муниципального образования «Город Курчатов» Курской области граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) Предусмотрены случаи не распространения ограничений

47 Ленинградская область Постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 г. N 171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N 239» Ограничено передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах муниципального района (городского округа), за исключением лиц, относящихся к категориям работников, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N 239. При передвижении необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания

48 Липецкая область Постановление Администрации Липецкой области от 26 марта 2020 г. N 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» Постановление администрации Липецкой области от 15 апреля 2020 г. N 220 «Об определении территорий Липецкой области, на которых предусматривается установление и реализация комплекса дополнительных ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, путем оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по указанным территориям в период действия режима повышенной готовности на территории Липецкой области» Самоизоляция на срок 14 дней со дня прибытия в Липецкую область по месту пребывания в Липецкой области или в условиях обсерватора при отсутствии возможности самоизоляции по месту пребывания для лиц прибывающих (прибывших) из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции регионов, в том числе городов Москва и Санкт- Петербург, а также Московской и Ленинградской областей; Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением; Запрещается с 06 апреля 2020 года гражданам осуществлять проезд в общественном транспорте без использования маски; Cледование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы),возможно при наличии справки; Для перемещения по некоторым территориальным образованиям Липецкой области требуется оформления цифрового пропуска: Установлены случаи при которых требуется получения цифрового пропуска: — следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена; — доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным гражданам; — следования в жилой, садовый, загородный дома, расположенные за пределами (в пределах) названных территорий муниципальных образований; — следования в медицинские организации, ветеринарные организации. Получение цифрового пропуска не требуется: — работникам организаций, деятельность которых не приостановлена, при наличии справки; — в случае выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); — выноса мусора

49 Магаданская область Постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. N 215-пп «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, соблюдать режим «самоизоляции» в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Магаданскую область в помещениях, предоставляемых работодателем; Гражданам не покидать места проживания (пребывания) включительно по 30 апреля 2020 года, за исключением случаев, установленных Постановлением

50 Московская область Постановление Губернатора Московской области от 11 апреля 2020 г. N 177-ПГ «Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» Для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта граждане обязаны иметь при себе цифровой пропуск (служебное удостоверение) Постановлением установлены виды цифровых пропусков и порядок их получения; Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, для передвижения по маршрутам Московской области, предполагающим посещение города Москвы, а так же других субъектов Российской Федерации оформляют цифровой пропуск в соответствии с названным Порядком; Граждане, проживающие (пребывающие) на территории других субъектов Российской Федерации, за исключением города Москвы, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с названным Порядком; Передвижение по территории Московской области без использования транспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения требований и ограничений, установленных названным постановлением

51 Мурманская область Постановление Правительства Мурманской области от 4 апреля 2020 г. N 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением Утверждены формы документов (пояснения, справки) для подтверждения причины нахождения вне места проживания (пребывания) Ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в следующие муниципальные образования: Ловозерский район; Печенгский район; Кандалакшский район и Терский район; с. Белокаменка муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района; город Оленегорск; город Полярные Зори; городской округ Ковдорский район; сельское поселение Ура-Губа Кольского района; сельское поселение Териберка Кольского района; город Мончегорск город Кировск и город Апатиты

52 Нижегородская область Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 «О введении режима повышенной готовности» Лицам, планирующим покинуть свое место проживания (пребывания), необходимо оформить заявку на сервисе «Карта жителя Нижегородской области», размещенном на портале «nn-card.ru» или по единому номеру «112» в Нижегородской области; В случаях выгула домашних животных, следования к ближайшему месту приобретения продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости, приобретения медицинских товаров, выноса отходов, граждане вправе иным образом подтвердить цель своего нахождения вне места проживания (пребывания) Обязать лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта в течение одного часа с момента пересечения границы Нижегородской области сообщать о своем прибытии и контактную информацию с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской области» (портал nn-card.ru), а в случае невозможности его использования по техническим причинам — по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444–112 Лицам, прибывшим с территории субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), необходимо соблюдать режим полной изоляции в течение 14 дней с момента прибытия; Прибывшие на автомобиле могут покинуть территорию Нижегородской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока, при условии следования от места самоизоляции до границы Нижегородской области на выезд без остановок

53 Новгородская область Указ Губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 г. N 97 «О введении режима повышенной готовности» Обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом Подтверждением необходимости следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена является служебное удостоверение или справка, выданная работодателем не позднее 07 апреля 2020 года Запрет с 12.00 06.04.2020 на передвижение по территории Новгородской области транспортных средств, не зарегистрированных на территории Новгородской области, за исключением: — работников государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области, подведомственных им организаций в случае наличия у них служебных удостоверений; — лиц, осуществляющих перевозку и доставку для организаций, деятельность которых не приостановлена; — лиц, имеющих на территории Новгородской области регистрацию по месту жительства или документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество; — лиц, направленных в служебную командировку в организации, деятельность которых не приостановлена; — лиц, осуществляющих транзитный проезд через территорию Новгородской области, при наличии подтверждающих документов

54 Новосибирская область Постановление Губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 г. N 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» Граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных постановлением Ограничения на перемещение не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции. Данные лица должны иметь при себе служебное удостоверение либо справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении их к работе

55 Омская область Распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных распоряжением. Для перемещения руководителей и сотрудников организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории Омской области необходима справка выданная работодателем; Осуществляется беспрепятственный проезд транспорта, занимающегося перевозкой товаров, в том числе продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанных товаров, обеспечивающего доставку товаров, заказанных посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Омской области

56 Оренбургская область Указ Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 г. N 112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Обязанность граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее — лица), прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Оренбургскую область; Обязанность не покидать мест проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом; При передвижении иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий место работы

57 Орловская область Указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 г. N 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Граждане, прибывшие на территорию Орловской области с территории иных субъектов Российской Федерации, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Орловской области, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью; Обязанность для остальных лиц не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом При передвижении по территории Орловской области необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.;

58 Пензенская область Постановление Губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 г. N 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» Обязать граждан с 31.03.2020 по 30.04.2020 соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением; Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на граждан при наличии у них справки работодателя; Граждан, въезжающих с территорий иных субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения на территорию Пензенской области; с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года на территории закрытого административно-территориального образования Пензенской области г. Заречный (далее — ЗАТО г. Заречный) введены дополнительные ограничительные мероприятия

59 Пермский край Указ Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. N 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» а) самоизоляция для всех прибывших в Пермский край в домашних условиях (при наличии возможности) продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия; б) Граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев,установленных Указом; Следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена возможна при наличии разрешения; Cледование к месту (от места) ухода за больными, лицами старше 65 лет и иными лицами, не способными в силу состояния здоровья обслуживать себя самостоятельно, возможно при наличие разрешения, выданного территориальными органами Министерства социального развития Пермского края. Перемещение осуществляется в границах одного либо ближайших населенных пунктов

60 Псковская область Указ Губернатора Псковской области от 15 марта 2020 г. N 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Ограничить передвижение по территории Псковской области границами муниципального района, городского округа по месту их проживания (пребывания), за исключением: — следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена; — осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Псковской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена; — обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; — следования к месту (от места) проживания (пребывания) членов семьи гражданина, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина (членов его семьи) объекта недвижимого имущества;

61 Ростовская область Постановление Правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 г. N 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Запрет покидать места проживания (пребывания), за исключением, определенных в распоряжении случаев Следование к месту (от места) осуществления деятельности, перемещение в целях осуществления деятельности возможно только при наличии справки; Обязать граждан, прибывающих с 16 апреля 2020 г. в Ростовскую область из других субъектов Российской Федерации, за исключением граждан, осуществляющих транзитный проезд по территории Ростовской области исключить посещение общественных мест и обеспечить самоизоляцию; Обзанность не распространяется: — Руководителей и работников государственных органов, органов местного самоуправления; — Работников организаций, указанных в подпунктах «а», «г», «д» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239; — Работников здравоохранения; — на граждан, прибывших в Ростовскую область из другого субъекта Российской Федерации в связи со служебной командировкой либо осуществлением деятельности, связанной с передвижением

62 Рязанская область Распоряжение Губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 г. N 70-рг; Постановление Губернатора Рязанской области от 7 апреля 2020 г. N 38-пг «Об установлении и реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий на территории населенных пунктов с. Заокское и с. Коростово Рязанского района Рязанской области, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» а) обязательная изоляция на 14 дней, для граждан прибывающих с территории иных субъектов РФ; б) граждане не должны покидать места проживания (пребывания), за исключением, определенных в распоряжении случаев, а так же при наличии у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном Правительством Рязанской области; Ограничения передвижения на территории населенных пунктов с. Заокское и с. Коростово Рязанского района

63 Самарская область Распоряжение Правительства Самарской области от 31 марта 2020 г. N 109-р «Об установлении формы документа (справки работодателя)» Обязать граждан, прибывающих в Самарскую область с территорий других субъектов Российской Федерации обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня прибытия в Самарскую область; Режим самоизоляции может не применяться в отношении руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также в отношении работников сферы здравоохранения Обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением Разрешается передвижение по территории Самарской области, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена при наличии документа (справки работодателя), а для самозанятых граждан — при наличии справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход

64 Саратовская область Постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 г. N 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» Постановление Правительства Саратовской области от 17 апреля 2020 г. N 293-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Ершова Саратовской области»; Постановление Правительства Саратовской области от 20 апреля 2020 г. N 301-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Балтайского района Саратовской области» Обязанность лиц, прибывающих на территорию Саратовской области любыми видами транспорта из Москвы и Московской области, соблюдать режим изоляции в течение 14 дней с момента прибытия в домашних условиях (самоизоляция) по месту проживания (пребывания), а при невозможности самоизоляции — в условиях обсерватора Запрет на въезд в город Ершов и выезд из города Ершова всех видов автомобильного транспорта (в том числе следующего транзитом), за исключением транспортных средств государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование линий связи и теле-радиокоммуникаций и сопутствующего оборудования, автомобильного транспорта, осуществляющего доставку продовольственных товаров, товаров первой необходимости и медикаментов; Запрет на въезд в Балтайский район и выезд из Балтайского района всех видов автомобильного транспорта (в том числе следующего транзитом), за исключением транспортных средств государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование линий связи и телерадиокоммуникаций и сопутствующего оборудования, автомобильного транспорта, осуществляющего доставку продовольственных товаров, товаров первой необходимости и медикаментов

65 Сахалинская область Указ Губернатора Сахалинской области от 18 марта 2020 г. N 16 «О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области» Обязанность граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пСoV) обеспечить при наличии возможности изоляцию по месту жительства, в случае отсутствия такой возможности — в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня прибытия на территорию Сахалинской области; Обязанность граждан при использовании общественного транспорта находиться в средствах защиты органов дыхания (масках)

66 Свердловская область Указ Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 г. N 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Жителям Свердловской области не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом; Обязать граждан, прибывающих в Свердловскую область с территории иностранных государств, а также из города Москвы, Московской области, города Санкт — Петербурга и Ленинградской области обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Свердловскую область

67 Смоленская область Указ Губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 г. N 24 «О введении режима повышенной готовности» Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, посещавшим государства, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), а также гражданам, не зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области, прибывшим на территорию Смоленской области для временного (постоянного) проживания или временного нахождения из других субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области; Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом; Ограничен с 6.00 04.04.2020 по 24.00 30.04.2020 въезд и выезд на территорию муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Установлены случаи на которые не распростроняются ограничения Ограничен с 18.00 12.04.2020 по 24.00 30.04.2020 въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Установлены случаи на которые не распростроняются ограничения Ограничен с 6.00 21.04.2020 по 24.00 30.04.2020 въезд и выезд на территорию Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области и Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области и Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области соответственно. Установлены случаи на которые не распростроняются ограничения

68 Тамбовская область Постановление администрации Тамбовской области от 26 марта 2020 г. N 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области» Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением Разрешается передвижение по территории Тамбовской области если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена при наличии документа (справки работодателя)

69 Тверская область Постановление Губернатора Тверской области от 17 марта 2020г. N 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» Постановление Губернатора Тверской области от 7 апреля 2020 г. N 33-пг «О введении ограничительных мероприятий на территории города Удомля» Постановление Губернатора Тверской области от 15 апреля 2020 г. N 44-пг «О введении ограничительных мероприятий на территории города Конаково Конаковского района Тверской области» Обязанность граждан, прибывших на территорию Тверской области с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дом; С 8 часов 00 минут 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно ограничен въезд на территорию города Удомля граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на данной территории; Предусмотрены случаи, на которые ограничительные меры не распространяются С 8 часов 00 минут 16 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно ограничен въезд на территорию города Конаково Конаковского района Тверской области граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на данной территории; Предусмотрены случаи, на которые ограничительные меры не распространяются

70 Томская область Распоряжение Администрации Томской области от 18 марта 2020 г. N 156-ра «О введении режима функционирования „повышенная готовность“ для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» С 22.00 часов 31 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года обязать граждан, находящихся на территории Томской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев, установленных Распоряжением Лицам, прибывающим в аэропорт «Богашево» рейсами из г. Москва, необходимо выполнять требования по изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия; Лицам, прибывающим на территорию Томской области другими видами транспорта из г. Москва, г. Санкт-Петербург необходимо выполнять требования по изоляции сроком на 14 дней,со дня прибытия

71 Тульская область Указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 г. N 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» Лицам, прибывшим (возвратившимся) на территорию Тульской области из других субъектов Российской Федерации в целях постоянного (временного) пребывания (проживания) необходимо обеспечить самоизоляцию с обязательным соблюдением рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Тульской области по месту постоянного (временного) пребывания, а проживающим на территории Тульской области — по месту жительства, на 14 календарных дней со дня прибытия (возвращения) на территорию Тульской области

72 Тюменская область Постановление Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. N 120-п «О введении режима повышенной готовности» Режим изоляции по месту жительства (для жителей Тюменской области), по месту пребывания в Тюменской области при наличии условий или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания на срок 14 дней для лиц, прибывающих в аэропорт «Рощино» г. Тюмени рейсами из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области Обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением Передвижение граждан в случае их следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена, а также в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена, осуществляется на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Тюменской области (в случае принятия такого постановления)

73 Ульяновская область Указ Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. N 19 «О введении режима повышенной готовности» Распоряжение Правительства Ульяновской области от 31 марта 2020 г. N 145-пр «О некоторых мерах по реализации указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 N 19 „О введении режима повышенной готовности“ Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Указом; Ограничения не распространяются на граждан в случае наличия у них справок от работодателей; Обязать граждан, прибывших на территорию Ульяновской области воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, посещавших после 30 марта 2020 года субъекты Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечить режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня въезда на территорию Ульяновской области либо сдать анализ на наличие COVID-19

74 Челябинская область Распоряжение Правительства Челябинской области от 18 марта 2020 г. N 146-рп «О введении режима повышенной готовности» Распоряжение Правительства Челябинской области от 6 апреля 2020 г. N 192-рп «О введении дополнительных ограничительных мероприятий на территориях закрытых административно-территориальных образований Челябинской области» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, предусмотренных Распоряжением; На территориях закрытых административно-территориальных образований Челябинской области — Озерского городского округа, Снежинского городского округа, Трехгорного городского округа (далее именуются — ЗАТО) введены дополнительные ограничительные мероприятия: а) ограничить выезд из ЗАТО граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) в ЗАТО б) въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) в ЗАТО, осуществляется при наличии согласования с администрацией ЗАТО; в) гражданам, въезжающим на территории ЗАТО в связи с исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО, исключить контакты, не связанные со служебной необходимостью

75 Забайкальский край Постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 г. N 30 «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Гражданам, проживающим на территории Забайкальского края и (или) прибывшим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта Российской Федерации (не посещать место работы, учебы), с целью минимизации посещения общественных мест создать запасы продуктов питания на период самоизоляции; Запрет гражданам в период установленных нерабочих дней покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением

76 Ярославская область Указ Губернатора Ярославской области от 18 марта 2020 г. N 47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения» Режим самоизоляции введен только для граждан в возрасте старше 65 лет

77 Москва Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. N 43-УМ «Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве» Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» Для передвижения по городу граждане обязаны иметь при себе цифровой пропуск, кроме перемещений: — пешком в ближайший магазин или аптеку, — пешком вынести мусор в ближайший мусорный контейнер или выгулять домашнего питомца, — пешком в медицинскую организацию, — пешком к месту работы военнослужащего, муниципального/ госслужащего, лица, замещающего муниципальную /госдолжность, судьи, адвоката, нотариуса (либо помощника судьи, адвоката, нотариуса), журналиста, частного охранника. Указом установлены виды и порядок получения пропусков: — на работу, в том числе по ГПД, пешком, на общественном или личном транспорте (и обратно), — на службу (правоохранители, муниципальные и госслужащие, судьи, адвокаты, нотариусы и их помощники), к месту работы частным охранником, журналистом, на личном автомобиле или общественным транспортом, в том числе такси, — в медорганизацию транспортом, личным или общественным, — «волонтерский», для передвижения на транспорте, — на все остальные случаи. Для поездок из Москвы в Подмосковье оформляется пропуск по Московским правилам. Для поездок из Подмосковья в Москву пропуск оформляется по правилам Московской области. Иногородние для поездок по Москве оформляют пропуск по столичным правилам

78 Санкт-Петербург Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Рекомендация не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением

79 Еврейская автономная область Постановление Губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля 2020 г. N 75 «Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области» Постановление Губернатора Еврейской автономной области от 15 апреля 2020 г. N 109 «О введении дополнительных ограничительных мероприятий (карантина) на территории пос. Бира Бирского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области» Обязанность не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением; При передвижении, в том числе на транспортном средстве, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, по территории населенных пунктов Еврейской автономной области иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае следования к месту (от места) работы также иметь при себе удостоверение или выданную работодателем (заказчиком работ) справку; с 20 апреля 2020 года по 27 апреля 2020 года необходимо использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, и в общественном транспорте. С 17 часов 00 минут 15 апреля 2020 года гражданам, находящимся на территории пос. Бира Бирского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области, запрещено покидать территорию данного населенного пункта; Определены случаи на которые не распространяются органичения

82 Республика Крым Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. N 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и (или) прибытия в Республику Крым (не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест); Ограничения не распространяются — должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, прибывающих на территорию Республики Крым в целях осуществления должностных полномочий; — водителей грузового транспорта, осуществляющего доставку товаров в Республику Крым и материально-ответственных лиц (экспедиторов), сопровождающих товар. С 3 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года обязать иных граждан не покидать места проживания (пребывания),за исключением случаев, установленных Указом; Разрешается передвижение по территории Республики Крым: 1) если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством, в том числе настоящим Указом, при наличии документа (справки) работодателя; 2) если товары первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим заболевания доставляются близкими родственниками.

83 Ненецкий автономный округ Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 г. N 12-пг «О введении режима повышенной готовности» Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19 и прибывших в Ненецкий автономный округ соблюдать постановления, предостережения и предложения должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу о нахождении в режиме изоляции на дому

86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Постановление Губернатора Ханты-Мансийского АО — Югры от 9 апреля 2020 г. N 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» Режим обязательной самоизоляции граждан до 1 мая 2020 года, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением

87 Чукотский автономный округ Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 г. N 38 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Гражданам, прибывшим в Чукотский автономный округ из других регионов Российской Федерации обеспечить режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) или в иных помещениях продолжительностью 14 дней; Обязанность граждан, находящихся на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, с. Тавайваам, с. Кепервеем, не покидать места проживания (пребывания) до 30 апреля 2020 года включительно за исключением случаев, установленных Постановлением

89 Ямало-Ненецкий автономный округ Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 г. N 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» Обязать лиц, проживающих (пребывающих), находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по 30 апреля 2020 года включительно, обеспечить режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, установленных Постановлением;