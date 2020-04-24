8 главных вопросов про жизнь в самоизоляции. Юрист объясняет

Власти Москвы, Подмосковья и еще ряда регионов страны уже ввели пропускную систему как для водителей, так и для пользователей общественного транспорта. За нарушение — огромные штрафы. Мера работает: к примеру, вчера, 23 апреля, дороги Москвы были на 82% свободнее, чем год назад. Но почти каждый день придумываются новые ограничения. Наш юрист Сергей Смирнов рассказывает, как их понимать.

1. Слышал, что разрешается выгуливать собаку. А кошку или черепаху выгуливать тоже можно?

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— Правила поведения во время коронавируса позволяют выгуливать домашних животных на расстоянии до 100 метров от места проживания или пребывания. При этом речь идет именно о домашних животных, без расшифровки. Единого определения «домашние животные» в действующем законодательстве нет. В разных законах упоминаются разные понятия. Если в общем, то это животные, которые содержатся в неволе или в состоянии ограниченной свободы для удовлетворения эмоциональных и эстетических потребностей человека. Поэтому, теоретически, можно выгуливать и черепаху, и кошку, и хомячка. Понятно, что сотрудникам полиции это может не понравиться. Придется постараться объяснить необходимость такой прогулки.

2. Если я оформил пропуск в магазин, но не вписал номер машины и поехал на машине, оштрафуют?

— При оформлении пропуска на автомобиль внесение данных о регистрационном знаке является необходимым условием. Если вы не внесли номер автомобиля, подача заявления будет невозможна. В случае ошибки (вы внесли, например, неверный номер) такой пропуск будет недействительным. Но это может произойти не сразу. Дело в том, что оформление цифрового пропуска производится онлайн, а проверка данных происходит позже. И через какое-то время пропуск с неверными данными будет аннулирован. Но даже если аннуляция не произошла, при проверке на дороге происходит сверка фактических данных и тех, что указаны в пропуске. В случае несоответствия таких данных вас смогут привлечь к административной ответственности.

3. А в магазин любой можно пойти? Если я купил сигареты, носки или журнал «За рулем», то есть не жизненно необходимые вещи, меня оштрафуют?

— Правила говорят о возможном посещении магазинов, медицинских учреждений. Магазины, работа которых не попала под ограничения, определяются местными властями. Вы вправе посещать любые ближайшее работающие магазины.

4. А с ребенком можно в магазин? Ну не с кем его оставить...

— Существующие правила прямо этого не запрещают. Но при этом нужно понимать, что режим самоизоляции вносит много ограничений для передвижения. В частности, запрещаются прогулки и посещения массовых мероприятий. Да, магазины посещать не запрещено. И штрафовать вас никто не будет. Вот только вероятность подхватить вирус резко увеличивается.

Лучше ехать в магазин на автомобиле. В этом случае придется оформить отдельный пропуск (для детей младше 14 лет оформлять отдельный пропуск не нужно). Ребенка старше 7 лет можно, конечно оставить в салоне автомобиля, приняв необходимые меры предосторожности и объяснив ему правила поведения в машине. Оставлять в салоне детей младше 7 лет запрещено законом. Если оставить детей дома не получается, то нужно максимально защитить их при посещении магазина: используйте маски, перчатки.

5. Если у меня во дворе гуляют люди, могу я на них куда-то пожаловаться?

— Вы можете сообщить об этом, позвонив по номеру 112 или по единому номеру горячей линии «Стопкоронавирус.РФ»: 8-800-2000-112.

Полиция, как правило, реагирует на подобные сообщения достаточно оперативно.

6. Вышел во двор посидеть в машине — оштрафуют?

Если у вас нет пропуска на автомобиль, то это может быть воспринято как нарушение правил режима самоизоляции. По сути, это прогулка, что запрещено. И штраф будет обоснован. Поэтому, если есть желание развеяться и посидеть в машине, рекомендую оформить разовый пропуск. С точки зрения логики в этом нет никакого смысла. Тем не менее правила прописаны именно так.

7. Можно ли переобуть машину на летний комплект во дворе многоквартирного дома? Или просто повозиться с машиной: магнитолу заменить, к примеру?

Для этого также придется получить пропуск. Иначе вас могут рассматривать как праздношатающегося и оштрафовать. А если есть пропуск, то с точки зрения закона вы готовите автомобиль к поездке.

8. Живу в Москве. Можно ли съездить на дачу, которая находится во Владимирской области?

Для перемещения на автомобиле и общественном транспорте в Москве и Московской области необходимо оформить электронный пропуск. В этом случае никаких проблем для движения не будет. Что касается Владимирской области, то законодательство этого региона не запрещает посещение дач. Правда, с одной оговоркой: это допускается для осуществления режима самоизоляции.

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Как видите, вопросов по режиму самоизоляции много. Присылайте нам новые, и мы ответим. Ведь жизнь продолжается, а ограничительные меры в ближайшее время вряд ли будут сняты.