​Дом и машина — самые безопасные места в эпидемию. Однако и туда, и сюда можно занести вирусы на себе.

На главные вопросы водителей отвечает Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».

1. Машина правда безопаснее общественного транспорта?

Да, и намного. В метро или троллейбусе в часы пик может быть много людей, и если среди них есть инфицированные, высок риск, что они чихнут на вас. Кроме того, исследователи считают, что заразиться можно и от человека, у которого признаки заболевания пока не проявились. Для этого достаточно 15 минут пробыть с ним в тесном контакте — например, поболтать о чем-то. Наконец, больные люди трогают руками, на которых могут быть вирусные частицы, поручни и сиденья. Если следом их коснетесь вы, а потом почешете глаз или нос — риск подхватить коронавирус (и другие вирусы тоже) очень велик. В машине единственный источник вируса — вы сам (ну и пассажиры).

2. А я на чем могу притащить в машину вирус?

Прежде чем сесть в автомобиль, вам нужно выйти из дома или офиса. При этом вы почти неизбежно коснетесь множества потенциально зараженных поверхностей: дверные ручки, кнопки лифта, выключатели, ладони коллеги — если вы еще не избавились от немодной сегодня привычки здороваться и прощаться за руку. Таким образом, к моменту, когда дойдете до машины, на руках вполне может быть изрядное количество вирусных частиц.

3. Но я же не могу ничего не касаться…

Можно перед выходом с работы или из дома надеть перчатки и снять их прямо у автомобиля. Как вариант — использовать салфетку и трогать ручки и кнопки через нее. Для контакта с кнопками лифта и выключателями народ придумал приспособление: к зажигалке нужно скотчем прикрутить маленький гаечный ключ (вроде тех, что бывают в коробках с мебелью из ИКЕА) и нажимать кнопки им. В более продвинутой версии ключ заменили на разогнутую канцелярскую скрепку — в этом случае после использования ее можно стерилизовать тут же над огнем. Для тех, у кого нет времени и желания что-то к чему-то прикручивать, можно воспользоваться ручкой с колпачком: касаться поверхностей кончиком ручки, а затем надевать на загрязненную часть колпачок.

4. Я про все это помнил, но забыл и голыми руками похватался за все поручни. Что делать?

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Берете дезинфектор или санитайзер. Причем они должны содержать больше 60% спирта — при меньших концентрациях значительная часть вирусных частиц остаются активными. Санитайзер нужно обильно нанести на руки и как следует потереть их друг о друга, стараясь, чтобы средство попало даже в труднодоступные места. Важно не вытирать руки, а дать им высохнуть самим — так вы увеличиваете время воздействия. Не экономьте дезинфектор: если его слой на руках будет очень тонким, средство быстро испарится, не успев «разобраться» с вирусами.

Теперь обработайте ключи от машины и ручку двери: для этого нанесите санитайзер на салфетку и как следует протрите их. В салоне новой салфеткой с дезинфектором обработайте руль, рычаг стояночного тормоза, переключения передач, ручки дверей и кнопки\ручки стеклоподъемников, кнопки включения радио и все остальное, чего вы касаетесь. Чтобы не тратить дефицитный спиртовой санитайзер для рук, можно протирать салон хлоросодержащими средствами — они тоже эффективно справляются с вирусом. Но важно, чтобы поверхности оставались увлажненными хотя бы пару минут. Перед тем как выйти из автомобиля, продезинфицируйте все еще раз — так вы с большей гарантией снизите количество возможных вирусных частиц до безопасного минимума.

5. А сиденья и коврики?

На сиденьях и других тканевых поверхностях активные вирусные частицы сохраняются до суток, но к концу этого срока их количество уже очень мало. Поэтому мыть салон каждый вечер не нужно — особенно если вы соблюдаете меры предосторожности и не сажаете к себе пассажиров. Сколько вирус живет на резине — неясно, но коврики сами по себе не очень опасны, если вы не трогаете их руками.

6. Что делать с документами?

На пластике вирусные частицы сохраняют активность до 72 часов. Поэтому если ваши права крутил в руках полицейский с явными признаками простуды (да даже и без них) или вы сами доставали их грязными руками — лучше протереть карточку спиртовым или хлорсодержащим средством. На страховом же полисе, паспорте и прочих бумагах уже через час обнаруживается очень мало вирусных частиц. Так что их можно просто оставить полежать в раскрытом виде на время поездки.

7. Пока я разговариваю с сотрудником ГИБДД, могу заразиться?

Теоретически — да, особенно если вы общаетесь больше 15 минут. Безопаснее будет поговорить на улице, сохраняя дистанцию в полтора метра. Если же тесного общения не избежать, желательно надеть маску.

8. А окна в машине можно открывать или наоборот — оттуда же могут прилететь вирусы?

Концентрация вирусных частиц на открытом воздухе очень мала — даже если мимо вашей машины прошел человек с коронавирусом. Так что проветривать автомобиль до и после поездки — хорошая идея. На ходу тоже можно открывать окна, чтобы «выдуть» возможные вирусные частицы. А вот включать внутреннюю рециркуляцию в закрытой машине не стоит, особенно если вы везете пассажира. Если он болен и тем более у него уже есть симптомы, капельки жидкости с вирусными частицами благополучно распределятся по всему салону.