Пластик — зло, картон — нормально, дерево — тоже неплохо, сметана — не особо, медь — супер! «За рулем» перечисляет все, чего вы касаетесь часто и где может обитать главная (на сегодня) зараза планеты.

На вопросы отвечает Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».

1. Притащить домой вирус на продуктах можно?

На упаковках из разных материалов коронавирус сохраняется разное время: на гладких поверхностях держится дольше, чем на шершавых. Кроме того, вирусные частицы дольше сохраняют активность на холоде, то есть баночка йогурта из холодильника, которую до этого рассматривал больной человек, вполне может нести приличное количество вирусных частиц. Так что за покупками лучше ходить в перчатках.

2. Ручки дверей опасно трогать?

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Ручки дверей, краны в общественных туалетах, кнопки лифтов — отличные рассадники вируса. Ежедневно их касаются сотни людей, и если у кого-то из них на руках есть вирусные частицы, они перекочуют на пальцы как минимум нескольких счастливцев, потрогавших ручки или кнопки вслед за больным.

В экспериментах «живучесть» коронавируса на поверхностях из нержавейки варьировалась от 2,5 до 4 дней. Можно условно считать, что эти цифры приложимы и к другим металлам, кроме меди. Она повреждает РНК вирусов, и уже спустя четыре часа ученые не могли обнаружить на медных поверхностях ни одной «работающей» вирусной частицы.

3. А деньги?

Известная истина, что деньги — грязное дело, обретает во время эпидемии буквальный смысл. На банкнотах вирусные частицы сохраняются до двух дней — так что, пересчитав зарплату, отправляйтесь в ванную мыть руки.

4. Что с коробками? Посылки теперь нужно брать в перчатках или можно так?

Коронавирусы не любят картон и, попав на него, быстро погибают. Окончательно картонные поверхности перестают быть заразными через 24 часа. Так что, учитывая скорость, с которой работает «Почта России», посылки можно распаковывать без перчаток. Если бы их никто не касался! Но что работник почты, что курьер, что упаковщик в пиццерии, скорее всего, касался коробки совсем недавно, так что, раскрыв ее, на всякий случай можно вымыть руки.

5. Оконные ручки, заправочный пистолет, подоконник в окне выдачи кофе?

На пластиковых поверхностях вирус остается жизнеспособным довольно долго — ученые обнаруживали активные частицы даже через 72 часа. Однако их количество было незначительным, так что можно условно считать, что загрязненный пластик опасен первые двое суток. Но поверхности в местах общего пользования — столик в окне выдачи еды или заправочный пистолет — «снабжаются» новыми вирусными частицами регулярно. Так что имеет смысл считать их всегда заразными и трогать в перчатках или дезинфицировать.

6. На уличных лавочках можно сидеть?

На древесине вирус сохраняется плохо — уже через сутки обнаружить его там невозможно. Кроме того, лавочки обычно не трогают руками, так что их можно считать условно безопасными.

7. А защитная маска? Если я до нее дотронусь — это очень плохо?

Да. Закрывая доступ вирусных частиц к вашему лицу — или от него, если болеете вы, — маска собирает патогены на себя. Поэтому трогать ее ни снаружи, ни изнутри нельзя, а если это все же произошло, нужно как можно быстрее вымыть руки. Вирус в большом количестве определялся на внутренней поверхности маски до четырех дней, а на внешней — до семи. Именно поэтому одноразовые маски нужно менять не реже раза в час, снимая их за веревочные петли. Выбрасывать использованную маску нужно в ведро с крышкой. Если же такого нигде нет, лучше предварительно положить маску в пакет.

8. Я сел в такси, а водитель кашляет. Это опасно?

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Да, особенно если салон не проветривается. При кашле изо рта вылетают капельки слюны, которые могут содержать вирусные частицы. Они некоторое время остаются в воздухе, а потом постепенно оседают. Чем меньше и легче капли, тем дольше они «левитируют»: самые мелкие капельки диаметром меньше 5 микрометров (это в пять раз меньше пылинки) могут не приземляться до получаса. Такие капли называют аэрозолями. Полной уверенности, что, вдыхая их, можно заразиться, пока нет. Однако отдельные исследования показывают, что это возможно. Поэтому в такси лучше садиться на заднее сиденье. Но если в машине включен кондиционер и воздух циркулирует по салону, даже там может быть небезопасно. В одной из научных работ описан случай, когда заболевший пассажир междугороднего автобуса в китайской провинции Хунань заразил людей, сидевших в 4,5 метрах от него. Так что, если водитель кашляет и чихает, нужно надевать маску даже на заднем сиденье. А в идеале отказаться от поездки.

9. А на сиденье в метро, в такси вирусные частицы могут быть?

Да, если туда осядут капельки слюны. Исследования показывают, что на тканевых поверхностях вирус может сохраняться в достаточной для заражения концентрации до суток. Так что не забудьте помыть руки, когда приедете. Да и вообще делайте это каждый раз, как придете с улицы.