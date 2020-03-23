10 наивных вопросов о коронавирусе и автомобилях

Носить маски здоровым людям не надо. Если рядом кашляют, риск заболеть низкий... — всегда правильно поговорить со специалистом. А то паника от COVID-19 начинает нервировать даже самых спокойных, правда?

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На вопросы ответил, к.м.н., терапевт, Советник гендиректора Фонда Международного Медицинского Кластера.

1. На чем безопаснее всего ездить сейчас — на общественном транспорте, такси или каршеринге?

— Опаснее всего сейчас, конечно же, в метро ввиду его высокой загруженности. На втором месте идет наземный общественный транспорт и уже потом такси и каршеринг. Но тут важно понимать, что пока эпидемическая обстановка не настолько тяжелая, чтобы рекомендовать воздержаться от поездок на общественном транспорте. Исключение составляют только люди старше 60 лет (особенно с тяжелыми хроническими заболеваниями) и те, у кого ослабленный иммунитет. Все потому, что у этих категорий граждан риск развития тяжелых форм пневмонии гораздо выше.

2. Как долго коронавирус может жить в салоне автомобиля? Если я не буду ездить, допустим, неделю, он «вымрет» естественным путем?

— В среднем срок жизни вируса на какой-либо поверхности составляет пару дней. Не столь важно, как долго вирус сохраняется на руле или рычаге коробки передач — главное, соблюдаете ли вы профилактические меры. Если моете руки после машины, то шансы заразиться сведены к минимуму.

3. Водитель такси кашлял вперед. Я могу получить вирус, если сидел сзади?

— Гипотетически заболеть в этой ситуации можно, но риск низкий. Если кто-то рядом с вами чихнул или покашлял, не стоит поддаваться панике. Когда дойдете до раковины, тщательно вымойте лицо и руки.

Здоровые люди не должны носить медицинские маски — это не снижает риск заражения. Такая мера имеет смысл только в случае, если вы пожилой человек с ослабленным иммунитетом или работа обязывает вас общаться с большим количеством людей. Например, вы — таксист, кассир или медицинский работник.

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— В этом случае, конечно же, следует запастись несколькими масками, ведь они приходят в негодность по мере того, как намокают. Но маска — не панацея. Поэтому людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, болезнями сердца и т.д.) я бы рекомендовал оставаться дома как минимум в ближайшие пару недель. Если вам необходимо что-то из продуктов, воспользуйтесь услугами доставки или попросите близких помочь.

5. С масками в стране напряженка. Противогаз может служить альтернативой? Если нет, то что тогда может?

— Понимаете, массовая паника по поводу коронавируса наносит обществу и экономике гораздо больше вреда, чем сама инфекция! Какой противогаз, о чем вы?! Не нужно доводить ситуацию до абсурда. Повторю: здоровые люди не должны носить медицинские маски. Я уж не говорю о противогазах и других сомнительных средствах защиты. Вот что действительно нужно сделать, так это приучить себя мыть руки и лицо каждый раз после посещения публичных мест, не трогать лицо руками и не здороваться за руку.

Большинство россиян разделилось на две категории: одни надевают противогазы и идут скупать гречку в промышленных масштабах; другие игнорируют любые меры профилактики. Сейчас нет необходимости вставать ни на тот, ни на другой полюс.

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— Приведу аналогию. Представьте, что вы собрались искупаться в реке. Спасательный жилет снижает вероятность того, что вы утонете, верно? Но нужно исходить из конкретных обстоятельств: если вы лезете в бурный Терек — жилет, однозначно, не будет лишним. А если речь идет о мелкой речушке у вас на даче, то справитесь и без него. Вот сейчас та ситуация, когда здоровым людям не нужен «спасательный жилет» в виде одноразовых перчаток. У нас пока не «Терек».

7. Меня остановил инспектор ГИБДД — проверка документов. Может ли вирус передаваться через водительское удостоверение?

— Отношение к передаче водительского удостоверения должно быть таким же, как к тому, что на работе вы пользуетесь общими канцелярскими принадлежностями, а на фудкорте — подносами. Водительское удостоверение не является поверхностью, которая переносит вирус с большей или меньшей вероятностью, чем тот же пластик или металл. Просто регулярно мойте руки — на данный момент этого достаточно.

8. Некоторые таксопарки сейчас подвергают свои машины дезинфекции. Это эффективно или так, «для галочки»?

— Я думаю, это не более чем мера по повышению уровня доверия к сервисам такси. Многие люди буквально обезумели после сообщений, что в России были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Если они узнают, что такси прошло санобработку, им будет психологически комфортнее им пользоваться. С точки зрения медицины нет предписаний, касающихся специальной химчистки или уборки салона такси.

9. А мне надо провести дезинфекцию машины или, по крайней мере, регулярно протирать салфетками руль, рычаг коробки передач, ручник?..

— Я бы не стал давать универсальной рекомендации протирать все поверхности салона антисептиком каждый раз перед поездкой. Исключение можно сделать только для людей с повышенным уровнем риска заражения. Профилактика должна быть в пределах разумного: не здороваетесь за руку, тщательно моете руки — уже хорошо.

10. Подвозил приятеля до дома, а чуть позже его увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Мне самому идти «сдаваться» или ждать, пока в дверь позвонят медработники?

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— Откуда вы знаете, что у знакомого коронавирусная инфекция? Он сам расскажет инфекционисту, с кем контактировал в последнее время и посещал ли другие страны. Дальше специалист разработает программу индивидуальной помощи.

Самоизолироваться при контакте с пациентом c инфекцией, когда ее коронавирусная природа не подтверждена, не нужно, за исключением особых ситуаций. Например, когда вы летели в самолете или ехали в автобусе вместе с людьми, прибывшими из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Другой вариант — вы работаете с людьми, которые находятся в группе риска по коронавирусу, или вместе с вами живут пожилые родственники. В остальных случаях я бы просто понаблюдал за самочувствием и при обнаружении симптомов заболевания (высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание) обратился бы в скорую.