Водители, сидите дома! 10 важных вопросов про тест на вирус

Самое неприятное в эпидемиях — не собственно болезнь, а панические настроения. Очереди людей на сдачу теста — дополнительное доказательство. Им не надо, но они стоят. Рассказываем, что на самом деле надо.

, врач общей практики отделения неотложной и экстренной помощи Европейского Медицинского центра

1. Слышу много разговоров про очереди на сдачу коронавирусного теста. Мне тоже в нее встать?

Тест нужно делать всем, кто приехал из эндемичного региона (сегодня это весь мир, так как инфекция приобрела характер пандемии) и у кого в период до 14 дней с момента возвращения появились повышение температуры, кашель, боль в груди, чувство нехватки воздуха, боль в горле, насморк, слабость, утомляемость, головная боль… А еще всем, кто был в контакте с инфицированными COVID-19.

2. А если я не был и не контактировал? Мне не надо, что ли? А для собственного спокойствия?

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Сегодня тест хотят сделать все. Но! Если вы не выезжали за пределы России в последнее время, ни с кем не контактировали и у вас нет жалоб на здоровье — нет смысла делать тест, тем более за собственные деньги. Это создает лишнюю нагрузку тем немногим клиникам и лабораториям, которые проводят исследования на COVID-19, и замедляет получение результатов теми пациентами, которым это действительно необходимо.

До недавнего времени анализ на COVID-19 можно было сделать только по назначению врача, только при наличии строгих показаний и только в определённых лабораториях, подчиняющихся Роспотребнадзору. В марте ведомство изменило требования к лабораториям, и теперь любой может пройти обследование на COVID-19, но только в коммерческой структуре и при условии, что вы не находитесь на 14-дневном карантине (не путайте с самоизоляцией всех остальных!) и у вас отсутствуют симптомы ОРВИ, появившиеся в эти две недели.

Кстати, помните, что посещение здоровым человеком медицинских учреждений, в том числе лабораторий, без необходимости — это лишние контакты и дополнительный риск подхватить именно ту инфекцию, которой вы опасаетесь.

3. Кровь из вены будут брать?

Нет. Этот тест в России делают иначе.

Тест на COVID-19 представляет собой так называемую ПЦР (полимеразная цепная реакция). Этот метод позволяет обнаружить фрагменты РНК вируса, то есть непосредственно его генетическую структуру. Поэтому результат — весьма надежный.

Основным видом биоматериала для исследования является мазок из носоглотки и/или ротоглотки. За 4–5 часов до исследования не надо пить, есть, курить, использовать антисептические растворы для полоскания горла — это все может снизить концентрацию вируса в пробе и дать неверный результат.

4. Читал, что много ошибок в этом тесте…

Диагностическая чувствительность — 96,8%, специфичность — 98,9%. То есть тест-система надежная. Но любая система может давать осечки и как следствие — ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Поэтому тест повторяют, и не один раз.

5. И как часто?

Рекомендуется делать в 1-й, на 11-й и 13-й день.

6. Почему результаты так долго делаются?

В нашей клинике EMC это занимает один-два дня — недолго.

7. Во всех странах один и тот же метод анализа?

Основная и пока единственная используемая тест-система в России разработана ГНЦ «Вектор».

8. То есть за рубежом другие. Наверняка они точнее!

За рубежом — другие. Говорить, какие правильные/неправильные, точные/неточные, не совсем корректно. Человечество только что столкнулось с COVID-19. Поэтому все имеющиеся лабораторные возможности недавно вышли из тестового режима.

9. Таксисты и продавцы должны делать тест? В Китае все делали и вешали результаты на видное место.

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Конечно, работники торговли, общественного транспорта, сферы здравоохранения — это группы повышенного риска. Но постановлений и даже рекомендаций, призывающих работодателей обследовать сотрудников на COVID-19, не существует. Поэтому тут скорее личное желание и ответственность каждого работодателя и работника.

Поэтому каждому человеку необходимо проявлять персональную ответственность к себе и окружающим: использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы, защитные очки, антисептики и максимально соблюдать режим самоизоляции. На один подтвержденный случай приходится 5–10 недиагностированных, и эти люди — среди нас.

10. Я сижу, как и все, в самоизоляции. Сделал тест. Что изменится в моей жизни в зависимости от его результата?

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Глобально результаты теста ничего не меняют для вас.

Молодые и здоровые люди в массе своей перенесут инфекцию в легкой, а возможно, и в бессимптомной форме. Случаев заражения среди детей и подростков крайне мало.

А вот в отношении пожилых людей с хроническими заболеваниями нужна особая настороженность — они являются группой риска.

Главное — если у вас положительный тест на COVID-19, и даже при условии, что вы переносите инфекцию в легкой форме и лечитесь дома, — вы должны соблюдать строгий карантин и не подвергать риску здоровье окружающих.

При соблюдении всех мер защиты, спокойном и рациональном подходе к сложившейся нестандартной ситуации — у нас как общества есть все шансы выработать устойчивый иммунитет, не повторяя драматических сценариев Италии или США. И тогда коронавирус отступит, и мы все вернемся к привычной жизни.