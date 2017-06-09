Такси в период изоляции: теперь это и доставка

Агрегаторы отмечают, что спрос на такси неуклонно падает, но водители продолжают работать, так как сейчас для многих жителей это возможность относительно безопасного передвижения по городу.

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Большинство граждан РФ соблюдает рекомендации властей и сидит дома, поэтому количество поездок на такси снизилось, по данным сервиса «Везёт», по стране в среднем на 18%. Самое заметное сокращение заказов компания наблюдает в Геленджике — 35%, Сочи — 33% и Краснодаре — 24%. На 18% просели Томск, Уфа, Владивосток, Челябинск.

В Москве, по информации отдельных источников, снижение спроса доходит до 40%.

Количество перевозчиков снижается, но, одновременно с этим наблюдается прирост числа водителей, аккаунты которых были неактивны некоторое время. Растет число заказов в дневные часы и на короткие поездки.

Чтобы компенсировать падение спроса, сервисы заказа такси перепрофилируют водителей в «курьеров на колесах» и договариваются о сотрудничестве с крупными ретейлерами. Доставка в сервисе «Везёт» работает пока только в Краснодарском крае (Сочи, Анапа, Геленджик), но планируют внедрить сервис и в других регионах.

В Яндексе отмечают, что растет спрос на доставку продуктов, лекарств, хозяйственных товаров. «Яндекс.Такси» еще в середине марта запустил пилотный проект по доставке продуктов из «Вкусвилла», ведет переговоры с другими ретейлерами. Кроме того, «Яндекс.Такси» заключил договор с «Леруа Мерлен» и сможет доставлять строительные материалы и товары для ремонта, сада и обустройства дома из гипермаркетов. Здесь полагают, что в период снижения пассажирских перевозок доставка с помощью такси станет драйвером роста заказов и увеличит заработок водителей.

О запуске нового тарифа «Доставка» объявил сегодня и агрегатор Ситимобил. Сервис позволит пассажирам передавать с водителем такси посылки и ценные вещи. В будущем клиенты Ситимобил смогут не только передавать друг другу посылки, но и получать товары, заказанные у партнеров. Оформить доставку можно через мобильное приложение Ситимобил, выбрав новый тариф «Доставка», указать маршрут, а также контактный номер получателя, чтобы водитель мог связаться с ним и передать посылку в точке назначения. Есть ограничения — посылка должна быть упакована в конверт или коробку, весить не более 20 кг и легко помещаться в машину. Можно также передавать чемоданы и пакеты, нельзя — животных и крупногабаритные предметы.

Здесь также считают, что доставка позволит водителям, подключенным к Ситимобил, частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки.

С сантитарно-эпидемиологической точки зрения такси является более безопасным видом транспорта, чем общественный, однако и пассажиры, и водители должны соблюдать меры предосторожности. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться официальными сервисами: больше шансов, что водители обрабатывают салоны, как положено по инструкции. Как рассказали в агрегаторе «Максим», водителям рекомендовано чаще мыть руки с мылом, протирать антисептиком после каждой поездки, проветривать салон и делать влажную уборку в автомобиле.

Пассажирам рекомендуют садиться сзади, на правое сиденье по диагонали от водителя. Это самое безопасное место в автомобиле в период эпидемии, которое позволяет людям находиться на максимальном расстоянии друг от друга.

Таксопарки просят, кстати, оплачивать услуги безналичным способом — так контакты между людьми тоже сокращаются.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти, а в соцсетях появляется много фейков и страшилок, жертвами которых становятся ничего не подозревающие люди.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»