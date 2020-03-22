Сбежал из-под карантина и распространяет коронавирус: таксист внезапно прославился

Поскольку количество случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти, в соцсетях появляется много фальшивых новостей и страшилок, жертвами которых становятся ничего не подозревающие люди.

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Таксист из Нигерии по имени Джудо Икуенобе однажды проснулся знаменитым, обнаружив в соцсетях сообщение, что некий сотрудник такси Uber в местном штате Огун перевез пассажира с симптомами коронавируса, а потом отказался выполнить приказ правительства и пройти тест на COVID-19. Его заставили это сделать, он попал в центр изоляции, там тест дал положительный результат. Однако герой сбежал из-под карантина, вымогает у правительства 100 миллионов найров (274 000 долларов) и грозится распространить вирус, катаясь на общественном транспорте, если его семье не заплатят.

Сообщение появилось на поддельной странице Facebook сети частного независимого телевидения Африки (AIT), а потом скриншоты разлетелись по соцсетям. Руководству канала потом пришлось оправдываться. В заявлении телекомпании говорится, что страница не является официальной и такого сообщения они не распространяли. Власти штата Огун заявляют, что подобного случая не было, и вообще ни один пациент не может сбежать из центра изоляции.

Кроме того, в сообщении фигурирует неизвестный Адамаль Исаак Олорогун, а фото стоит нашего бедолаги.

Джудо Икуенобе сообщил BBC, что пребывает в шоке. Пост быстро стал вирусным, в комментариях его предлагали закидать камнями или вовсе застрелить. В результате таксиста стали узнавать на улице, он никуда не ходит один, работать тоже не может и постоянно получает угрозы. Мечтает только об одном: чтобы история поскорее забылась.

Сейчас в Нигерии 12 инфицированных. Считается, что в страну коронавирус занес прилетевший в Лагос 25 февраля итальянец.

Из-за боязни заразиться этот мотоциклист решил продезинфицировать себя странным образом.



Фото: соцсети