Сбежал из-под карантина и распространяет коронавирус: таксист внезапно прославился

Если набрать в поисковике словосочетание «Coca-Cola и автомобиль», вылезет куча рекомендаций и видео о том, как может помочь всемирно известный напиток автовладельцу. «За рулем» разобрался, много ли в них правды.
Четвертый «Гранд Чероки» с агрегатной базой от Mercedes-Benz M не зря получил в народе название «Грандиозный». Автомобилисты переделали на свой лад английское слово grand — «великий», «огромный», да и габариты модели говорили сами за себя.
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